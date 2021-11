ALBI X – LÉLÉ

Afro-Trap und Drill – darauf setzt ALBI X auch bei seiner neuen Single "LÉLÉ". Der Sound des Kölners mit Wurzeln im Kongo mag düster sein, dahinter steckt aber eine starke Message: Glaub an dich selbst mehr als an alles andere! Was sonst nach cheesy Kalenderspruch klingt, hat hier tatsächlich was Empowerndes, liefert aber vor allem Identifikationsfläche für junge Menschen der afrikanischen Diaspora in Deutschland. "LÉLÉ" ist aber auch ein Mittelfinger in Richtung der Leute, die in der Vergangenheit nicht an sein Potenzial geglaubt haben. Für das Motivationsmanifest pendelt er zwischen Lingala und Französisch hin und her. Aber ganz egal, für welche Sprache er sich bei seinen Lines entscheidet: Vibe und Hitze kommen immer eindeutig rüber, auch wenn man nicht alles versteht. Während PNL auf dem Eiffelturm agieren, tanzt ALBI X hier mit seinen Brüdern schwindelfrei auf dem Dach der Kölner Lanxess Arena, in einem wunderbaren Video von Mirko Polo!

Lor – Nikt

Eigentlich macht die polnische Combo Lor Musik auf Englisch. Damit feierten sie schließlich auch außerhalb der Heimat große Erfolge, teilten sich die Bühne mit Acts wie Rhye oder Aurora. Die Muttersprache war ihnen lange zu intim, außerdem klingt das Englische ein bisschen flüssiger für sie. Mit "Nikt" beweisen die vier Frauen aus Krakau jetzt aber, dass Polnisch sich für die Indie-Folk-Klänge aus Drums, Geigen, Klavier und Percussions wunderbar eignet. Der Track hat fast schon etwas Staccatoartiges, aber auch Verträumtes. Übersetzt heißt "Nikt" so viel wie "Niemand" und erzählt von Kindheitserinnerungen und was passiert, wenn diese mit der Realität zusammenstoßen. Ein Bild, das auch im Video aufgegriffen wird, wenn das kleine Mädchen mehr sieht als die Erwachsenen und sie an der Hand führt.

Ana Tijoux – Mal

Ana Tijoux ist vor allem dafür bekannt, ihre feministischen und sozialkritischen Texte mit ihrem Rap zu unterbreiten. Zuletzt zum Beispiel warf sie der chilenischen Regierung vor, das indigene Volk der Mapuche zu unterdrücken und war auch bei der UN-Klimakonferenz letzte Woche in Glasgow dabei. Für die neue Single weicht der Aktivismus aber jetzt der etwas persönlicheren und sentimentaleren Seite der französisch-chilenischen Sängerin: In "Mal" geht es um das Ende einer Beziehung – um ihre eigenen Erfahrungen, aber auch die ihrer Bekannten und Freunde. Musikalisch klingt das ziemlich smooth nach R'n'B mit Kopfnicker-Anleihen. Es ist eine Kostprobe auf das neue Album, dessen Veröffentlichung für nächstes Jahr angesetzt wurde, acht Jahre nachdem der Vorgänger "Vengo" erschienen ist.

Mariama – Shadows And Dark

"A Woman Alone", so heißt das kommende Album von Mariama, das die weibliche Gefühlswelt in den Vordergrund stellen wird. "Shadows And Dark" ist der Start dieser Reise durch die Dunkelheit, in der sich auch Mariama selbst einmal befand. "Everyone is born from the darkness of a woman", zitiert sie hier Storyteller Usifu Jalloh aus Sierra Leone. Es geht darum, seine eigene Dunkelheit durchzustehen und dann mit offenen Armen dem Licht zu begegnen, das sich nach einer solchen Selbsterfahrung bietet. Denn auch in den dunkelsten Momenten ist da dieses Leuchten, das jedes Individuum funkeln lässt. "Shadows And Dark" ist mit viel Schmerz verbunden, das ist deutlich in der Musik zu hören. Aber es strahlt eben auch Hoffnung und Zuversicht aus. Im Fall von Mariama braucht es dafür nur leichte Gitarren und ein paar Streicher.

Black Flower – O Fogo

Ethio Jazz, Afrobeat, Psychedelia und orientalische Einflüsse – das erwartet uns Anfang des Jahres von Black Flower. Dann kommt das neue Album "Magma" der fünfköpfigen Combo aus Brüssel, die auf allerlei organische Sounds setzt, um uns das Reisen im Kopf möglichst angenehm zu gestalten und eine Nähe zur Natur herzustellen. Auf einmal findet man sich so auf einem Bötchen schippernd im Regenwald wieder oder vor künstlerischen Gesteinswänden mit alten Schriften. So wie bei "O Fogo", dessen Video komplett in Collagen-Optik gehalten ist. Eine Lo-Fi-Produktion, die einen ziemlich großen Effekt hat. Der Name stammt von einem kapverdischen Vulkan und bedeutet übersetzt "das Feuer".