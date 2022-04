Pongo – Hey Linda

Pongo kann Banger! Das beweist die Portugiesin auch auf ihrem neuen Track "Hey Linda". Darauf vereint sie neben ballernden Rhythmen aber auch eine empowernde Nachricht: Scheiß auf die Meinung der anderen oder den Ex, du bist schön, wie du bist und trägst deine Krone mit Stolz! Dabei geht es vor allem um die Ermächtigung Schwarzer Frauen: "Eine Diva zu sein, bedeutet wirklich selbstbewusst und den Herausforderungen des Lebens gewachsen zu sein", schreibt Pongo über den Track auf Instagram. Zur neuen Single gibt es jetzt auch das erste offizielle Album: Auf "Sakidila" liefert die Queen Of Kuduro ihre ganz persönliche Danksagung für den Dancefloor – denn "Danke" bedeutet der Titel der Platte auf Kimbundu übersetzt, eine Sprache, die in Angola, der Heimat von Pongo gesprochen wird.

Kae Tempest feat. Grian Chatten – I Saw Light

Kae Tempest liefert das neue Album "The Line Is A Curve" und sticht darauf nicht nur mit Producer-Koryphäe Rick Rubin als Produzent heraus, sondern auch mit der Featuresliste, die einiges zu bieten hat. Da wäre Brockhampton's Kevin Abstract, der einen Rap-Part beisteuert, Lianne La Havas bringt ihren Soul und Grian Chatten von Fontaines DC ist für den Bereich Post-Punk zuständig. Wobei Kae mit Letzterem auf "I Saw Light" bei eher gediegenen Synth-Sounds und Spoken Word bleibt. Kae hat "The Line Is A Curve" vor drei Generationen performt: vor einem 78-Jährigen, einer 29-Jährigen Frau und vor drei Teenies. Dadurch habe sich laut Kae nicht nur die Reaktion der Zuhörer:innen auf das persönliche Album, sondern auch die Performance verändert.

Branko & Tráz Água – MEL

Die ersten Sonnenstrahlen des Jahres genießen – darauf fiebern nicht nur wir hin, sondern auch die Protagonist:innen im neuen Video von Branko. Mal geht es auf dem Longboard durch die Stadt, mal werden die eingeschlafenen Gliedmaße beim Tanz gereckt und gestreckt. Dazu kommen die Tunes des Portugiesen, der sich fürs neue Album "OGB" unter anderem mit NAFÉ, Fumaxa und Tráz Água zusammengetan hat. Letzteres Projekt hat sich 2020 gegründet mit der Mission, die globalen Dancefloors in Flammen zu legen. Zunächst hatte Branko seiner Neuentdeckung in einem seiner DJ-Sets Liebe gezeigt. Daraus ist für "MEL" jetzt eine richtige Zusammenarbeit geworden, mit entspanntem Sundowner-Sound.

Duina del Mar – Somos Poema

Duina del Mar singt nicht nur in Gedichtform über ihre große Liebe - die Beziehung zwischen ihr und ihrem Geliebten ist förmlich ein Gedicht. "Somos Poema", "Wir sind ein Gedicht" heißt der Titel der neuen Single der Sängerin aus Kolumbien übersetzt. Eine Liebeserklärung, die mit Western-Pfeifen, Gitarren und melancholischen Streichern untermalt wird. Und einem einfachen, aber emotionalem Video mit Tanzeinlage von Duina. So viel Drama, das im Bohemian Urban Pop von Duina drinsteckt, passt auch zu der neuen Netflix-Serie, für die sie die Musik beisteuert: In "Ritmo Salvaje" geht es um zwei Tänzerinnen, die ihre Rivalität auf der Tanzfläche austragen.

Orion Sun – dirty dancer

Billie Holiday, Stevie Wonder und Lauryn Hill stehen auf der Vorbildliste von Orion Sun aus Brooklyn. Das schlägt sich auch im Sound nieder. "dirty dancer" ist eine ziemlich soulige und emotionale Nummer geworden, die auf der aktuellen EP "Getaway" zu finden ist. Darauf geht es um vor allem um die persönliche Selbstfindung der Künstlerin. Auf "dirty dancing" verarbeitet Orion zum Beispiel die Gefühle und den Schmerz, wenn man sich selbst nicht genug ist und nicht bereit für die Liebe fühlt. "Der Gedanke nicht gut genug zu sein, kann deinen Kopf förmlich einnehmen. Es geht darum, dass ich an mir für mich arbeite, aber auch, damit ich bestmöglich lieben kann", sagt die New Yorkerin selbst über den Track. Schon im Februar hatte Orion die EP mit einem verträumten Video zum Track angekündigt. Für das Online-Format Colors hat sie ihn jetzt noch mal vor pinker Wand eingesungen.