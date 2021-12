Tierra Whack - Body Of Water

Rap, Avantgarde und Humor - das sind die Spezialgebiete von Tierra Whack. Und auch mit ihrem neuen Track macht sie den Attributen alle Ehre. "Body Of Water" ist genau das, was der Name schon verrät: Eine Liebeserklärung an Wasser - zelebriert am Glas, auf der Toilette oder im Ozean mit psychedelischen Delphinen. Tierra ist damit derzeit eine der wohl eifrigsten Künstlerinnen im Rap-Game: Letzte Woche kam ihre drei Track starke EP "Rap?" raus, auf der sie sich einer klassischen Herangehensweise ans Genre widmete. Jetzt folgt die EP "Pop?", wo vor allem dancy Synth-Sounds durchschimmern. Was in den nächsten Wochen sonst noch musikalisch ansteht, werden wir sehen. Fest steht aber, dass Tierra dieser Tage komplett im Work-Modus ist.

DJ Lag & Sinjin Hawke - Raptor

Sinjin Hawke hat in den letzten Jahren seiner Karriere nicht nur so manchen Club-Opus veröffentlicht, sondern auch für Namen wie Kanye West oder Ian Isiah gearbeitet. Die Produktionen knallen förmlich in den Gehörgang, da passt auch die Zusammenarbeit mit DJ Lag aus Südafrika, der jetzt mit "Meeting With The King" sein Debütalbum veröffentlichen wird. Auf "Raptor" treffen Electronica und ballernde Beats auf Gqom-Klänge - klingt mal derbe, mal aggressiv, aber auch melodisch-minimalistisch zugleich. Das ist auch das, was die die Zusammenarbeit mit Lag für Sinjin Hawke so interessant gemacht hat: "Es ist so besonders, wie Lag seine Drums einsetzt. Wir haben einen guten Crossover aus unseren Sounds geschaffen und der Track ist auch technisch ausgeklügelt." Visuell wird der Hype-Sound von einem Highlevel-Energy-Video untermauert, in dem die Posse schlicht und einfach im Moshpit zum neuen Sound ausrastet.

Serge Ibaka, Diamond Platnumz & Mohombi - Tayari

Serge Ibaka hat nicht nur als professioneller Basketballspieler ziemlich viel Erfolg, sondern auch am Mikrofon. Aktuell spielt Ibaka, der im Kongo geboren wurde und seine Karriere in Spanien startete, bei den Los Angeles Clippers. In diesem Jahr ist mit dem Track "Champion" erstmals Musik von ihm erschienen, zusammen mit dem französischen Rapper Ninho. Die erste Single, mit der er auf sein Projekt "#Art" aufmerksam machte. "Tayari" ist der nächste Streich davon und eine echte Highclass-Afrobeats-Zusammenkunft geworden. Neben Serge kommt nämlich hier auch noch der schwedisch-kongolesische Sänger Mohombi zu Wort, der schon mit Shaggy und Nicole Scherzinger zusammengearbeitet hat. Und Diamond Platnumz, der seines Zeichens für so manchen Afrobeats-Banger von Tiwa Savage bis Davido verantwortlich ist.

Musa & Die P - Egal

Gemeinsam mit Megaloh und Ghanaian Stallion ist Musa schon vor einigen Jahren seine ersten Schritte im Deutschrap-Game als BSMG gegangen. Seit geraumer Zeit hält der Berliner aber auch als Hauptprotagonist selbst die Fahne für die afrikanische Diaspora in Deutschland hoch und stärkt mit seiner Musik ein afropäisches Selbstbewusstsein. Da wird mal ordentlich representet, aber auch soziale Missstände und rassistische Ungleichheit angeprangert. Sein neuer Track "Egal" vereint quasi beides: Zusammen mit der Bonner Rapperin Die P flext Musa darüber, wie sehr ihm die Meinung anderer Menschen egal ist. Aber auch, wie wichtig ihnen die eigenen Wurzeln sind und wie sehr die Großeltern gestruggelt haben. Mit "Immun", auf dem auch "Egal" zu hören sein wird, ist jetzt auch der Nachfolger von Musas Debütalbum "Berliner Negritude" von 2019 erschienen.

Love Lokombe & Moonshine - Dindon

Im kongolesischen Untergrund hat Love Lokombe einen Sound zusammengebraut, der die traditionellen Genres des Landes wie Seben, Rumba oder Ndombolo mit Clubmusik vereint. Kizobazoba heißt das Ganze und zielt damit ganz klar auf den Dancefloor ab. "Dindon" ist der neueste Streich, der zudem ein satirischer Blick auf die kongolesische Gesellschaft ist. Übersetzt heißt der Titel "turkey" und kann nach Aussage von Love Lokombe gleich zwei Dinge bedeuten: Zum einen steht es für die Versuchungen, die uns im alltäglichen Leben begegnen und unseren Niedergang bedeuten können. Es betont aber auch, sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist. Dazu gibt's ansteckende Tanzszenen von den Straßen Kinshasas.