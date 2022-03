Jamala – 1944

2014 begann Putin die ukrainische Halbinsel Krim zu annektieren. Zwei Jahre später trat Jamala mit ihrem Track "1944" beim Eurovision Songcontest an. Zwischen der Erzählung der ukrainischen Opernsängerin und der damaligen Krimkrise liegen 70 Jahre. Dennoch hat die Krimtatarin ihren Landsleuten damit aus Herzen und Seele gesprochen. Denn die Geschichte schien sich zu wiederholen: "1944" handelt davon, wie ihre Urgroßeltern damals als nicht-russische Minderheit unter Stalin nach Zentralasien deportiert wurden. Nach dem Einmarsch der Russen in der letzten Woche floh Jamala mit ihren Kindern aus der Hauptstadt Kyiv. Mittlerweile ist sie in Istanbul angekommen. Am Freitag wird sie wieder beim ESC singen, nämlich beim deutschen Vorentscheid, der in der ARD ausgestrahlt wird. Aus Solidarität mit der Ukraine wird sie dort "1944" performen, der Track, mit dem sie 2016 gewonnen hatte.

Capital Bra – Kein Krieg in Ukraine & Stop Wars feat. Kontra K

Bevor Capital Bra 2016 sein erstes Album "Kuku Bra" releaste und sich mit jedem kommenden Projekt immer ein bisschen mehr zu einem der erfolgreichsten Rapper Deutschland mauserte, hat der Berliner einen Track namens "Kein Krieg in Ukraine" veröffentlicht – damals unter dem Namen Capital. Der Song ist eine Reaktion auf die Annektion der Krim 2014. Er selbst ist in Russland geboren, hat in der Ukraine gelebt, wo er noch immer seine Staatsbürgerschaft hat und ist im Alter von sieben Jahren mit seiner Mutter nach Berlin gekommen. Für ihn geht es also um seine Familie, die teilweise immer noch dort lebt. Als Reaktion auf die jüngsten Vorkommnisse hat Capital Bra jetzt auch einen gemeinsamen Track mit Kontra K veröffentlicht, in dem die beiden Rapper dazu auffordern, den Krieg zu stoppen. Der Erlös des Tracks soll an die Caritas in den Kriegsgebieten gespendet werden.

Onuka – Strum

Auch die Elektro-Combo Onuka positioniert sich in diesen Tagen gegen den Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine und betont, dass spätestens jetzt auch die Musik nicht länger neutral den Geschehnissen gegenüber stehen kann. "Die ganze Welt hat nicht daran geglaubt und konnte sich nicht mal vorstellen, dass ein solcher Krieg im 21. Jahrhundert möglich ist", schreiben Onuka auf Instagram. Wie viele andere ukrainische Artists fordern auch sie die Streamingplattformen auf, die Cover ihrer Tracks und Alben mit einer Solidaritätsaufforderung in Blau und Gelb zu versehen, die darauf hinweist, dass Menschen in der Ukraine sterben, während ihre Musik gestreamt oder Videos angeschaut werden. Auch bei "Strum", der 2018 erschienen ist, ist die Hinweistafel zu sehen. Der Track diente damals als Hinweis für die Umweltinitiative "NoWasteUkraine", bei der die Wichtigkeit von Mülltrennung hervorgehoben wird. Alle Einnahmen davon gehen an die Organisation.

alyona alyona feat. Dove – Світ потребує краси

alyona alyona schreibt in der Ukraine nicht nur Geschichte als erste Frau, die auf Ukrainisch rappt, sondern weiß in ihren Lyrics auch ziemlich gekonnt, Gesellschaftskritik zu verpacken. Vor allem Selbstliebe und Feminismus stehen ganz oben auf ihrer Liste. So auch in "Світ потребує краси", der die vielfältige Schönheit der Frauen in den Fokus stellt. Seit den russischen Angriffen auf die Ukraine ruft alyona alyona über die sozialen Netzwerke dazu auf, ruhig zu bleiben, teilt Spendennummern, postet Bilder von sich in traditionell ukrainischen Trachten oder fordert die internationale Musikszene zum Support auf. Früher hat alyona alyona auch auf Russisch gerappt. Durch die politische Situation der letzten Jahre stieg aber der Drang auf ihrer Muttersprache Musik zu machen und so von ihrem Alltag zu berichten.

Dakhabrakha – Vesna (live at Sziget 2017)

Auch Dakhabrakha haben sich in den schwierigen Zeiten via Instagram zu Wort gemeldet und an den internationalen Zusammenhalt appelliert, um Putin zu stoppen. "Light over russian darkness", schreibt die Combo aus Kyiv. Musikalisch sind sie vor allem im ukrainischen Folk verwurzelt und tragen ihre Roots in die Welt hinaus, indem noch weitere Stile dazukommen. Ihr Genre bezeichnen sie selbst als "Ethno-Chaos" – mit Einflüssen aus Punk, Rock, afrikanischer und arabischer Musik. Mit der Freude an Fusion bringen Dakhabrakha die Tradition auch auf den Radar von jüngeren Ukrainer:innen und erhalten diese aufrecht. 2017 haben sie bei Sziget Festival in Ungarn live performt. Ein Auftritt, den COSMO für euch festgehalten hat. "Vesna" nimmt uns mit auf einen Spaziergang in den Wald – mit Vögeln, die friedlich vor sich hin piepen, Blättern, die rascheln und plätscherndem Wasser.