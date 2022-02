Ezhel – Ağlattın

"Ist das noch Liebe oder ist das schon Krieg?" Die toxische Beziehung, die Ezhel in seinem neuen Track "Ağlattın" besingt, ist definitiv nichts für schwache Nerven. Das Paar liebt sich hier nämlich bis aufs Blut – im negativen Sinne. Es werden Rasierklingen ins Essen getan, es rollen Köpfe, die dann als Geschenk verpackt auf dem Tisch landen und Highheels werden zersägt. Nach Scherbenmeer und einbetonierten Füßen bleibt am Ende nicht viel übrig außer der Erkenntnis, dass diese Beziehung niemals funktionieren wird. Ezhel hat längst nicht mehr nur in seiner Heimat der Türkei einen Hype: Mit "Ağlattın" schafft er es auch hierzulande in die Youtube-Trends. Mittlerweile lebt der Rapper nämlich in Berlin und führt auch hier seinen Karrierestreifzug fort: In diesem Jahr soll es dann auch ein neues Album geben, auf dem auch "Ağlattın" drauf sein soll.

K.Zia – Home

Mit ihrem neuen Album "Genesis" hat K.Zia ein neues Zuhause gefunden – im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch musikalisch. Mittlerweile lebt die Sängerin aus Belgien mit Roots in Martinique und dem Kongo in Berlin und hat dort 2017 auch angefangen, Musik zu machen. Auf "Home" klingt aber sehr schnell durch, dass nicht nur die Hauptstadt ihr Zuhause ist, sondern vor allem sie selbst, ihre Community, die Familie und Freunde. Hauptsache gute Vibrations – das wird auch im dazugehörigen Video zur Single deutlich, in dem K.Zia mal ausgelassen mit ihren Leuten tanzt, eine mega Zeit auf Reisen hat oder ausgelassene Lacher teilt. Auf dem Album geht es um Gemeinschaft, mentale Gesundheit, aber auch ums Erwachsenwerden und ihre persönliche Entwicklung zu der Frau, die sie heute ist. In Sachen Sound ist K.Zia bei smoothen R'n'B-Tunes angekommen, die sie mit Einflüssen aus Pop, Trap und Afrobeats garniert.

Ebow – Trouble

Mal will man Nähe, mal entfernt man sich – ein Machtverhältnis, dem sich jede:r Liebessuchende anno 2022 schon ausgesetzt gesehen hat. Und auch ein bisschen toxisch, stellt Ebow in ihrem neuen Track fest. Sie selbst troubled sehr mit sich und hat große Schwierigkeiten, sich emotional auf ihre Love Interest einzulassen. "Liebst du den Trouble – sei ehrlich – oder liebst du mich?", fragt die Münchener Rapperin auf "Trouble" im All-White-Setting und schaut den Wolken beim Vorbeifliegen aus dem Dachfenster zu. Mit der Veröffentlichung am Valentinstag ist der Track quasi als zweifelnde Antithese zum Tag der Liebenden zu betrachten. Das neue Album "Canê", was auf Kurdisch so viel wie "Liebling" oder "Seele" heißt, ist auch in der Mache und erscheint am 18. März. Neben Herzschmerz zwischen Rap und Nullerjahre-R'n'B erwarten uns drauf auch gewohnte Banger-Tunes, auf denen ausgeteilt wird, sozialkritische Texte und die Verarbeitung ihrer kurdischen Roots.

Becky G feat. Karol G – MAMIII

Mit Becky G und Karol G haben sich zwei echte G's zusammengetan. "MAMIII" ist ein Pop-Reggaeton-Hit geworden, mit dem die beiden mit ihren Verflossenen abrechnen – egal ob fürchterliches Tinder-Date oder nervenraubender Ex-Freund. Alle, die sie schlecht behandelt haben, sind Geschichte. Mit dem Vergleich "Rata de Dos Patas", also einer Ratte auf zwei Beinen, schlägt Becky auch die Brücke zur legendären mexikanischen Sängerin Paquita la del Barrion, die ihre gleichnamige Heartbreak-Single im Jahr 2004 veröffentlichte und für ihre empowerden Songs bekannt ist. Dementsprechend setzen Becky und Karol nach dem ganzen Drama lieber auf Sisterhood und Freundschaft unter Frauen. Mit "MAMIII" haben es sich die Sängerinnen aus den USA und Kolumbien prompt in den Top10 der Global Charts gemütlich gemacht – als erstes Latin-Female-Duo.

Tarkan – Geççek

Mit seiner neuen Single "Geççek" hat Tarkan sich in dieser Woche auf sämtliche Trendlisten der gängigen Social-Media-Plattformen katapultiert. Kein Wunder, denn so ganz unumstritten ist der Track nicht. In "Geççek" geht es darum, dass die schwierigen Zeiten bald vorbei sind: "Dann setzen wir die Glöckchen auf und tanzen. Die Blumentage sind sehr nah", heißt es da. Worauf der türkische Superstar sich genau bezieht, ist nicht ganz klar. Es könnte ein Hint in Richtung Erdoğan sein, damit wäre Tarkan nicht der erste türkische Artist, der sich positioniert. Schon vor wenigen Wochen hatte die Künstlerinnen-Ikone Sezen Aksu mit einem Songtext ein politisches Statement gesetzt und von Apokalypse in der Türkei gesprochen. Andere vermuten hinter Tarkans Track mit futuristischem Video allerdings eher eine Anspielung auf die Coronakrise und die nach wie vor anhaltende Inflation.