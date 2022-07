Stromae feat. Camila Cabello – Mon Amour

Das Trash-Format "Love Island", bei dem ein bunter Haufen Menschen in einer Villa eingepfercht, versucht die große Liebe und/oder das große Geld zu finden, unterhält Leute auf der ganzen Welt. Zu den Fans zählen auch Stromae und Camila Cabello. Im gemeinsamen Video zu "Mon Amour" sind die Global-Pop-Stars als Kandidat:innen der Sendung zu sehen – zwischen Intrigen, großen Gefühlen und Party. Neben ziemlich viel Humor gibt es dabei auch die passenden Summer-Tunes aus Latin Gitarren und leichtem Pop. Camila singt für den Remix des Tracks von Stromaes Album "Multitude" sogar auf Französisch. Bei der ganzen guten Stimmung gibt es aber einen Plot-Twist: Auf mysteriöse Weise verschwinden nämlich die Bewohner:innen der "Villa Mon Amour".

Lana Lubany – Sold

Mit "The Snake" hatte Lana Lubany Anfang des Jahres einen TikTok-Hit gelandet, der ihr überraschend schnell viel Aufmerksamkeit brachte. Darauf will die Wahllondonerin sich aber nicht ausruhen und veröffentlicht jetzt ihre Single "Sold", auf der sie auch den schnellen Ruhm thematisiert und was dieser für ihre künstlerischen Entscheidungen bedeutet: "In 'Sold' geht es um die dich überzeugende Stimme in deinem Kopf, die dich in den skrupellosen Kreislauf aus Wiederholung und Bereuen lockt, wo deine Comfort Zone dir Sicherheit bietet, aber Sicherheit eine Gefahr ist." Einfach gesagt, geht es darum, künstlerische Risiken einzugehen und sich damit auch persönlich zu entfalten. Darum geht es auch auf dem Debütprojekt von Lana, "The Holy Land", auf dem die Sängerin, die als Palästinenserin in Israel aufgewachsen ist, in Englisch und Arabisch auf Identitätssuche geht.

Dawer x Damper & Afro Fresh – Jelou Mai Kity

Dawer x Damper haben sich vorgenommen, die kolumbianische Rap-Szene einmal umzudrehen. Wo Machismo dominiert, hinterfragt das Duo aus Cali gängige Gendernormen. Mit einer afrofuturistischen Vision zeigen die beiden, dass es mehr gibt, als das, was der Mainstream serviert – abseits binärer Strukturen. In glamourösen Mänteln, Glitzer und knalligen Outfits marschieren die beiden zusammen mit Afro Fresh bei Nacht in "Jelou Mai Kity" auf und liefern dabei Reggaeton mit verträumten Cloud-Elementen. Bei Dawer x Damper geht es aber nicht nur um Gendergerechtigkeit, sondern auch um die soziale Ebene: Für sie ist Kunst nämlich auch ein Element, um aus einkommensschwachen Vierteln rauszukommen und Safe Spaces zu schaffen.

Candy Bleakz – Tikuku

Candy Bleakz hat sich mit "Tikuku" auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen ihren nächsten Hype gesichert. 2019 hatte sie schon mit "Owu Osu" eine große erste Aufmerksamkeitswelle überrollt. Vor kurzem ist ihre "Fire EP" erschienen. Das langerwartete Debüt fällt unter das Genre Street Hop, das sich vor allem durch dancy Tunes, viel Selbstbewusstsein und Lyrics auszeichnet, mit denen sich die Kids auf den Straßen identifizieren können. In dem von Männern dominierten Genre aus Nigeria gibt Candy eine ganz neue Richtung an: Mit ihrem selbsternannten House Street mischt sie Afrobeats, HipHop und südafrikanische Dance-Genres wie Amapiano. Durch ihre Ausnahmeerscheinung in der Szene ist auch ihr Spitzname entstanden, "Ladies' Dragon", ein Verweis auf die mystische Figur, die sich besonders furchtlos zeigt.

Ms Banks – Favourite Girl

Ms Banks ist jedermanns "Favorite Girl". Egal ob in Ghana, Naija oder New York – alle sind verrückt nach der Sängerin aus South London mit Wurzeln in Nigeria und Uganda. Das liegt allerdings nicht nur an ihren verführerischen Fähigkeiten, sondern auch an der Musik. Gerade hat Ms Banks nämlich mit "Bank Statement" ein neues Projekt veröffentlicht, das auf Afro-Pop, aber auch Drill und Latin Vibes setzt. Erstere Nuance kommt auch auf dem Album-Highlight "Favorite Girl" deutlich durch, in dessen Video Ms Banks sich mal auf dem Sofa im Luxus-Apartment neben ihren Verehrern räkelt oder als göttliche Queen in Gold auf Wolken schwebt.