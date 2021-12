Bad Bunny feat. The Simpsons – Te Deseo Lo Mejor

Ein Auftritt bei den Simpsons – davon träumten schon viele Artists. Für Rapper wie Kanye West oder Snoop Dogg wurde der Traum vom Cameo schon wahr. Bad Bunny schießt den Vogel mit "Te Deseo Lo Mejor" jetzt aber komplett ab und bekommt gleich ein ganzes Musikvideo mit den gelben Serienstars. Und macht sich damit kurzerhand zum Main Character: als Geist, der aus dem Fernseher kommt, als Straßensänger oder am Spielautomat in Moe's Taverne. Homer rennt derweil durch die Straßen von Springfield und vermisst seine Marge nach einem Streit, wird aber beim Bad-Bunny-Konzert stagedivend zurück zu seiner Liebsten gebracht, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Wie die Lovestory ausgeht, wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht spoilern.

070 Shake feat. NLE Choppa – Lose My Cool

"You Can't Kill Me Because I Don't Exist" – das ist der Titel von 070 Shakes neuem Album, das im Frühjahr erscheinen soll und definitiv jetzt schon ein musikalischer Lichtblick für die nächste Spielzeit darstellt. Fürs Teasing liefert die Sängerin/Rapperin dieser Tage eine erste Kostprobe daraus mit Memphis Native NLE Choppa, die gleichermaßen zu unserem Lebensmotto fürs neue Jahr werden könnte: "I'll never lose my cool", egal wie irritiert oder oberflächlich die anderen sind. 070 Shake schwebt auf einer höheren Frequenz und ist im Video zu "Lose My Cool" so gelassen, dass es ansteckend ist. Mit Bikes radeln Shake und Choppa durch Los Angeles oder vertreiben sich die Zeit beim Art-Making in einer Prunk-Mansion.

FKA twigs feat. The Weeknd – Tears In The Club

FKA twigs und The Weeknd sind schon für sich eine unschlagbare Combo, mit der wir das Jahr 2021 beenden. Wenn dann noch Arca als Co-Produzentin dazu kommt, ist die Zusammenkunft ziemlich perfekt. "Tears In The Club" ist – wie der Titel schon verspricht – ein herzbrechendes Club-Manifest geworden. Und auch im dazugehörigen Video fließen die Tränen im Strobolicht, während ekstatische Tanzperformances und Future-Pop geliefert werden. Mit dem Track wagt FKA twigs sich soundmäßig in neue, hellere Klang-Sphären, bleibt sich aber selbst treu, in dem sie die optimale Balance zwischen Avantgarde und Mainstream-Melodien schafft. 2019 kam ihr letzten Album "Magdalene" raus, Mitte Januar legt die Londonerin nach Eigenaussage mit einem Mixtape nach, ohne zu viel Infos dazu vorab bekanntzugeben.

Ana Tijoux feat. Valtonyc, Masquemusica, Stilok & Cidtronyk – Hijo de la Rebeldía

Der Sohn der Rebellion, das ist die deutsche Übersetzung des neuen Tracks von Ana Tijoux, den sie zusammen mit einer Latin-Allstar-Combo aus Spanien und Chile veröffentlicht hat. Mit "Hijio de la Rebeldía" setzt die Rapperin wie gewohnt darauf, mit BoomBap und Jazz-Tunes auf soziale Missstände aufmerksam zu machen. Dabei geht es vor allem um Solidarität und gemeinsame Unterstützung in schwierigen Zeiten. Der Track ist auch ein Verweis auf die Präsidentschaftswahl in Chile: Seit zwei Wochen steht fest, dass der rechtskonservative Milliardär Sebastián Piñera als Präsident von Gabriel Boric abgelöst wird, was in dem lateinamerikanischen Land, das in den letzten Jahren immer wieder von Ungerechtigkeit und Protesten geprägt war, für Hoffnung sorgt.

BackRoad Gee feat. Olamide – See Level

Wer in der Musikszene was auf sich hält, hat Adlibs, die sonst keiner hat. Travis Scott, Migos oder DJ Khaled haben das Game im US-Rap perfektioniert. In UK hat BackRoad Gee das Ganze mit seinen Sprachschöpfungen und Trademarks noch mal auf ein ganz neues Level gehoben. So sehr, dass der britisch-kongolesische Rapper selbst schon darüber scherzte, ein eigenes Wörterbuch rauszubringen. Ganz nebenher schlägt Gee dabei auch noch die Brücke zwischen UK Drill und Afrobeats. Zwei Einflüsse, die auch sehr deutlich auf seiner Single "See Level" zu hören sind, für das sich BackRoad Gee keinen Geringeren als Olamide ins Boot geholt hat. Zu hören ist der Track auf seinem letzten Album "Reporting Live (From The Back Of The Roads)", das neben dem nigerianischen Superstar auch noch Features von Stefflon Don, JME und Pa Salieu zu bieten hat.