Sevdaliza – Homunculus: Oh My God

Mit "Shabrang" hat Sevdaliza im letzten Jahr uns einmal mehr an ihrer artsy Seite teilhaben lassen. Musikalisch, aber auch in Sachen Videos. Eines davon war "Oh My God", eine Hommage an die Kindheit der niederländisch-iranischen Sängerin und wie sie damals zur Musik fand. Ein Jahr später holt Sevdaliza die Single, die auf den Konflikt zwischen Iran und den USA anspielt, erneut hoch und liefert dazu eine futuristische Geschichte "Homunculus". Damit beschreibt sie die Geburt von "Dahlia", der ersten Femmenoid der Welt, wie die Rotterdamerin erklärt. Dahlia ist eine Kunstfigur, die geschaffen wurde, um den unrealistischen Erwartungen an Frauen in der modernen Gesellschaft gerecht zu werden. Sevdaliza selbst ist damit nämlich durch. Der Claim "If we want peace, we prepare for war" ist dabei eine richtige Kampfansage. Und das Video? Wie immer große Kunst!

Gener8ion & 070 Shake – Neo Surf

Wir schreiben das Jahr 2034. Die Welt ist vor die Hunde gegangen und verkommt. Überall sind Überreste von dem zu sehen, was einst unser Zuhause war. Mitten in dieser desillusionierten Welt finden Gener8ion ihren Spielplatz – in Athen um genau zu sein. Das Projekt besteht aus Komponist Surkin und Regisseur Romain Gavras, der auch das Video zu dieser dystopischen Aussicht gemacht hat. "Neo Surf" ist das erste Chapter des neuen Projekts, mit dem Gener8ion an ihre 2016er EP anknüpfen. Die Lyrics kommen von 070 Shake, die schon seit längerer Zeit im Roster von Kanye Wests Label G.O.O.D Music vertreten ist. Track und Video sind aber nicht nur fancy gemacht, sondern liefern auch das entsprechende Lebensgefühl mit: Eine Zukunft, in der wir alle gemeinsam leben und sein können, wie wir tatsächlich sind.

pinkpantheress – Just For Me

Pinkpantheress ist das beste Beispiel für einen TikTok-Hype anno 2021. Die Londonerin hat dort mittlerweile Millionen von Follower:innen um sich gescharrt. So richtig wundert uns das nicht. Denn pinkpantheress, über die bis dato nur wenig bekannt ist, da sie lange Zeit anonym im Netz unterwegs war, spricht mit ihrem Bubble-Gum-Pop und selbsterkorenen "New Romantic" nicht nur Teenies aus den Herzen. Die Sängerin greift neben zuckersüßen Tunes auch auf Altbekanntes aus der UK-Underground-Szene zurück, wie 2Step und Garage. Wenn dann auch noch Producer Mura Masa an den Knöpfen unterwegs ist, wie bei "Just For Me", dem Aushängeschild ihres Debütmixtapes "to hell with it", kann so ziemlich gar nichts mehr schiefgehen.

Bivolt feat. Duda Beat – Raspa Placa

Gerade erst zeigte sich Bivolt mit Rapschwergewicht Emicida von der eher romantischen Seite, jetzt macht die Brasilianerin wieder ordentlich einen drauf. Dafür hat sie sich Duda Beat zur Seite geholt, die nicht weniger auf Krawall gebürstet ist: "Raspa Placa" ist eine echte Tecnobrega-Hymne mit Female Focus, bei der ordentlich geslayt wird. So, wie übrigens auch auf dem Rest des neuen Albums von Bivolt, "Nitro". "Nach einer so schwierigen Zeit, wie in der Pandemie, hatte ich das Bedürfnis, einen Zahn zuzulegen. So habe ich mich entschlossen 'Nitro' zu machen", sagt Bivolt über den Track. Das kommt auch im dazugehörigen Video rüber, das in den Vororten von São Paulo gedreht wurde, die nicht nur für den Sound, sondern auch die dazugehörigen Blockpartys berüchtigt sind.

Kuoko – Worlds Apart

Musik fürs weibliche Empowerment – das steht groß über dem neuen Album von Kuoko. Gerade ist ihre selbstbetitelte Platte erschienen und die Sängerin aus Hamburg hat uns im COSMO-Interview ganz klar verraten, worum es ihr dabei ging: "Ich bin richtig genervt von Rollenbildern und gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen." Es werden starke Ansagen gemacht, aber auch viel geträumt – vor allem musikalisch. Das spiegelt auch der Track "World Apart", der jetzt auch eine Videoauskopplung bekommen hat. Damit hat Kuoko ein Kunstwerk aus Tanzperformances und Strobolicht-Effekten geschaffen - getaucht in Blau, Rot und Gelb. Inhaltlich geht's hier vor allem um Beziehungsaspekte: zwei Menschen, zwischen den Welten liegen. Wenn die eine Person ein bisschen mehr will und die andere Person wiederum zu blind ist, um die Zeichen richtig zu deuten.