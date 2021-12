Arca – Prada/Rakata

Weltuntergangsstimmung und Reggaeton – bei Arca findet beides zusammen. Die Musikerin aus Venezuela hat mit "Prada/Rakata" im November ein Video veröffentlicht, das nicht nur auf ihr neues Projekt "Kick ii" vorbereiten sollte, sondern auch auf die Apokalypse. Ihrem Ruf als Experimentatorin macht Arca dabei mal wieder alle Ehren: "Prada" greift das Thema Transsexualität und nonbinäre Facetten auf und steht dabei sinngemäß für eine "celebration of life", während "Rakata" auf Verführung und Impulse abzielt. Mit genderfluiden Erscheinungen zwischen Mensch und Maschine und Sci-Fi-Elementen ist das Splitvideo ein echter Ritt geworden, der nachhaltig Eindruck bei uns hinterlassen hat. Genauso wie das neue Projekt "Kick ii", der zweite Teil von insgesamt vier Alben, die in naher Zukunft erscheinen sollen.

Lil Nas X – Montero

Niemand hat die Musikszene in diesem Jahr so sehr geschockt, wie Lil Nas X mit seinem Striptease für den Teufel. "Montero (Call Me By Your Name)", der titelgebende Track zum Debütalbum des Rappers aus Georgia, wurde nicht nur mehr als 410 Millionen mal angeklickt und ist damit eines der erfolgreichsten Videos des Jahres, sondern hat im Bereich US-Rap einmal alles umgeworfen. Christliche Organisationen und Konservative sind Sturm gelaufen, nachdem sich Lil Nas X als Homosexueller im göttlichen Paradies inszeniert hat und später in der Hölle selbst Luzifer um den Verstand bringt. Das Video spielt aber nicht nur mit christlichen Stereotypen, sondern war für Lil Nas X auch ein Befreiungsschlag: "Ich weiß, wir haben uns geschworen, uns niemals öffentlich zu outen. Aber das wird vielen Menschen die Tür öffnen, einfach nur zu existieren", schreibt er in einem Brief an sein 14-jähriges Ich.

Max Richter – Prelude 2

Mit "Voices 2" hat Komponist Max Richter sich von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte inspirieren lassen, die die UN 1948 in Paris verkündete. Darin steht zum Beispiel geschrieben: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren." Angelehnt daran, greift auch die Filmemacherin Yulia Mahr, die für das Video zu "Prelude 2" beauftragt wurde, das Thema auf. Gleich zu Beginn sieht man mit Filtern überdeckt, wie ein Mensch im Wasser ertrinkt. Laut Mahr geht es hier um gleich zwei Dinge: Um geflüchtete Menschen, die sich aufs Meer begeben, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber auch um Menschen, die metaphorisch drohen zu ertrinken, weil sie sich in einer schwierigen Lage befinden. Mahr erzählt im Zuge dessen auch von ihren eigenen Erfahrungen: Als Kind wäre sie fast ertrunken, ein überwältigender Moment, der sich für immer in ihr Gedächtnis eingebrannt hat. Im Gegensatz dazu steht das Bild eines ungeborenen Fötusses, der im Fruchtwasser schwimmt und für den Beginn neuen Lebens steht.

Floating Points, Pharaoh Sanders & The London Symphony Orchestra – Promises "Movement 1"

Floating Points zeigen uns, was die Magie des Jammens bewirken kann. Für ihre Komposition "Promises" haben sie im Juni 2019 mit der Jazz-Koryphäe Pharao Sanders in Los Angeles zusammengearbeitet. Als der 81-Jährige das erste Mal "Promises" hörte, griff er sofort zum Saxophon und spielte mit. Ein besonderer Moment, den das Video eingefangen hat. Bei so viel Liebe zur Musik braucht es auch nichts anderes, als Vibes aus dem Studio und Schwarz-Weiß-Aufnahmen, um die richtige Melancholie zu erzeugen. Wenn dann noch das London Symphony Orchestra ins Boot geholt wird, ist es um Jazzfreund:innen schon längst geschehen. "Promises" schwankt zwischen virtuosem Spiel und Stille. Dem Moment, in dem die Chords beginnen, sich verselbstständigen und große Dinge passieren, die Musikgeschichte schreiben. Und wir waren mit dabei!

Normani feat. Cardi B – Wild Side

Zweifelsohne: Normani hat im Jahr 2021 eine DER Tanz-Performances ablegt. Mit ein bisschen Support von Rap-Queen Cardi B war der Hype um "Wild Side" schon fast abzusehen. Die beiden wussten sich auch hier mal wieder selbst zu toppen. Sinnlich, in motion und zwischenzeitlich auch mal ganz ohne Klamotten sind sie im Video dazu zu sehen, was verklemmte Hater direkt auf den Plan gerufen hat. Normani und Cardi zeigten sich davon allerdings sichtlich unbeeindruckt und genossen ihren Ritt auf der Hype-Wave. In "Wild Side" geht es um die sexuelle Selbstbestimmung der Frau – und das spiegelt auch das Video wider. Nicht das erste Mal, dass die beiden für Wirbel in der Popszene sorgen: Normani war auch schon in Cardi Bs Video zu "WAP" zu sehen, das sie 2020 zusammen mit Megan Thee Stallion veröffentlicht hat.