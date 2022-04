Lous & The Yakuza – Kisé

Looks und Beats – darauf setzt Lous & The Yakuza in ihren Videos und trifft damit immer wieder ins Schwarze. "Kisé", die neue Single der Sängerin aus Belgien mit kongolesischen Roots, ist da keine Ausnahme. Knapp anderthalb Jahre nach dem Debütalbum "Gore" meldet sich Lous damit zurück und knüpft soundmäßig da an, wo sie aufgehört hat. Auf HipHop, Pop und Eletroklängen erzählt sie von den euphorischen Gefühlen, die Liebe auslösen. Aber auch was passiert, wenn sie wieder verflogen sind und statt Delirium nur noch die harsche Realität aufwartet. Passend dazu vermischen sich auch im dazugehörigen Clip Fantasie und Wirklichkeit von nächtlichen Streifzügen, inspiriert vom Anime-Meister Satoshi Kon. Mal posiert Lous beim Late-Night-Shopping im Kiosk oder macht Bekanntschaften und tanzt ausgelassen auf einer Party.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ibeyi feat. Jorja Smith – Lavender And Red Roses

Ibeyi und Jorja Smith sind die Zusammenarbeit, von der wir nie wussten, dass wir sie brauchen. "Lavender And Red Roses" ist der nächste Vorgeschmack auf das kommende Album der französisch-kubanischen Schwestern, das "Spell 31" heißen und am 06. Mai via XL Recordings erscheinen wird. Und die Connection zwischen den drei war so gut, dass Jorja kurzerhand zur dritten Schwester erhoben wurde – zumindest fürs Video. Darin inszenieren sie sich nämlich als die Moiren, die Schicksalsgötinnen Klotho, Lachesis und Atropos aus der griechischen Mythologie. Im Song geht es um die Hilflosigkeit, die wir erleben, wenn ein geliebter Mensch leidet. Wenn wir helfen oder sie in den Arm nehmen wollen und alle Sorgen mit Lavendel und Rosen beseitigen wollen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Alewya – Zuggy

Mit "Panther in Mode" hat Alewya aus London im letzten Jahr ihre erste EP rausgebracht und dafür ordentlich Applaus eingeheimst. Spoken-Word, spirituelle Rhythmen und Clubtunes kommen hier zusammen – alles, was die Biographie der Sängerin hergibt. Geboren wurde Alewya nämlich in Saudi-Arabien, ist aber in UK aufgewachsen und hat Wurzeln in Ägypten und Äthiopien. Der Sound, der so zustande kommt, hievt die Crowd auf dem Dancefloor problemlos in den Trance-Zustand und der Bewegungsdrang macht sich eindeutig bemerkbar. Bei "Zuggy", einem Track der EP mit eindeutigem Afrohouse-Einschlag, zeigt uns Tänzerin Kikz Katika im Black-And-White-Setting einer Fabrik, was konkret damit gemeint ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Moonchild Sanelly feat. Ghetts – Strip Club

Passend zur Strip-Club-Thematik hat Moonchild Sanelly sich für die neue Single 808-Bässe als Sound-Teppich vorgeknöpft. In "Strip Club" fliegen Scheine und Lines gleichermaßen. Nicht ganz unbeteiligt ist daran auch das Feature, das die südafrikanische Sängerin und Fashion-Ikone gepickt hat: Ghetts gehört in UK schon seit Jahren zu den Grime-Schwergewichten und weiß dementsprechend mit Lines zu schießen. Hinter der Zusammenarbeit zwischen der Südafrikanerin und dem Londoner steckt aber mehr, als nur ein Fest zum Bootyshaken: "Es ist eine Liebeserklärung an alle Striperinnen – die, die immer verurteilt werden. Diese Menschen tun, was sie für ihren Hustle tun müssen. Wann immer eine Frau ums Überleben kämpft, werde ich sie feiern und ihr eine Stimme geben." Im Sommer kommt "Phases", das neue Album von Moonchild Sanelly, auf dem auch das Feature mit Ghetts sein wird.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Maïa Barouh – Tairyo

Maïa Barouh besinnt sich mit ihrem musikalischem Schaffen vor allem auf ihre japanischen Roots, indem sie Traditionsgesänge aus unterschiedlichsten Gebieten des Landes vereint und so die Brücke zwischen Tradition und Moderne schlägt. Zum Beispiel aus Matsushima, eine malerisch schöne Region im Norden Japans, die aus 260 Inseln besteht. Am 2011 wurde sie durch den Tsunami sehr stark getroffen und in Teilen sogar zerstört. Die Menschen, die dort lebten, mussten ihr Zuhause verlassen. Über zehn Jahre später kehren immer mehr von ihnen zurück. Davon handelt auch der Track "Tairyo", der vor allem das Leben der Fischer:innen auf der Inselregion beleuchtet. Gedreht wurde im Dezember unter sehr rauen Bedingungen, was dem Video fast schon polarartigen Charakter verleiht.