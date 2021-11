Ghali – Wallah

In der italienischen Rapszene gehört Ghali schon längst zu den Anführer:innen. Das liegt zum einen am Sound, aber auch daran, dass Ghali in seiner Musik die tunesischen Roots immer wieder thematisiert. Zum Beispiel, wenn er auf Italienisch, Französisch und Arabisch rappt und damit ein ganz neues Bewusstsein für junge Menschen aus Italien mit Migrationsgeschichte schafft. Auch mit der neuen Single "Wallah" bezieht sich Ghali auf seine Herkunft. Es ist eine Hommage an Tunesien geworden - für den Club, was nach zwei Jahren Zwangstanzpause auch die Hauptintention des Tracks war. Einen Hint aufs neue Projekte gibt's auch: Am 22. Februar könnte der Nachfolger seines letzten Albums "DNA" erscheinen. So zumindest lässt sich das Flugticket mit dem Datum 22.02.22 im Video deuten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Yaeji & OHHYUK – Year to Year

Yaeji und OHHYUK gehen mit dem neuen Video zu "Year to Year" auf DIY-Kurs: Im Video zelebrieren die beiden ihr Jahr mit unterschiedlichsten Bildsequenzen, die sie selbst aufgenommen haben – mal im düsteren Partylicht, entspannt im Pool oder beim 30. Geburtstag. Bei der Wahl-New-Yorkerin und dem Leadsänger der südkoreanischen Band HYUKOH geht es um Gemeinschaft und Freundschaft. Tatsächlich hat sich auch im echten Leben ein enger Bund zwischen den beiden entwickelt. Die Zusammenarbeit mit OHHYUK konnte bei Yaeji sogar die kreative Blockade lösen. Im Studio in Seoul haben die beiden nicht nur Musik gemacht, sondern sich auch besser kennengelernt, zusammen gegessen und über ihre Einflüsse gesprochen. Diese Freundschaft wird auch auf "Year to Year" deutlich hörbar!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Little Simz – I Love You, I Hate You

Liebe und Hass liegen sehr nah beieinander – darüber hat auch Little Simz auf ihrem letzten Album "Sometimes I Might Be Introvert" einen Track gemacht. Mit ihrer Liebes-Hass-Beziehung bezieht sie sich auf ihren Vater, der die meiste Zeit ihres Lebens abwesend war. Damit ist "I Love You, I Hate You" wohl einer der persönlichsten Tracks geworden, die auf dem neuen Album zu finden sind. Anstelle von Anschuldigungen reflektiert Simbiatu Ajikawo, wie Little Simz mit echtem Namen heißt, die Beziehung und versucht sich gleichzeitig in die Situation ihres Vaters hineinzuversetzen, obwohl viel Verletzlichkeit mitschwingt. Der Zwiespalt aus Liebe und Hass kommt auch im dazugehörigen Video rüber. Als Ventil dient vor allem die Kunst – Malen, Musik, aber allem das Schreiben und Konfrontation: "Is you a sperm donor or a dad to me?"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Eko Fresh – 60 Gastarbeiter Bars

60 Jahre Hallo Almanya – im Oktober feiern wir in COSMO das Anwerbeabkommen, mit dem 1961 die ersten Gastarbeiter:innen aus der Türkei nach Deutschland kamen. Eko Freshs Großvater war einer dieser Gastarbeiter:innen und hat für seinen Enkel das Fundament eines guten Lebens gelegt. Allerdings spielte darin auch immer wieder Diskriminierung eine Rolle: "Wir feiern jetzt das Gastarbeiterabkommen / denn auch Deutsche ziehen sich heute Baklava rein in Tonnen / Deswegen stört's mich nicht, wenn da auch ein paar Arschgeigen kommen / und meinen ich sei eigentlich auf gar keinen willkommen", rappt Eko in seinen "60 Gastarbeiter Bars", die er anlässlich des Jubiläums aufgeschrieben hat. Ein Tribut an die eigenen Roots und die von rund drei Millionen türkischstämmigen Menschen in ganz Deutschland.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Niniola – Too Sweet (O Dun)

Niniola ist die unangefochtene Queen of Afrohouse. Das hat sie in den letzten sechs Jahren mit so mancher Veröffentlichung bewiesen. Zuletzt mit ihrem Brett "Too Sweet (O Dun)", eine Dancefloor-Hymne, die vor allem Amapiano aufgreift. Der ist zwar eigentlich in Südafrika entstanden, macht sich aber auch mit den Afrobeats und -house der Nigerianerin super. Dazu kommen Dancemoves, die die sozialen Medien fluten und den ohnehin schon erfolgreichen Hit noch eine Schippe Hype aufsetzen. "O Dun" ist die Übersetzung von "Too sweet" in Yoruba, der westafrikanischen Sprache. Die ist Erkennungsmerkmal und gleichzeitig Identifikation für Niniola. Sie selbst sieht sich aber nicht nur als Nigerianerin, sondern vor allem als "Child of the World", was sie auch ausdrückt, indem sie mit unterschiedlichsten Rhythmen spielt.