FKA twigs feat. Rema - jealousy

Vor drei Wochen hat FKA twigs mit "Capricorn" ein neues Mixtape angekündigt, jetzt ist die Platte draußen und die Londonerin schafft es sich gewohnt treu zu bleiben, aber auch mal einen Blick über den experimentellen Tellerrand hinaus zu wagen, wie zum Beispiel das melodische Pop-Feature auf "Tears In The Club" mit The Weeknd gezeigt hat. "jealousy", eines der Aushängeschilder des Tapes, gehört auch zu jenen Tracks, die mit entsprechendem visuellen Material ausgestattet wurden. Dabei liefert twigs zusammen mit dem nigerianischen Sänger Rema in avantgardistischen 80s und 90s Outfits die beste Tanzvorlage für den Club. Das Video ist dabei auch eine Hommage an die Black British Culture, wie zum Beispiel den Dance- und R'n'B DJ Jazzie B und seiner Combo Soul II Soul. Die Klamotten, die twigs im Video trägt, hat die Gruppe damals sogar selbst getragen.

Ayra Starr feat. Ckay - Beggie Beggie

"19 & Dangerous" - das ist der Name des Debütalbums von Ayra Starr. Ein Titel, hinter dem ein ganzer Lifestyle steckt. Zumindest kann man den Anschein bekommen, wenn man das neue Video zu "Beggie Beggie" anschaut, in dem die 19-Jährige kurzen Prozess mit ihren verflossenen Liebschaften macht. Da wird der ein oder andere auch mal wortwörtlich durch den Dreck gezogen und dann bis zur Hüfte eingebuddelt. Für Ayra geht es in dem Song vor allem darum, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind - zum Beispiel die Beziehung, die nicht funktionieren will, weil sie einfach toxisch ist. "Beggie Beggie" hat aber auch was Nostalgisches, denn es ist eine Hommage an die frühen Nollywood-Jahre Anfang der 2000er, die auch in Sachen Style einen großen Einfluss auf die Generation Z hat - knallige Neon-Farben und pinke Aufklapphandys inklusive. Hype kann sie eben, das hat die Afrobeats-Sängerin mit ihrem kometenhaften Aufstieg im letzten Jahr definitiv bewiesen.

Pussy Riot - Punish

Unzensiert, tough und skrupellos - dafür stehen Pussy Riot auch im Jahr 2022 noch. Jüngst wurden Mitglieder der russischen Combo in ihrer Heimat erst zu "ausländischen Agent:innen" erklärt, jetzt gibt es wieder Musik. Und der Titel "Punish" verrät schon, dass so manches Männerschwein sich hier in Acht nehmen sollte. Gewohnt abgefahren lassen die Riot-Grrrl-Vertreterinnen Männer bluten, die nicht wissen, was "nein" bedeutet und hinterlassen ihren radikal feministischen und futuristischen Fingerprint. Stellvertretend für alle Frauen und LGBTQ+-Members passiert das durch eine riesige Superheldin mit Stachelhalsband und Lederkluft, die mit ihren Kräften gegen Sexismus ankämpft und nach Aussage von Sängerin Nadya Tolokonnikova die "Weinsteins dieser Welt" bestraft. Produziert wurden die eher verträumten Pop- und Synth-Tunes übrigens von der schwedischen Sängerin Tove Lo, die 2019 zuletzt ihr Album "Sunshine Kitty" rausgebracht hatte.

Tinashe - X / I Can See The Future

Fünf Dollar für den Blick in die Zukunft - da sagt auch Tinashe nicht nein. Die US-Sängerin wagt in ihrem neuen Video zu "X / I Can See The Future" einen Blick in die Zauberkugel und sieht sich dabei im 90s-RnB-Style im Lederoutfit performen oder ganz futuristisch auf einem Motorrad durch die Galaxie rasen. Die Visuals, die ganz stark an Künstlerinnen wie Aaliyah oder TLC erinnern, überzeugen Teen Tinashe aber nur so halb, denn sie kann die Vision (noch) nicht sehen. Am Ende will sie also ihr Geld zurück. Mit dem Video spielt die Sängerin auch auf ihren eigenen Werdegang an: Wie sie heute eine Blueprint-Funktion für Künstlerinnen wie Chloe x Halle oder Normani eingenommen hat, nachdem sie schon jahrelang die Fahne für den R'n'B hochgehalten hat. Mittlerweile sind nicht nur sie, sondern auch ihre Nachfolgerinnen supererfolgreich damit. Zuletzt hat Tinashe das im August mit ihrem neuen Album "333" bewiesen, auf dem auch die beiden Tracks "X" und "I Can See The Future" drauf sind.

Maverick Sabre - Good Man

Ganz viel Liebesdrama liefert dieser Tage Maverick Sabre mit seinem neuen Track "Good Man". Viel Soul, HipHop-Vibes und deepe Feelings werden hier aufgetischt: Es geht um eine vergangene Beziehung, in der sich zwei Menschen verändert haben. Der irische Sänger beteuert, dass er immer versucht, ein guter Mann zu sein, aber seine Angebetete glaub ihm nicht. Ein Track über Vergebung, Liebe und persönliche Entwicklung. Noch dramatischer wird das Ganze mit den Vintage-Filmszenen aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren - mal in Schwarz-Weiß, mal in Farbe - die an traditionelle Detektivgeschichten im Stile von "Chinatown" erinnern. Passend dazu ist jetzt auch das neue Album "Don’t Forget To Look Up" von Maverick Sabre erschienen. Darauf zu hören ist auch der legendäre Nile Rogers, der auf dem Outro der Platte Gitarre spielt.