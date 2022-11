2lade feat. Drunken Masters – Blood Rave

2lade zählt gerade zu den neuen Hoffnungen im Deutschrap. Der Kölner hat in den letzten Jahren einen ziemlich guten Start hingelegt. Sein Name und auch zahlreiche Verweise in den Lyrics sind an den Marvel-Comic Blade angelehnt. 2020 tauchte der Rapper, der in Hamburg aufgewachsen ist, das erste Mal neben Xatar auf seiner Single "Follow Me" auf. Jetzt regelt 2lade auch alleine die Bühne und hat sich mit seinen Auf-Die-Fresse-Live-Shows selbst zum Moshpit-Messiahs gemacht. Dabei setzt 2lade neben seiner kratzigen Kamikaze-Stimme vor allem auf düstere Bässe, aber auch mal 90er-Rave-Eskapaden wie bei "Blood Rave". "Moshpit auf, sofort, aber dalli!" heißt es da, während die Drunken Masters die Samples in die Soundspur schmeißen. Mit 2lade hat Deutschrap auf jeden Fall seinen nächsten Hitmaker gefunden!

SZA – Shirt

Schon 2020 hatte SZA ihren Track "Shirt" auf Instagram geteast. Und auch wenn der Ausschnitt mit einem TikTok-Tanz schon damals durch die Decke gegangen ist, hat die TDE-Sängerin sich noch ganze zwei Jahre mit dessen Veröffentlichung Zeit gelassen. Jetzt ist er draußen und bekommt zusätzlich noch einen cineastischen Clip mit Lakeith Stanfield als Co-Actor, der für seine Rolle in "Judas & The Black Messiah" für den Oscar nominiert war. SZA und Lakeith liefern darin eine Modern-Day-Story von Bonnie & Clyde. Dabei ist wie zu erwarten viel Leidenschaft, aber auch Toxisches zu sehen. Es werden gemeinsame Coups gestartet, geschossen und sich gegenseitig verraten. Musikalisch setzt SZA da an, wo sie mit ihrem letzten Album "CTRL" im Jahr 2017 aufgehört hat: R'n'B-Tunes fusionieren mit 808-Bässen. Am Ende gibt es sogar schon einen Hinhörer auf die nächste Kostprobe. Damit dürfte die SZA-Season für die nächsten Wochen offiziell eingeleitet sein.

Ezra Collective feat. Kojey Radical – No Confusion

Ezra Collective haben eine ganz besondere Beziehung zu Tony Allen: Für die Gruppe aus London ist die Afrobeats-Drummerlegende auch bekannt als "Uncle Tony". Drummer Femi Koleoso bekam von Allen höchstpersönlich Unterricht, was sein Leben maßgeblich veränderte: "Der Drum-Unterricht mit Uncle Tony hat nicht nur mein Leben verändert, sondern auch das von Ezra Collective. Das Wertvollste, was er mir je beibrachte, war: Sei immer du selbst." Der neue Track "No Confusion" startet mit einem Gespräch zwischen den beiden und ist angelehnt an einen Track von Fela Kuti: Auf "Confusion" wurde1975 einer der raren Soloparts von Allen festgehalten, der laut Femi förmlich nach der Afrobeats-Legende schreit. Den Titel haben sie umgedichtet, denn als Band besteht für die fünf Londoner heute kein Zweifel mehr daran, wofür sie stehen: Jazz und High Energy. Für die HipHop-Note sorgt bei "No Confusion" außerdem Rap-Fusionist Kojey Radical vom Londoner East End.

Tshegue – Mais

Eigentlich ist Tshegue ein Slang-Wort auf Lingala für Jungs, die die Straße verschmutzen. Faty Sy Savanet und Nicolas "Dakou" Dacunha haben sich den Namen jedoch genommen, um danach ihre Afropunk-Band zu benennen. Das liegt auch daran, dass Tshegue ursprünglich mal der Spitzname von Faty in Kindheitstagen war. Die beiden Pariser – die eine mit Roots im Kongo, der andere mit französisch-kubanischer Herkunft aus den Banlieues – vermischen mit ihrem Projekt all ihre Einflüsse zwischen afrikanischen Rhythmen, Tribal, Electronica und Punk-Spirit. "Vergiss niemals deine Wurzeln. Sie sind die Grundlagen deines Lebens und die Flügel deiner Zukunft", heißt es von der Combo. Das Besinnen auf ihre Roots wird auch auf der neuen Single "Mais" deutlich, die mit seinem futuristischen Video klanglich wie optisch eine hypnotische Angelegenheit geworden ist. Eine düstere Basslines schlängelt sich zwischen berauschenden Percussions, klirrenden Synths und Gitarren-Parts, während Sängerin Faty Lyrics auf Französisch und Lingala raushaut.

Tems – Free Mind

Eigentlich hatte Tems ihr letztes Album "For Broken Ears" schon 2020 rausgebracht. "Free Mind", der darauf enthaltene Track, hat aber erst jetzt noch einen Clip verpasst bekommen. Wie so oft heute, lautet die Antwort auf die Frage "Warum": ein Hype auf TikTok! DJ Zayy hatte nämlich im Januar ein Remix von besagtem Track gepostet, der dann als Dance-Challenge auf dem sozialen Netzwerk durch die Decke ging. Das geht so weit, dass Tems für ihren Song zwei Jahre später eine Gold-Auszeichnung in den USA geholt hat. Die Fan-Gästeliste von Tems war aber schon vor dem Push von "Free Mind" ziemlich lang: Barack Obama und Adele stehen drauf, genauso wie Drake und Beyoncé, die die Nigerianerin auch auf ihr letztes Album "Renaissance" gepackt hat.