Rogê – Existe Uma Voz

In uns allen schlummert eine Stimme, die uns die richtige Richtung weist. Sie muss nur gehört und ernstgenommen werden. Diese Weisheit gibt uns Rogê in seiner neuen Single "Existe Uma Voz" mit auf den Weg. Der Brasilianer lebt mittlerweile in Los Angeles, hat die Arbeiten an seinem neuen Album "Curyman" aber in Rio de Janeiro beendet. Unterstützung gab's dabei vom US-amerikanischen Gitarristen und Producer Thomas Brenneck, der schon mit Namen wie Amy Winehouse, Menahan Street Band und Charles Bradley zusammengearbeitet hat. Was auch "Existe Uma Voz" zeigt: Die Sonnenschein-Sounds sind geblieben. Samba-Gitarren treffen auf psychedelische Elemente. Und mit dem Clip bei Sonnenuntergang am Strand und Feiern auf den Straßen entsteht schon mal die richtige Stimmung für den Start in den Sommer.