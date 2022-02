Rosalía – Chicken Teriyaki

Schon mit ihrer Single "Saoko" hat Rosalía in den letzten Wochen deutlich gemacht, worauf die musikalische Reise mit ihrem neuen Album "Motomami" gehen soll: auf die Tanzflächen der Clubs. Daran knüpft auch der neue Output "Chicken Teriyaki" an, eine heavy Dancenummer mit Reggaeton-Anleihen. Mit humorvollen Lyrics und dazugehörigen Tanzmoves hat die Sängerin aus Barcelona den Track direkt fit für TikTok gemacht. Das liegt auch auf der Hand, weil sowohl Video als auch Musik richtig Spaß machen. Entstanden ist "Chicken Teriyaki" in einem Hotel in New York, wo Rosalía und ihre Crew so richtig aufdrehen konnten. Die Metropole hat letztendlich auch die Looks im Video beeinflusst, wo im Tanzstudio heavy getwerkt und gevogued wird.

Mahalia – Letter To Ur Ex

In "Letter To Ur Ex" nimmt Mahalia eine eher ungewöhnliche Perspektive ein: Der Break-Up-Song richtet sich nämlich nicht an ihren Ex, sondern an die Ex ihres neuen Freundes. Mahalia erklärt in ihren Zeilen, wie die Tatsache, dass die Verflossene nicht loslassen kann, das neue Beziehungsglück kaputt macht. "Der Track ist entstanden, nachdem mein Freund und ich einen schlimmen Streit hatten, weil seine Ex-Freundin ihm am Abend zuvor eine Nachricht geschrieben hat", sagt die Sängerin. Schließlich geht es bei einer neuen Beziehung für Mahalia vor allem darum, einen Neustart zu haben, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen. Dabei lässt sie aber auch nicht außer Acht, dass sie selbst auch schon in einer solchen Situation war und zeigt Verständnis. "Letter To Ur Ex" ist ein ziemlich ehrlicher Appell und erinnert eher an einen Tagebucheintrag. Mahalia selbst sagt, dass das Konzept eigentlich aus ihrer Schulzeit stammt, als sie Briefe an Menschen geschrieben und sie dann statt abzuschicken, verbrannt hat.

Black Sherif feat. Burna Boy – Second Sermon

Millionen von Klicks hat Black Sherif mit seinem "Second Sermon" seit Sommer eingefahren. Dass auch der zweite Teil seiner Predigt ihm einen krassen, viralen Hype verschaffen würde, war nach dem Erfolg von "First Sermon" schon abzusehen. Was kann da noch kommen? Na klar, ein Feature mit Burna Boy, einem der biggsten Afrobeats-Acts der Welt. Im Original geht es in dem Track um den Struggle junger Menschen auf den Straßen Ghanas, wo auch Burna Boy thematisch ansetzt. Dementsprechend representen die beiden auch im Video in der Hood in Konongo. Wer allerdings fehlt ist Ghanaian Stallion, der deutsch-ghanaische Produzent ist bei "Second Sermon" nämlich fürs Musikalische verantwortlich, was die Connection nicht nur von Ghana nach Naija bringt, sondern auch nach Berlin.

Aṣa – Ocean

Smoothe Afrobeats und Pop kommen diese Woche von Aṣa. Die französisch-nigerianische Sängerin hat am Freitag ihr neues Album "V" rausgebracht, darauf ist auch die dreamy Single "Ocean" zu hören, mit der Aṣa die Freiheit besingt, sich in den Wellen des Meeres treiben zu lassen. "Es ist die Kraft zu wissen, wer ich bin, zu lieben wie ich möchte und zu tun, was ich möchte", sagt sie selbst über den Track. Damit ist "Ocean" nicht nur empowering in Richtung Freiheit, sondern mit Laidback Vocals und soften Tunes auch ein Manifest zum Dahinschwelgen. Auch das dazugehörige Video macht großen Eindruck: Aṣa ist darin selbst zu sehen, wie sie majestätisch auf den Ozean schaut und besonnen ihre Lines singt, aber auch Motocross-Fahrer, Ringkämpfer und ballspielende Kinder aus dem Alltagstreiben in Nigeria. Die Vibes für wärmere Tage stimmen hier schon. Mit "V" kann der Frühling dann jetzt kommen!

Fióti feat. Tuyo – Quando For Falar De Amor (Summer Song)

Im Februar schon an Sommer denken – Fióti macht's möglich und veröffentlicht mit "Quando For Falar De Amor" einen Track, der die Jahreszeit schon im Namen hat. Dabei geht es um die Liebe, was aus dem Dialog und den Vibrations zwischen dem brasilianischen Sänger und den Mitgliedern der Band Tuyo deutlich wird. Der Track hat es auf den Soundtrack des neuen Netflix-Films "Lulli" geschafft und damit jetzt erneut Aufmerksamkeit bekommen. So ganz neu ist er nämlich nicht: Schon 2020 wurde "Quando For Falar De Amor" mit einem Video ausgestattet, das die Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen erzählt. Nach dem Film haben Track und Video jetzt ein Remake bekommen. Die Story ist geblieben und auch die Gelassenheit, die die Musik ausstrahlt. Zu sehen sind jetzt aber Fióti und Tuyo, wie sie zu den soften Tunes viben und ganz viel Liebe senden.