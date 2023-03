Marina Sena – Tudo Pra Amar Você

Mit "Di Primeira" hatte Marina Sena vor zwei Jahren ihren Solo-Einzug in die brasilianische Pop-Szene gefeiert. Jetzt legt sie den Nachfolger des Debüts vor: Auf "MS2*" setzt die 26-jährige Brasilianerin neben Sunshine Pop auch auf Afrobeats. "Tudo Pra Amar Você" eignet sich deshalb auch bestens für die Sommer-Playlist 2023. Zu dem Vibe passt auch das dazugehörige Video, in dem Marina die beste Zeit hat: "Viel Sinnlichkeit, Tanz, sexuelle Spannung und ein Cast aus schönen Menschen – ich bin heiß und genieße das Leben", sagt Sena selbst über den Clip. Fehlen nur noch heiße Temperaturen, um den Lifestyle auch hier zu verinnerlichen.

Cindy Pooch – Issemou

Cindy Pooch liefert mit "Issemou" ihre erste offizielle Single ab. Die Sängerin wurde in Frankreich geboren, wuchs in Kamerun auf und kam dann zurück nach Lyon, wo sie ihre Leidenschaft für Musik entdeckte. "Issemou" bedeutet auf Tunen, eine der Sprachen Kameruns, übersetzt "Licht". Musikalisch wie visuell setzt Cindy Pooch auf Mystik und Dunkelheit. "Es beschreibt die Notwendigkeit, sich von Angst freizumachen, die Dunkelheit erzeugt und anstelle dessen im Licht zu leben", sagt sie selbst. Nur wenige Instrumente sind zu hören – düstere Klavierklänge, ansonsten vor allem Chorgesänge und Gospel, die eine eindringliche Stimmung erzeugen. "Issemou" erzählt sich dadurch wie ein Film, bei dem ständig Spannung erzeugt wird, die durch die softe Stimme von Cindy wieder aufgelöst wird. Gedreht wurde der Clip auf den Straßen von Kampala.

Kokoroko – RAPT

Fela Kuti, Tony Allen, Pat Thomas und Ebo Taylor – Kokoroko haben sich für ihr musikalisches Vorhaben die größten Namen der westafrikanischen Musikgeschichte auf die Fahnen geschrieben. Die Band aus London hat jetzt mit "Could We Be More" ihr erstes Album vorgelegt, auf dem sie alles verarbeiten, was ihnen in den musikalischen Stammbaum gespült wurde. Afrobeat, Highlife, Soul und Funk – "Could We Be More" ist eine Platte mit Identitätsstempel geworden: "Unser Zuhause hat die Art und Weise, wie wir unsere Musik schreiben und spielen, maßgeblich geprägt", sagt Bandmitglied Sheila Maurice-Grey. Bei Kokoroko gehe es darum, Musik zu machen, die einen mit Stolz erfüllt. Wie das klingt, zeigt "RAPT", zu dem es auch ein Video gibt.

Karol G & Shakira – TQG

Seit einigen Wochen arbeitet sich Latin-Superstar Shakira an ihrem Ex, dem spanischen Fußballspieler Gerard Piqué ab, der die Sängerin nach elf Jahren Beziehung betrogen haben soll. Das liefert einiges an Stoff für den neuen Reggaeton-Herzschmerz-Song. Karol G lädt ein – und so entstand "TQG", mit den die beiden ihre einstigen Männer ziemlich alt aussehen lassen. "TQG" steht für "Te Quedó Grande", was übersetzt so viel heißt wie: "Ich war eine Nummer zu groß für dich." Neben schlechtem Sex und Typen, die einen auf Social Media stalken, geht es aber auch darum, an einer zerbrochenen Beziehung zu wachsen und nach vorne zu blicken. Noch mehr Latin-Heartbreak gibt es auf dem neuen Album von Karol G "Mañana Será Bonito", das gerade erschienen ist.

Ayra Starr – Sability

Wo sind alle "Sabi Girls"? Um die geht es nämlich im neuen Song von Ayra Starr. Sabi Girls wissen, wer sie sind und was sie können. Dass "Sability" neben Empowerment gleichzeitig auch den nächsten Banger für den Dancefloor liefert, versteht sich von selbst. Denn dafür ist die nigerianische Pop-Princess neben Trendsetten und Confidence mehr als bekannt. Mit einem Sample von "Coupe Bibamba", dem wohl erfolgreichsten Track der Soukous-Legende Awilo Longomba, schlägt sie aber auch die Brücke in die kongolesische Musikszene. "Sability" ist die erste Single von Ayra Starr in diesem Jahr und knüpft am 2021er Studiodebüt an, das gleichzeitig zu ihrem Lebensmotto wurde: "19 & Dangerous".