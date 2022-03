Oumou Sangaré – Wassulu Don

Natürlich darf zum internationalen Weltfrauentag auch ein Beitrag von Feminist:innen-Ikone Oumou Sangaré nicht fehlen: "Wassulu Don" ist aber vor allem eine Ode an die Heimat ihrer Mutter, die Region Wassoulou in Mali. "Komm mit nach Wassoulou, wo Freude alles ist", lautet die Einladung von Oumou. Und damit hat sie nicht zu viel versprochen. Im dazugehörigen Video sind nur Frauen zu sehen – mal tanzen sie in traditionellen Gewändern auf dem Land, mal twerken und flexen sie im eher städtischen Setting. Dabei geht es vor allem um eins: Community und eine starke Verbindung zueinander. Auch in Sachen Sound setzt Oumou auf Altbewährtes und schlägt mit ihrer Fusion aus malischen Klängen, Rock und Blues die Brücke zwischen den Generationen. Ende April kommt nach fünf Jahren Studiopause auch das dazugehörige Album "Timbuktu" raus.

Stromae – Fils de joie

Man könnte sagen, das neue Album von Stromae besteht aus ganz vielen kleinen Meisterwerken, die am Ende in einem zusammenfließen. Die Geschichten, die der belgische Künstler auf "Multitude" erzählt, könnten inhaltlich wie musikalisch nicht unterschiedlicher sein. In "Fils de joie" wird die Beerdigung einer Sexarbeiterin als Nationalfeier zelebriert. Stromae, der hinterbliebene Sohn besagter Frau, hält die pompöse Rede, während das Militär salutiert und Tausende Menschen um ihn herum an der Zeremonie teilnehmen. Die Inspiration für die Story liefert die französische Talkshow "Ca Commence Aujourd'hui" von Faustine Bollaert, in der sie sich eine Folge lang den Kindern von Sexarbeiter:innen widmete. Für Stromae eine völlig neue Welt, die er daraufhin genauer unter die Lupe nahm, um den Menschen ein Gesicht und eine Stimme zu geben.

Kae Tempest feat. Lianne La Havas – No Prizes

Fürs neue Album "The Line Is A Curve" hat Kae Tempest schon ein ganz schönes Feature-Line-Up angekündigt. Der erste Teaser darauf kam mit Brockhamptons Kevin Abstract. Eine Kollabo, die durch die Produzenten-Koryphäe Rick Rubin zustande kam, der auch die neue Platte mitproduziert hat. Jetzt setzt Kae Tempest auf den Soul von Lianne La Havas. "No Prizes" liefert dabei eine deepe Message: Reflektiert und hoffnungsvoll richtet der Inhalt den Fokus eher auf den Weg der Reise in Richtung persönlicher Erleuchtung und weniger auf das Ziel. Und erzählt dabei aus der Sicht von drei unterschiedlichen Menschen. Der musikalische Perspektivwechsel begleitet vom Piano, ist ganz im Spoken Word Stil á la The Streets gehalten, während La Havas softe Lyrics ins Mikrofon haucht.

Manal – 3ARI

Auch Manal hat zum Weltfrauentag einen Track veröffentlicht, der gleich mehrere Geschichten von Frauen erzählt, die in ihrem Leben bereits Opfer von Gewalt und Missbrauch wurden. "3ARI" heißt auf Darija übersetzt so viel wie "Meine Schande". Fünf Generationen werden hier abgebildet, die die gleiche Story teilen, nämlich wie ein einst vertrauter Mensch sich zum absoluten Albtraum entwickelte. Ziemlich bewegt bringt die marokkanische Sängerin die Dringlichkeit des Themas nicht nur in ihrer Stimme rüber, sondern mit Klavier und arabischen Streichern auch musikalisch. "Ich glaube, dass nichts von Dauer ist. Ich glaube, dass Armut Frauen nicht daran hindern sollte, ihre Rechte einzufordern", steht zu Beginn des Videos auf einer schwarzen Tafel geschrieben. Sehr empowernd und emotional.

El Gran Poder de Diosa – El Remedio

El Grand Poder de Diosa liefern mit "El Remedio" eine Bewusstseinserweiterung im Merengue-Gewand. Beim Track geht es darum, dass die Menschen sich auf die Suche nach ihrer Identität begeben. Dem wahren Ich und Herzen, zu dem wir auch in schwierigen Zeiten immer Zugang haben, wenn wir es denn zulassen und Liebe als Heilmittel heranziehen. "El Remedio" und seine Percussions und Bläser haben was Versöhnliches, das uns auch in eine Art Trance-Zustand der guten Laune katapultiert. Aufgenommen wurde das Video der dominikanischen Combo in den Höhlen von Santa Ana, in der Stadt Santa Domingo. Passend zur Message zeigt es Menschen, die tanzen und Stück für Stück ihre Masken ablegen.