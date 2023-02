Bad Bunny ft. Bomba Estéreo – Ojitos Lindos

Valentinstag ist eine schwere Zeit für Singles – auch für Bad Bunny in seinem neuen Video zu "Ojitos Lindos". Darin geht der puerto-ricanische Superstar auf allerlei Dates: ein Spaziergang am Meer, Dinner in den besten Restaurants und Frontrow beim Baskettball-Spiel. Aber so richtig catcht Bad Bunny keine der Frauen, die er ausführt. Nachdem es zu einem krassen Unfall bei voller Geschwindigkeit in der Luxuskarre gekommen ist, wird auch klar, wessen kleine "wunderschöne Augen" besungen werden: Bad Bunny vermisst seinen Hund. Mit dem wird er dann im Krankenhaus aber wieder vereint. Funfact: Der Beagle im Video ist wirklich Bad Bunnys Hund. Für die Hook bei "Ojitos Lindos", das auch auf Bad Bunnys letztem Album "Un Verano Sin Ti" zu hören war, ist übrigens Li Saumet von Bomba Estéreo verantwortlich.

IAMDDB – Where Did The Love Go?

IAMDDB feiert den Tag der Liebenden alleine – in "Where Did The Love Go" geht es nämlich einzig und allein um die Liebe zu sich selbst. Die Sängerin aus UK betont, wie wichtig es ist, mit sich selbst im Reinen zu sein, an sich zu glauben und sich im Klaren darüber zu sein, dass Selbstliebe der Schlüssel zu persönlichem Wachstum ist. Passend dazu sind wir dabei, wenn DDB eine entspannte Selfcare-Reise ins Paradies macht und zur Ruhe kommt. Mit "Where Did The Love Go" hat sie jetzt auch ihr neues Projekt angekündigt: "Volume 6" ist das sechste Album der Sängerin mit Roots in Angola und Portugal und soll in diesem Jahr erscheinen.

Luedji Luna – Metáfora

Mit "Bom Even é Estar De Linho D'Água" hatte Luedji Luna 2020 ein Visual-Album vorgelegt, das jetzt auch eine Deluxe-Version verpasst bekommt. Um das gebührend zu feiern, bringt die Brasilianerin jetzt neue Singles raus – eine davon ist "Metáfora". Dazu gibt es ein Visualizer-Video, das zwei sich liebende Menschen zeigt, wie sie Zärtlichkeiten austauschen. Einer davon ist die brasilianische trans* Sängerin Liniker, die man vor allem in Kombination mit ihrer Band E Os Caramelows kennt und eine wahre LGBTQ+-Koryphäe in Brasilien darstellt. Auch musikalisch wird es zärtlich: Die Single ist mit Jazz-Trumpets und Drums ziemlich smooth geworden. Neben "Metáfora" sind außerdem noch die Tracks "Tempos Artificiais", "Enquanto Durmo" und "Lençóis" erschienen, um die Deluxe Version des Albums zu feiern.

Brandt Brauer Frick feat. Mykki Blanco – Act One

Mit ihrem neuen Album "Multi Faith Prayer Room" wollen Brandt Brauer Frick zurück zu ihren minimalistischen Tunes. Mehr Clubmusik und Stories aus durchzechten Nächten soll es geben. Dabei bekommt das Album auch eine narrative Komponente, wie auch die Single "Act One" zeigt. US-Rapper Mykki Blanco erzählt darauf von seinen Erfahrungen in einem Club – zwischen Drogennehmen und Dreier – und wie sich alles entwickelt hat. Gleichzeitig wollen BBF mit dem Album aber auch Zukunftsvisionen zeichnen – ihre ganz eigene Utopie, abseits vom gängigen Populismus, sagen die drei Wiesbadener selbst über das Projekt, das für Sommer angesetzt ist.

Kae Tempest – Nice Idea

"Nice Idea" heißt nicht nur der neue Track von Kae Tempest, sondern auch das neue Album, das jetzt angekündigt wurde. "Es ist ein Song darüber, wie man den ganzen Tag mit der Person, die man liebt, im Bett verbringen will", sagt UK Native Kae selbst über den Track. Es gehe darum, die Welt auszuschalten und nur die gemeinsame Zeit zu genießen. Im Video ist Kae allerdings alleine beim Spaziergang durchs graue South East London zu sehen. Wobei es hinter der Kamera Unterstützung von Kindheitsfreund Kwake Bass gab. Die Vier-Track-EP wird am Record-Store-Day erscheinen, der am 22. April stattfindet.