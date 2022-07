Mura Masa, Pa Salieu & Skillibeng – blessing me

Mit welchem Soundtrack untermalt man die Tageszeit zwischen eins und fünf Uhr nachts, wo man anfängt, dumme Dinge zu machen, die man zwar nicht bereut, aber so nie wieder machen würde? Das ist die Beschreibung von Mura Masas neuer Platte "Demon Time", die am 16. September erscheinen soll. Letztes Jahr im November hat der britische Produzent schon mit der Promo zur Platte angefangen. Jetzt gibt es das Feature mit Pa Salieu und Skillibeng zu hören: "blessing me" setzt auf Dancehall-Riddims und Afrobeats mit Slang vom Rapper aus Coventry und dem Sänger aus Jamaika. Klingt dancy, aber auch ein wenig düster. Neben den beiden werden auf dem kommenden Album außerdem noch Slowthai, Lil Yachty, Lil Uzi Vert und PinkPantheress zu hören sein.

Lala &ce – Fallait Dire Non

Lala &ce macht einiges anders – nicht nur die Schreibweise ihres Namens. Angelehnt an ihr großes Vorbild, Tennisspielerin Serena Williams, wird ihr Nachname "Ace" ausgesprochen und steht damit für die Asse, die im Tennis-Match beim Aufschlag verteilt werden. Aber auch so trifft Lala die französische Rap-Szene hart. Nicht nur mit ihren Punchlines und Beats, sondern auch mit ihrem empowernden Auftritt als eine der wenigen LGBTQ-Ikonen des Genres. Mit ihrem neuen Projekt "SunSystem" deckt die Wahlpariserin, die in Lyon aufgewachsen ist und ivorische Wurzeln hat, jede Tageszeit ab – von melancholischen Tunes für den Sonnenuntergang bis hin zu Tracks fürs Feiern auf dem nächtlichen Dancefloor. "Fallait Dire Non" ist einer davon, der schleppende Afrobeats und Reggaeton bietet.

Kojey Radical feat. Cashh & King Promise – Born (Remix)

Schon seit mehr als vier Jahren wird Kojey Radical als einer der vielversprechendsten Newcomer der UK-Musikszene gehandelt. 2018 war er sogar als eben jener bei den MOBO Awards nominiert. Zugegeben: Mittlerweile gilt er nicht mehr zu den Neuankömmlingen, aber auf das Debütalbum "Reason To Smile" hat der East-Londoner uns bis März diesen Jahres noch warten lassen. Dabei hat Kojey Radical nicht enttäuscht: Zwischen Hood-Hedonismus und Black Empowerment ist alles dabei. Auch darauf zu hören: "Born", eine sinnliche Dancehall-Anthem mit dem jamaikanischen Sänger Cashh, die mit dem dazugehörigen Video jetzt noch einen Remix und Gastauftritt vom Ghanaer King Promise verpasst bekommt, der zusätzlich eine Highlife- und Afrobeats-Nuance reinbringt.

Sabrina Bellaouel – WDNTBE

Schon 2020 hatte Sabrina Bellaouel ihr EP "We Don't Need To Be Enemies" veröffentlicht, auf der sie Spirituelles und harten Realismus vereint. Mal geht es um Sex, Liebe oder Astrologie, mal um Gender und die Gesellschaft. Vor allem will die französisch-algerische Sängerin und Produzentin aber gute Vibes senden. Der jetzt erschienene Remix zur EP, "WDNTBE", setzt musikalisch dabei auf Mystik und ekstatische Tunes aus Elektro und Orient-Elementen, mit denen sie sich auf ihre Berber-Roots bezieht. Darauf setzt auch das dazugehörige Video in Schwarz-Weiß: Zusammen mit Produzent Dorian PRS hat Sabrina Ausschnitte aus arabischen Featurefilmen gepickt, die die Story von Kaïs und Leïla abbilden, zwei Figuren aus der arabischen Literatur, die sehr an Shakespeares "Romeo & Julia" erinnern. "Unendlich schön und unendlich dramatisch", sagt Bellaouel selbst über die Story und das Video zu "WDNTBE".

Jada Kingdom – Fling It Back

In unserer Sommer-Rotation darf auch Jada Kingdom nicht fehlen. Die Jamaikanerin hat schon im Juni ihre neue EP "New Motion" veröffentlicht, auf der auch die mit Dancehall infiltrierte Nummer "Fling It Back" zu hören ist. "Die neue EP zeigt echte und unzensierte Gefühle – sie drückt meinen Wunsch aus, nach vorne zu schauen, egal welche Proben und welcher Kummer sich mir auftun", sagt die Sängerin. Es geht um Trauma, Beziehungen und Liebe. Zum Beispiel wenn Jada sich auf "Fling It Back" einfach wünscht, ein bisschen mehr Quality Time mit ihrem Liebsten zu haben. Der Riddim des Tracks ist angelehnt an "Tuck In The Belly" vom jamaikanischen Duo Leftside & Esco, einem Hit aus dem Jahr 2005.