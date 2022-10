Sevdaliza – Woman Life Freedom

Seit September halten die Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini in Teheran an. Die 22-Jährige wurde festgenommen, weil ihr Kopftuch angeblich nicht richtig saß. Seither gehen vor allem Frauen in dem Land auf die Straßen. Aber auch im Rest der Welt solidarisieren sich Menschen mit den Protestierenden – auch Musiker:innen. Eine davon ist Sevdaliza. Sie hat den Channel "Woman Life Freedom" auf Discord gestartet, wo sie Informationen und Talks zu den Demonstrationen teilt. Dazu gibt es außerdem ein Video, das protestierende Frauen zeigt: "Ich habe einen Song für unterdrückte Frauen auf der ganzen Welt geschrieben. Ich stehe als Iranerin stolz und unterstütze meine Schwestern, die ihr Blut, Haar, ihre Herzen und Kopf verlieren, um uns Hoffnung zu geben, dass wir eines Tages frei sein werden", schreibt die iranisch-niederländische Sängerin auf Youtube.

Dino D’Santiago feat. Djodje – Lá Fora

Dino D'Santiago singt erneut an Ode an seine Heimat, die Kapverden. Diesmal hat er sich den kapverdischen Sänger Djodje zur Unterstützung geholt, der als Drake des Inselarchipels gehandelt wird. Genauer gesagt geht es in "Lá Fora" um die Insel Santiago – das Innere der Insel, die ländliche Region, die von den Badiu bewohnt wird. Sie leben eher zurückgezogen und pflegen alte Traditionen. Die Gemeinschaft entstand ursprünglich aus versklavten Menschen und Sträflingen, die entlaufen waren und im Inneren des Landes ihre Unabhängigkeit wahrten. "Badiu" heißt auch das aktuelle Album von Dino D'Santiago, das 2021 rauskam und auch "Lá Fora" enthält. Mit Eindrücken von der Insel bekommen die smoothen Tunes jetzt auch noch sonniges Bildmaterial verpasst.

DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson – PLANÈTE

Mit DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson haben sich zwei Künstler zusammengetan, die sich der Symbiose von Chanson, Afrobeat und Soul verschrieben haben. Die "Afropean" Tunes, wie das Duo sie nennt, klingen nach gute Laune, haben aber auch immer eine sozialkritische Note. Zum Beispiel wenn es in "PLANÈTE" um den Erhalt des Planeten geht. Dafür schwingen die beiden Franzosen sogar das Tanzbein. Beziehungsweise übernehmen das Protagonist:innen auf der ganzen Welt – mal tanzt eine Ballerina auf den Straßen, in der Wüste und zwischenzeitlich sogar auf dem Mars. Am 04. November erscheint das dritte Album "2+"von DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson, das noch mehr Gute-Laune-Sounds mit ernsten Botschaften enthält.

Costa Titch & Diamond Platnumz feat. Ma Gang – Superstar

In Südafrika ist Costa Titch der King of Rap – vor allem, seit er sein Repertoire auf Amapiano ausgeweitet hat. Mit "Big Flexa" hat er das Amapiano-Video mit den meisten Klicks am Start – fast 40 Millionen Views. Passend dazu erklärt der Artist aus Mbombela, wie sich das Leben als "Superstar" auf Michael Jackson, Drake und Justin Bieber Level jetzt so anfühlt. Diamond Platnumz ist da der beste Feature-Pick, schließlich schwebt die Bongo-Flava-Ikone aus Tansania gerade auf dem Höhenflug in Schallgeschwindigkeit und genießt bereits internationalen Superstardom. Musikalisch verlässt man sich bei "Superstar" auf das, was die Leute im Jahr 2K22 hören wollen: Amapiano-Vibes für den Club. Angelehnt daran werden im dazugehörigen Video die Schnaps-Reserven aufgefüllt und die Gelenke für den nächsten TikTok-Dance aufgewärmt.

Derya Yıldırım & Grup Şimşek – GÜMÜŞ

Mit "DOST 2" veröffentlichen Derya Yıldırım & Grup Şimşek im November ihr neues Album. Dabei folgt die Combo um Sängerin und Bağlama-Spielerin Derya mal wieder dem Ruf des anatolischen Psych Rock der 60er- und 70er-Jahre. Die transkontinentale Band bringt aber auch Einflüsse aus England, Frankreich, der Türkei und Deutschland zusammen – zwischen Jazz, Psychedelia und 80s-Synths. Zu Letzteren passt auch das dazugehörige Video, in dem uns Wahlberlinerin mit Vintage-Outfit in Schwarz-Weiß an ihrer Melancholie teilhaben lässt. "GÜMÜŞ" heißt übersetzt "Silber" und unschwer zu erkennen, ist, dass es sich hier um eine vor Schmerz triefende Ballade handelt. Dabei besingt sie eine Phase zwischen Leben und Tod, in der sich die Seele befindet. "DOST 2" erscheint als Doppelalbum und Fortsetzung von "DOST 1" aus dem letzten Jahr.