Asake – Organise

Mit "Organise" hat Asake in den letzten Monaten schon einen globalen Hit gelandet. Der Track ist auf seinem aktuellen Album "Mr. Money With The Vibe" zu hören, das im September erschienen ist. Überraschenderweise kommt aber jetzt das Video dazu, in dem sich der Afrobeats-Überflieger diesmal nicht nur stylisch, sondern auch sozialkritisch zeigt. Es geht nämlich um Raubkunst. Asake und sein Klassenraum voller handsome Studenten werden Zeugen, wie ein weißer Mann ankommt und ein afrikanisches Artefakt kauft. Szenenwechsel: Asake ist mit seiner Armee im Dschungel und rechnet mit dem Verkäufer noch einmal persönlich ab. Die Message: Tragt nicht dazu bei, dass unsere Kultur verkauft wird!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

RM feat. Anderson .Paak – ‘Still Life

Die BTS Army war schockiert, als die News rauskam, dass die Mitglieder der südkoreanischen Combo tatsächlich zum Wehrdienst antreten müssen. Wahrscheinlich werden sie 2025 wieder als Band vereint sein. Kurz davor hatten sie eine Pause angekündigt, weil das ein oder andere Soloprojekt anstehe. Eins davon liefert Bandleader RM – der dritte im Bunde, der den Schritt jetzt mit "Indigo" wagt. Für den Albumtrack "'Still Live" hat er sich mit dem US-Sänger Anderson .Paak zusammengetan, was neben K-Pop-Vibes vor allem Soul-Grooves garantiert. Zwischen Koreanisch und Englisch wird geswitched, während RM durch den Zug tanzt. Im Interview sagt er über "Indigo", das Album sei eine Art Tagebucheintrag von 2019 bis heute und beinhaltet viel Selbstreflexion, Gedanken und Gefühle, die in diese Zeit aufgekommen sind.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Burna Boy – The Black River: Whiskey Documentary

Auch Musikvideos können politisch sein und auf Missstände aufmerksam machen. Das beweist Burna Boy jetzt mit seinem Clip zu "Whiskey". Zu hören war der Track auf seinem letzten Album "Love, Damini", das im Sommer rausgekommen ist. Mit einer Mini-Dokumentation macht er jetzt auf die Umweltverschmutzung in seiner Heimat Nigeria aufmerksam: Mehr als 1,4 Millionen Nigerianer:innen mussten vor einer riesigen Flut fliehen, mehr als vier Millionen sind von Nahrungsknappheit betroffen. Außerdem thematisiert Burna Boy die Ölkatastrophe, die nach wie vor anhält und seit über 50 Jahren das Nigerdelta verschmutzt. Menschen, die in der Region leben, haben eine um zehn Jahre verkürzte Lebenserwartung, weil sie Tag für Tag der Verschmutzung ausgesetzt sind. Burna Boy lässt Spezialist:innen und Anwohner:innen zu Wort kommen. Welche Schäden in der Natur hinterlassen werden, sieht man außerdem im Video.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Smino feat. J. Cole – 90 Proof

Smino und J. Cole sind sich keine Unbekannten: Die beiden haben schon für die Dreamville Compilation "Revenge Of The Dreamers III" von J. Coles Label gemeinsame Sache gemacht. Zum Release von Sminos drittem Studioalbum ließ sich der Rapper aus North Carolina nicht zweimal bitten, um einen weiteren Beweis zu liefern, dass die beiden einfach perfekt zusammenpassen. "90 Proof" hat dann auch noch einen Clip verpasst bekommen, der mit seinen über sechs Minuten Länge und Plot Twists eher an einen Kurzfilm erinnert als an ein Musikvideo. Darin ist Smino aus St. Louis zu sehen, wie er eine neue Flamme datet, während eine andere durchs Fernglas bei der Affäre zuschaut. Am Ende ist sogar ein Messer involviert. Und aus dem Laidback-Abhängen mit J. Cole und den Homies im Garten bei Schnaps und UNO ist ein Run durch den dunklen Wald geworden. To be continued.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Yemi Alade – Baddie

Yemi Alade veröffentlicht eine neue EP und ehrt damit alle afrikanischen Frauen: "Ich bin ein 'African Baddie', aber das heißt nicht, dass ich keine Emotionen habe. In einem Moment flehen wir einen Mann an, uns nicht noch einmal weh zu tun, im nächsten stehen wir vor dem Spiegel und erinnern uns daran, wer die Kontrolle hat", erklärt Yemi selbst. Die EP bildet alle Moods ab, deshalb bedeute sie der Sängerin aus Nigeria auch so viel. Musikalisch ist von Dancehall, Pop, Afrobeats bis Highlife alles dabei. "African Baddie" erscheint als Nachfolger des letzten Albums "Empress", mit dem Yemi bereits ihren Queendom zelebriert hat. Die neuerschienene EP featurt so manch großen Namen des afrikanischen Musibiz, darunter Spice, Phyno und Bisa Kdei.