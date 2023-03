Fatoni feat. Danger Dan – Danke dass du mich verlassen hast

Dass Fatoni in seiner Musik auch mal melancholische Töne übers Scheitern der Liebe einschlägt, hat er im Laufe seiner langjährigen Karriere schon zuhauf bewiesen – im Alleingang, mit Sängerin Mine oder – wie jetzt bei seiner neuen Single – mit Danger Dan. Der ist selbst auch ein Rapper mit Hang zu Klavierklängen. Dass "Danke dass du mich verlassen hast" also eine herzzerreißende Nummer mit Realitätsnähe geworden ist, liegt auf der Hand. In dem Track sagen die beiden Danke an ihre Ex-Freundinnen, die die Beziehung für sie beendet haben, weil sie selber dazu nicht in der Lage waren. Die Liebe geht schon längst den Bach runter, selbst im Disneyland wird geschrien, aber aus Bequemlichkeit, Angst oder Unsicherheit bleibt man lieber zu zweit. Zu hören ist das reflektierte Beziehungsende auf Fatonis kommendem Album "Wunderbare Welt", das am 19. Mai erscheint.