Peter Fox feat. Inéz – Zukunft Pink

Amapiano und Neon-Farben: Peter Fox wagt nach 13 Jahren Soloabstinez einen knalligen Blick in die Zukunft. Sie ist nicht schwarz, sondern pink, wird von Frauen regiert und selbst Almans können tanzen, denn die Boots lassen sich entsprechend programmieren. Bei "Zukunft pink" haben wir es mit durchgehend gute Laune und Vibes zu tun, denen der Chorus von Inéz vom Duo Ätna nur noch einen drauf setzt. Damit sieht auch die Zukunft für Peter-Fox-Fans wieder rosiger aus, denn das über Instagram angekündigte Solo-Comeback des Seeed-Members lässt auch die Hoffnungen auf ein neues Album aufleben. Nähere Infos gibt es dazu bisher aber leider noch nicht.

Wizkid – Bad To Me

"More Love, Less Ego" – unter dem Motto und Titel veröffentlicht Wizkid in naher Zukunft sein neues Album. Mit "Bad To Me", das auch auf besagter Platte drauf sein wird, ist der Nigerianer schon seit einem Monat auf den Dancefloors weltweit zuhause. Jetzt bekommt der Track auch das entsprechende Video verpasst. Darin wird Wizkid standesgemäß ins richtige Licht gerückt, bevor er mit Background-Tänzerinnen in einer TV-Show auftritt. Die Ästhetik erinnert dabei ein bisschen an Soul-Train – mit bunten Anzügen und Retro-Telefonen. Ganz nebenbei erzählt der Clip aber auch noch von einer Liebesgeschichte, denn die Showrunnerin hat eine Auge auf den Afrobeatsstar geworfen.

iLe – (Escapándome) de mí

iLe läuft von sich selbst davon – zumindest, wenn sie in einer festen Beziehung steckt. "(Escapándome) de mí" verarbeitet diese Selbsterkenntnis. Neben melancholischen Pop-Klängen und E-Gitarren, setzt die Puerto-Ricanerin diesmal auch auf Autotune. Im Chorus wollte sie nicht ganz so monoton klingen, wie selbst über den Track sagt. Gegen Ende bekommt das Video dann noch eine psychedelische Note verpasst, wenn sich iLe durch unterschiedlichste Dimension stürzt. Bunte, fantasievolle Bilder unterstützen die nachdenkliche Message und machen "(Escapándome) de mí" zum echten Hingucker. Zu hören ist der Track auf dem neuen Album "Nacarile", das gerade erschienen ist und Features von Mon Laferte, Natalia Lafourcade und Ivy Queen enthält.

Black Sherif – 45

Millionen von Klicks hat Black Sherif im letzten Jahr seit Releases seines "First Sermon" gesammelt. Und die Erfolgsgeschichte ging stetig weiter – bis dato auch ohne Album. Jetzt hat der Ghanaer mit "The Villian I Never Was" aber auch diesen Schritt gepackt. Mit seinem Debüt geht es Black Sherif vor allem darum, ein authentisches Bild seiner Lebensrealität zu zeichnen und den Menschen gleichzeitig Hoffnung auf eine bessere Welt zu geben. "45" ist einer dieser Tracks – darauf geht es zum einen um den Erfolg, aber auch die Hindernisse und alten Gewohnheiten, die sich diesem in den Weg stellen. Im Video wird Black Sherif nämlich von der Polizei abgeführt, nachdem er eine Bank überfallen hat. Eine Story, die im Netz für viel Gesprächsstoff sorgt: Viele Fans äußerten sich begeistert zum Clip, andere fanden, es würde Polizeigewalt und bewaffnete Raubüberfälle verherrlichen.

Die P – Off White

Die P bringt Bonn mal wieder auf die Deutschrap-Karte. Angelehnt an ihre Heimat und die ehemalige Hautstadt heißt die neue EP "BONNanza". Damit liefert sie erst vier Monate nach "Tape" schon das nächste Projekt. Auch hier darf man sich über knarrende BoomBap-Beats und Lyrics on Point freuen, was zumindest "Off White" durchsickern lässt. "Hab die Sneaker on my feet off white wie der Schnee, alles schon versucht, für uns gibt es kein Plan B", heißt es da, wobei die Rapperin auf ihren langjährigen Weg im Musikbiz anspielt. Die P schreibt schon seit den Nullerjahren an ihren Texten, damals inspiriert von "8 Mile". Aber erst 2017 ist ihr erstes Album erschienen, weil sie lange keinen Bock hatte, sich in VÖ-Bedingungen zwängen zu lassen. Mit 365XX, dem deutschen Label für Female Rap, hat sie jetzt aber die passende Heimat gefunden.