Sampa The Great feat. Angélique Kidjo – Let Me Be Great

Mit "As Above So Below" veröffentlichte Sampa The Great nicht nur vor Kurzem ihr zweites Album, sondern auch eine sehr persönliche Platte, die auf Roots-Erkundung setzt. Zamrock, Soul, R'n'B und Lyrics auf Wemba und Englisch ergeben die perfekte Symbiose aus allem, was die Sängerin beeinflusst hat. Sampa kommt nämlich aus Sambia, hat aber bis vor zwei Jahren eine ganze Weile in Australien verbracht. Während der Pandemie ist sie in ihr Geburtsland zurückgekehrt und hat sich selbst und ihre Heimat noch mal ganz neu kennengelernt. In "Let Me Be Great" hat sie sich keine Geringere als die beninische Legende Angélique Kidjo zur Seite geholt, um sich mit Bläsern und einem uplifting Gesangspart von der australischen Musikindustrie und ihren Standards freizumachen.

Lucas Santtana – Vamos Focar Na Terra

Lucas Santtana nimmt uns mit auf seinen Spaziergang in der Abendsonne. Nur mit Gitarre ausgestattet, schlendert der Brasilianer an der Promenade des Porto da Barra Beach in Salvador, während im Hintergrund die Sonne den Himmel in Orange, Lila und Blau taucht. "Eines der Wunder des Planeten Erde", sagt Santtana. Denn in "Vamos Focar Na Terra" lädt er uns dazu ein, auf der Erde zu bleiben und Leben und Lebendigkeit des Planeten zu genießen. "Hier kannst du pflanzen. Und was du erntest, isst du." Inspiriert hat ihn dazu Geschichte eines Milliardärs, der aus Gier auf dem Mars eine Raumstation bauen will. "Vamos Focar Na Terra" ist dabei die erste Kostprobe auf das neue Album von Lucas Santtana.

Ayra Starr & Lojay – Running

"19 And Dangerous" – so hat sich Ayra Starr im letzten Jahr mit ihrem Debütalbum in der internationalen Musikszene introduced und neue Afrobeats-Anthems für die Gen Z geschrieben. Jetzt ist die Deluxe-Version des Albums erschienen und die Sängerin aus Naija ist sich sicher: Das ist ein neuer Klassiker, den Leute nicht vergessen werden! Eigentlich wollte Ayra schon ihr nächstes Album veröffentlichen. Am Ende ist dann doch die Deluxe-Version geworden – um das Kapitel ihres Lebens abzuschließen, wie sie selbst sagt. So ganz ohne neue Musik müssen wir aber hier nicht ausgehen: Mit "Running" hat es auch neue Kost auf die Platte geschafft, die den Nigerianer Lojay featurt und ein lowkey Performance Video verpasst bekommt.

Benjamin Clementine – Delighted

Benjamin Clementine plant eine Album-Trilogy – mit "And I Have Been" ist jetzt der erste Teil davon erschienen. "Delighted" ist die jüngste Kostprobe daraus, die mit einem Video versehen wurde. Dabei ist Clementine sowohl auf visueller als auch musikalischer Ebene imposant unterwegs: Der Clip ist in Schwarz-Weiß gehalten und verbreitet zunächst Trauerstimmung. Dazu kommt die markante Stimme des Sängers aus London, die sich mit eindringlichen Orchester-Streichern und Chören zu einem dramatischen Klanggefilde über künstlerische Leidenschaft entfaltet. Auf dem neuen Album soll es vor allem um die Liebe gehen: "Ich singe meistens nicht über Liebe, es ist einfach komisch für mich. Das erste Album ist ein Versuch über Liebe zu singen, denn ich habe meine Frau getroffen und sie ist ein toller Mensch."

AfrotroniX feat. Daara J Family – Run Away

Sahara Blues trifft auf Elektro – dafür steht die Musik von AfrotroniX. Der Sänger mit Wurzeln im Tschad, den es später nach Kanada verschlagen hat, hat sich zur großen Aufgabe gemacht, die afrikanische Musik zu dekonstruieren. Dabei hebt er in afrofuturistische Sphären ab und zeichnet einen Sound zwischen Club und Wüste. Das sind auch die Bilder, die uns sein neuer Track "Run Away Ta" liefert. Kamele, Sandberge und Gewänder zwischen Tradition und Zukunft warten hier auf uns, für die AfrotroniX und die Featuregäste Daara J Family in die Berge im Norden des Tschad gereist sind. Die Stimmung ist ausgelassen, wenn der Sänger auf die Koryphäen des Seneraps trifft.