Mahalia – Whatever Simon Says

Mahalia sagt toxischen Schönheitsidealen den Kampf an: Auf "Whatever Simon Says" thematisiert die UK-Sängerin die Ansprüche ihrer Verflossenen und wie sehr sie diese satt hat. Der Titel ist eine Anspielung auf das Kinderspiel "Simon Says", bei dem die Spieler:innen für gewöhnlich die Anweisungen befolgen müssen, um zu gewinnen. Mahalia hat darauf – zumindest in Sachen Liebe – keinen Bock mehr. Dementsprechend zeigt sie sich auch im dazugehörigen Video gänzlich ungeschminkt, wie sie sich wohlfühlt, und verpasst sich gleichzeitig ein Beauty-Treatment. "Einzigartigkeit ist wunderschön, eine Superkraft. Der Track ist mein Geschenk an alle, denen gesagt wird, wie sie zu sprechen oder auszusehen haben. Für alle, die ihr Glück nicht länger von anderen abhängig machen."

Rosalía – Candy

Für "Motomami" hat Rosalía in den letzten Wochen tosenden Applaus bekommen. Denn auf ihrem dritten Album schafft es die Sängerin aus Barcelona gekonnt zwischen herzschmerzenden Lovestories und Bangern für den Dancefloor zu switchen. Repräsentativ dafür stehen auch die Referenzen, die sie in ihrem Video zu "Candy" macht. Der Song ist eine Hommage an die gleichnamige Nummer der Reggaeton-Combo Plan B. Aber auch an den Film "Lost In Translation", in dem es um zwei verlorene Seelen in Tokio geht. Im Strobolicht performt La Rosalía ihren eigenen Track beim Karaoke auf einer Party in Shibuya, bevor sie auf ihre Loveinterest trifft und im Glanz der Nacht verschwindet.

Acid Arab feat. Radia Menel – Staifia

Acid Arab versetzen uns mit "Staifia" wie gewohnt en Trance, während sie Raï und elektronische Sounds in die Audiospur werfen. Guido Minisky und Hervé Carvalho, wie die beiden Pariser DJs im echten Leben heißen, wissen seit nun mehr 20 Jahren den Sound der algerischen Diaspora mit der Tanzbarkeit des Clubs zu vereinen. Das letzte Album "JDID" ist 2019 erschienen. Dennoch werden Fans der französischen Combo Anfang April mit neuem Material verköstigt. Dann erscheint nämlich ein "Remixed" Mini-Album, auf dem Freund:innen von Acid Arab bereits veröffentlichte Stücke noch mal neu auflegen. "Staifia", zusammen mit der algerischen Sängerin Radia Menel, ist auch mit dabei und wurde jetzt mit einem Video im Wüsten-Setting ausgestattet.

Denzel Curry feat. T-Pain – Troubles

Gerade ist das neue Album von Denzel Curry erschienen. Mit "Melt My Eyez See Your Future" schlägt der Rapper aus Florida die Brücke zwischen den Rap-Sphären: "Ich mag traditionellen HipHop, Ich mag Drum'n'Bass. Ich mag Trap, ich mag Poesie. Das alles wird in das Album eingeflochten." Und das spiegelt sich auch im Feature Line-Up wieder: mit dabei sind unter anderem slowthai, Thundercat, JPEGMAFIA und T-Pain. Letzterer ist auch auf "Troubles" zu hören, ein Track vom Scheitern und Sinnkrisen. Von Problemen, die Alkohol, Drogen und Frauen nicht lösen können. Selbstironisch erzählt Denzel davon, wie er jetzt wieder bei seiner Mutter wohnt und sogar ihr Auto fahren muss. Das alles in cineastischer Aufmachung, die an die Filme von Wes Anderson erinnert.

Daddy Yankee feat. Natti Natasha & Becky G – Zona Del Perreo

Kaum zu glauben, aber nach über 30 Jahren Karriere hat Daddy Yankee sich tatsächlich entschlossen, aus dem Musikbiz auszusteigen. Der Puerto Ricaner hat schon in den Neunzigerjahren Pionierarbeit in Sachen Reggaeton geleistet, die Banger lassen sich kaum zählen. Die Klicks noch weniger – alleine über sieben Milliarden sind es für "Despacito". Und natürlich wird der finale Abgang mit einem großen Knall zelebriert. Nach zehn Jahren folgt jetzt das neue Album "LEGENDADDY". Ein Titel, der die Arbeit von Daddy Yankee auf den Punkt bringt, denn darauf vereint er alles, was ihn musikalisch geprägt hat. "Zona Del Perreo", auf dem der King sich die beiden Reggaeton-Queens Natti Natasha und Becky G zur Seite holt, liefert dabei genau das, was wir zum Abschluss brauchen: einen Reggaeton-Banger für die Ewigkeit.