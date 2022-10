Major Lazer & Major League DJz feat. Tiwa Savage & DJ Maphorisa – Koo Koo Fun

Auf dem derzeitigen Amapiano-Zug sind jetzt auch Major Lazer aufgesprungen und haben sich für die neue Single "Koo Koo Fun" mit einem echten Who-Is-Who der afrikanischen House-Szene zusammengeschlossen. Die Major League DJz sind Zwillingsbrüder, die in der Club-Szene Südafrikas gerade so richtig nach oben geschossen sind und Amapiano mit ihren Produktionen auch in Mainstream-Sphären hieven. Tiwa Savage bedarf als Queen des Naija Pop sicherlich keine Vorstellung und Maphorisa hat schon in der Vergangenheit mit dem US-Kollektiv um Diplo zusammengearbeitet. Daneben ist der DJ und Sänger aus Soshanguve schön längst in den Credits bei Big Names wie Drake oder Wizkid vertreten. Passend zum Line-Up feiert die Amapiano-Combo im Strobolicht des Clubs und liefert einen weiteren Banger, der definitiv nicht nur auf den Dancefloors von Südafrika zuhause sein wird.

Fióti feat. Marissol Mwaba – Vem Pra Curar

In Brasilien stehen dieser Tage die Wahlen an, bei denen der Kandidat der sozialistischen Arbeiterpartei Lula da Silva den jetzt amtierenden Präsidenten Bolsonaro herausfordert. Damit hofft Brasilien auf eine bessere Zukunft – und auch Fióti, der diese Hoffnung in seinem neuen Track mit Marissol Mwaba aufgreift. "Vem Pra Curar" setzt dabei auf die heilende Kraft der Musik. "Als ich das Lied schrieb, begann ich sehr deutlich zu sehen, welche Qualen ich in meiner Kindheit aufgrund von Gewalt und Unterdrückung erlitten habe, die direkt mit meiner Hautfarbe zu tun hatten. Aber auch, wie die Kunst einen Teil meiner Menschlichkeit und meines Selbstwertgefühls rettete." Dabei war es Fióti außerdem wichtig, einen wohlig-warmen Akustik-Sound zu schaffen, der Zuneigung und Wohlfühlen ausdrückt.

Nenny – Mar Azul

Nenny hat hin und wieder Heimweh nach den Kapverden. Dort liegen nämlich die Rootes der 19-Jährigen aus Portugal. "Mar Azul" erzählt nicht nur vom kristall- und türkisblauen Meer des Inselarchipels, sondern auch von Menschen, Essen, Lebensfreude, der kapverdischen Diaspora und Legenden. Der Track ist nämlich eine Hommage an das Land und außerdem dem vor zwei Jahren verstorbenen Künstler Jorge Neto gewidmet, der auf den Kapverden zu den unsterblichen Koryphäen der Musikszene gehört. Melodie und Video erinnern an einen seiner Songs, den alle auf den Kapverden kennen: "Sem Nobody". Dazu kommen bekannte Gesichter von den Inseln wie Dino D'Santiago, Lura oder Jorge Neto Jr, der Sohn des Sängers, die mit einer riesigen Feier die Kultur des Landes feiern.

Ayra Starr – Rush

Mit ihrem Y2K-Style hat sich Ayra Starr auf TikTok, Instagram und in ihren Videos schon längst zur kleinen Fashion-Ikone gemausert. Da macht sie auch beim neuen Material zu "Rush" keine Ausnahme. Der Clip vereint Afrobeats und Styles – mal schaukelt Ayra im brautähnlichen Dress oder tanzt im Kitsch-Wohnzimmer, während auf den Straßen und in einer Protzvilla die Tanz-Choreos ausgepackt werden. Dabei geht es in "Rush" vor allem darum, negative Energie komplett auszublenden. Keine Zeit für Hater, Ayra bleibt einfach auf ihrem Weg. Ihr Debütalbum "19 & Dangerous" ist im letzten Jahr erscheinen und hat Ayra auf den Radar der internationalen Musikszene katapultiert. Mit "Rush" kann man jetzt auf das nächste Projekt der Sängerin aus Nigeria mit Roots in Benin hoffen. Zuletzt ist außerdem eine Mini-Doku über sie erschienen.

Lil Zey – Only Fans

Für viele Musiker:innen wie Cardi B oder Rico Nasty ist OnlyFans mittlerweile eine solide Einnahmequelle. Lil Zey gesellt sich jetzt auch dazu und veröffentlicht nicht nur ein neues Video, sondern auch Material für die Plattform. Passend dazu heißt der neue Track auch "Only Fans". Wer aber ausschließlich hotten Content erwartet, hat weit gefehlt. Mit dem Clip lässt Lil Zey uns vielmehr an ihrem Lifestyle teilhaben – wenn sie zum Beispiel bei Sonnenuntergang am Strand representet oder mit Freund:innen auf den Dächern von Izmir. Spätestens seit ihrem Feature mit dem Berliner Rapper Luciano hat sich Lil Zey ihren Platz in der europäischen Musikszene gesichert. Letztes Jahr erschien ihr erstes Album "Kara Tiyatro", das nach jahrelanger Arbeit im Backstage der Musikindustrie, zum Beispiel als A&R, das Spotlight auf die türkische Rapperin gerichtet hat.