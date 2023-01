Kendrick Lamar – Count Me Out

Mit "Mr Morale & The Big Steppers" ist Kendrick Lamar in diesem Jahr mal wieder auf die Suche nach sich selbst gegangen. Es werden Traumata der letzten zehn Jahre aufgearbeitet und wir bekommen einen persönlichen Einblick in die Gefühlswelt des Rappers aus Compton. Sechs Monate nach Veröffentlichung eines weiteren Rap-Epos gibt es jetzt das Video zu "Count Me Out", dem Opener der Platte. Es beginnt mit einer Therapiestunde, gespielt wird die Psychologin von Hollywood-Schauspielerin Helen Mirren. Zunächst geht's um einen weggeschnappten Parkplatz über den beide amüsiert lachen. Dann wird aber schnell klar, dass es bei dieser Therapie-Sitzung um mehr geht: das Leben. Zwischen Mirren und Lamar läuft die ganze Geschichte ab: Fremdgehen, Familie, Plattendeals, Covid. Aber vor allem: Vergebung und Abschied.

Luísa Sonza & Xamã - MAMA.CITA (hasta la vista)

Bei Luísa Sonza und Xamã zieht ein ziemlicher Sturm auf: Auf hoher See sprühen bei den beiden Brasil-Natives die Funken, nachdem sich Luísa kurz zuvor bei stürmischem Wellengang mit einem Jet-Ski auf die Yacht gekämpft hat. Die Story und der Track sind dabei eine Fortsetzung des 2020 erschienen Videos zu "Câncer", bei dem die beiden zuvor schon einmal auf Tuchfühlung gegangen sind. Dabei stehen die Sternzeichen von Sonza und Xamã – die eine Krebs, der andere Skorpion – im Mittelpunkt. "Mama.Cita" bringt die Wasserkomponente von Letzterem ins Spiel und soll verdeutlichen, was die beiden in Kombination bewirken können. Die Fortsetzung ist zwar schneller und weniger romantisch-soft, dafür gibt es hier nochmal viel mehr Intimität zu sehen und spüren, sagt die Sängerin. Der Track soll als Übergang zwischen ihrem letzten Album "Doce 22" und ihrem kommenden Projekt dienen, das in diesem Jahr erschienen soll.

badmómzjay – Yeah Hoe

2022 war ein ziemlich gutes Jahr für badmómzjay: Als erste deutsche Rapperin hat sie es auf das Cover der deutschen VOGUE geschafft, den MTV Europe Music Award als Best German Act gab's zum zweiten Mal auch ohne Album-VÖ und das Streamingkonto bleibt stabil in Millionenhöhe. Badmómzjay hat allen Grund stolz auf sich zu sein. Und in "Yeah Hoe" lässt sie auch den Rest der Deutschrap-Szene daran teilhaben. Es wird ausgeteilt und noch einmal deutlich gemacht, welche Agenda badmómz fährt: "LGBTQ ist keine Promo/das’ ne Haltung", lautet die Ansage. 2023 stehen die Zeichen wieder auf ein neues Album: "Survival Mode" wurde für den 10. März angekündigt und wird auch das Ansagen-Feuerwerk "Yeah Hoe" beinhalten. Sieht also ganz danach aus, als würde die 20-jährige Wahlberlinerin auch in diesem Jahr wieder alles wrappen.

Sintayehu Belay – Abanenegn

Sintayehu Belay veröffentlicht mit "Tsedey" ihre erste EP. Die Sängerin aus Äthiopien ist bereits mit 15 Monaten erblindet, an ihrer Seite war aber immer die Musik. Ausgerechnet ihr Vermieter wurde auf die softe Stimme von Sintayehu aufmerksam und schlug ihr vor, einer lokalen traditionellen Musikgruppe beizutreten. Der Rest ist Geschichte, denn seitdem ist Sintayehu vor allem eins: Musikerin. Mit ihrer EP schlägt sie die Brücke zwischen Tradition und Moderne – vermischt poppige Gesangseinheiten mit Azmari, die in Äthiopien etwa mit den westafrikanischen Griots verglichen werden können. Mit ihren sozialkritischen Texten dienen sie als eine Art gesellschaftliches Korrektiv, das Geschehnisse poetisch aufgreift und kommentiert. Zu "Abanenegn", der auch auf der neuen EP zu hören ist, hat Sintayehu auch ein Video veröffentlicht, das neben traditionellen Tanzeinlagen auch ein kreatives, verliebtes Pärchen zeigt.

Seyi Vibez – Chance (Na Ham)

Neben Asake konnte auch Seyi Vibez in 2022 den Mainstream von seinem Können überzeugen. "Billion Dollar Baby" heißt sein erstes großes Projekt, mit dem der Nigerianer die HipHop- und Afrobeats-Szene neu definiert. Street-Hop hat einen richtigen Hype erlebt und Seyi ist einer seiner Fahnenträger:innen auf den Straßen von Lagos. Zum Jahresbeginn hat er seinen Track "Chance (Na Ham)" auch auf visueller Ebene rausgehauen. Dafür gab es viele Vergleiche mit seinem Genre-Mitstreiter Asake, weil auch der auf Amapiano und Chöre setzt. Seyi betont aber, dass die Inspiration für die musikalische Zusammensetzung des Tracks von Fela Kuti kommt und nicht von der Konkurrenz. Neben dem neuen Video gibt es jetzt auch eine neue EP: "Memory Card" ist gerade erschienen und steuert mit fünf Tracks frische Sounds zum Portfolio des Nigerianers bei.