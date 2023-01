NOIA feat. Buscabulla – eclipse de amor

"'Eclipse de amor' ist wie ein Filmset in einer tropischen Nacht, die mit einem Messer und Blut endet. Eine Liebesgeschichte und ein mysteriöser Mord", so beschreibt NOIA selbst ihr neues Video und trifft den Nagel damit auf den Kopf. Mit kontrastreichen Farben und schnellen Schnitten wird reichlich Sinnlichkeit erzeugt. Dazu kommen natürlich die psychedelischen Electronica-Klänge, die durch die soften Vocals von NOIA und Buscabulla-Frontfrau Raquel Berrios ergänzt werden. Romatic Bolero nennt sich das Ganze dann, wobei der Song nicht nur eine Ode an den Bolero ist, sondern auch an die toxische Liebe zwischen zwei Menschen, die einen förmlich aufsaugt. Am 31. März erscheint mit "gisela" die Debüt-LP von NOIA.

Elida Almeida – Bedjera

Elida Almeida gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Sänger:innen der Kapverden und tritt damit in die Fußstapfen der Großen Cesária Évora. Fast hätte Elida mit der Musik aufgehört, denn während der Coronapandemie hat sie mehrfach mit dem Gedanken gespielt, sich gänzlich ihrem Jura-Studium zu widmen. Als sie dann aber gesehen hat, wie sehr die Menschen sich in Krisenzeiten an die Musik klammern, hat sie sich zu einem weiteren Album entschlossen. "Di Lonji" ist jetzt da und trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, das musikalische Erbe der Kapverden am Leben zu halten. Auf Coladeira, Batuque, Funaná und Morna thematisiert Elida das Leben auf dem Inselarchipel und was es für sie bedeutet, heute in Portugal zu leben oder prangert das Patriarchat und Gewalt gegen Frauen an. "Bedjera" setzt dagegen auf Tabanca-Sound und erzählt von Abenteuern, die Elida in ihrer Kindheit erlebt hat.