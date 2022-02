Amaarae feat. Kali Uchis & Moliy – Sad Girlz Luv Money (Remix)

Amaarae legt ihren Track "Sad Girlz Luv Money" neu auf und nimmt uns fürs futuristische Video mit in eine Welt, die an "Matrix" und "Blade Runner" erinnert. Dabei steht alles im Zeichen des "Mulas", also des Geldes: Mal bettet sich Kali Uchis auf Dollarscheinen und erzählt vom Ruhm, mal rollen die beiden Boss Ladies Typen in ihren Blunt oder feuern die, die ihre big Deals verderben. Die ghanaische Sängerin Moliy wird derweil virtuell dazu geschaltet. "Sad Girlz Love Money" geht mit dem neuen Remix nicht zum ersten Mal viral: Schon 2020 als der Track auf dem Debütprojekt "The Angel You Don't Know" von Amaarae erschienen ist, wurde TikTok damit geflutet und spülte der ghanaisch-amerikanischen Sängerin Millionen von Streams an.

Leyla McCalla – Vini Wè

Leyla McCalla lebt in New Orleans, ist geboren in New York, hat aber Wurzeln in Haiti. Um die Heimat ihrer Eltern soll es auch auf ihrem neuen Album "Breaking The Thermometer To Hide The Fever" (VÖ: 22. Mai) gehen, auf dem die Sängerin sich auf eine musikalische Reise auf den Inselstaat begibt. Es ist eine Hommage an "Radio Haiti-Inter", eine haitianische Radiostation, die nur auf Kreol sendet. "Vini Wè" ist dementsprechend geprägt von afro-karibischen Rhythmen und Percussions, dem Banjo und E-Gitarren. Aber auch vom Klangteppich, den der Alltag auf Haiti so mit sich bringt, wie Motorräder oder Menschen-Gemauschel auf dem Markt. Dazu gibt es Bilder aus dem Getümmel, aber auch solche von unberührter Natur, während Leylas softe Stimme von der Liebe zwischen zwei Menschen erzählt.

Meute – Peace

Klingt wie aus dem Synthesizer, kommt aber aus dem Orchester: Meute machen Analoges Digital und kommen dabei ganz ohne Loops aus. Deshalb bezeichnet sich die Hamburger Combo auch als Techno Marching Band. Drums, Bläser, Glockenspiel und Flöte werden auch auf "Peace" zum clubtauglichen Tune, der an wilde Berliner Partynächte erinnert. Im dazugehörigen Video haben sie sich in typisch rote Orchester-Schale geworfen, um im verlassenen Kraftwerk Bille in Hamburg zu performen. Komplett leer und ohne große Ablenkung liegt der Fokus hier eindeutig auf dem Sound, während die Kamera von einem Instrument zum anderen schwingt. Bevor im Oktober das neue Album "Taumel" erscheinen soll, geht es für Meute jetzt erstmal auf Nordamerika-Tour – Gig beim Coachella im April inklusive!

Aisha Vibes x Megaloh – Man kennt's

Kein Bock auf Telefonieren, obwohl man gerade nichts zu tun hat? Es wird ständig geflucht, obwohl eigentlich alles gut ist und alle sind in Partylaune nur man selbst nicht? Man kennt's! Aisha Vibes stellt in ihrer Single "Man kennt's" eine Menge fest und bekommt dafür auch noch Unterstützung vom Berliner Rapper Megaloh. Die Heidelbergerin hat in den zwei Jahren immer wieder Singles rausgehauen. Zuvor gab es die Rap-Clips der 30-Jährigen knapp portioniert über Instagram. Jetzt hat die selbsternannte "Ambassador of Vibes" auch die erste EP mit sechs Tracks veröffentlicht, auf der auch das Feature mit Megaloh zu finden ist. Darauf geht es natürlich um Liebe, aber auch darum, was Aisha in den letzten Jahren geprägt hat und wie sie gelernt hat, die kleinen Dinge zu schätzen.

Asna & anyoneID – Abissa

Durch Asnas neuen Track "Abissa", den sie zusammen mit dem französischen Produzenten anyoneID veröffentlicht hat, finden wir uns in einem Trance-Zustand wieder: Kongolesische Rumba, ghanaischer Highlife und Deep House ergeben einen Sound, der uns in ganz andere Welten führt. Titel und Machart sind angelehnt an die traditionellen Abissa-Zeremonien, die bei den Nzema der Elfenbeinküste das neue Jahr und die Zeit der Vergebung und Wiedergeburt einläuten. Im Mittelpunkt steht dabei die Edo N'Gbolé, die heilige Trommel. Für Asna ist die Fusion mit anderen afrikanischen Stilen nicht nur eine Art und Weise, die eigene Tradition zu zelebrieren, sondern auch das kolonialistische Erbe ihrer Heimat zu verarbeiten. "Ich sage als afrikanische Frau immer, in Wahrheit schwimmen wir in Musik. Ich bin schon immer in Musik versunken." Was die Produzentin und DJ aus Abidjan damit meint, wird beim Anhören von "Abissa" sehr schnell deutlich. Und auch das Video, bei dem mehrere Menschen tanzend durch die Straßen streunen, zieht einen regelrecht in seinen Bann.