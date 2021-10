Goldroger – Rave

In Goldrogers Kopf startet die Party des Jahres – der Eintritt zum "Rave" ist frei, aber natürlich nur, wenn du überhaupt rein kommst. Dass hier auch die ein oder andere Droge mitmischt, verraten die Altersreferenzen an Pharrell oder der Wunsch, die Feel Good Inc. mit den Gorillaz zu stürmen. Fantasie ist reichlich vorhanden. Und ganz im Stile von Kurt Cobain und Kid Cudi wirft Goldie sich dazu mit Blumendress ins Sonnenblumenfeld bei Nacht oder posiert wahlweise vorm roten Retro-Schlitten. Das große Philosophieren über die eigene Existenz bringt den Rapper aus Köln seit geraumer Zeit auch soundmäßig auf ganz andere Pfade, wenn er sich zum Beispiel auf "Rave" mit verzerrten Gitarren und groovenden Drums den oben genannten Idolen nähert. Noch mehr "Rave" gibt es dann auf "Diskman Antishock III", das am 26. November erscheinen soll.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Naë – Le Love

In der französischen Musikszene wird Naë aktuell gehyped wie eine Newcomerin. Dabei blickt die Sängerin aus Bordeaux auf ein paar beachtliche Stationen in ihrer Karriere zurück. Den nötigen Push hat in jedem Fall die Zusammenarbeit mit Rapper Nekfeu auf seinem Track "Ce soir" gebracht. Mit "Eclair" ist dann wenig später die erste Single aus dem neuen Projekt erschienen. Da singt Naë dann auch auf ihrer Muttersprache, nachdem sie zunächst auf Englisch setzte. In Sachen Sound knüpft sie dabei an SZA, Lianne LaHavas oder Jhené Aiko an: warmer Soul, der auf Pop trifft, und eine weiche Stimme zum Einkuscheln. Dabei stehen vor allem die emotionalen Lyrics von Naë im Vordergrund die – natürlich – von der Liebe handeln. "Le Love" eben – damit hat Frankreich seine neue Neo-R'n'B-Queen gefunden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Imarhan – Achinkad

Imarhan veröffentlichen das erste Album aus dem eigenen Studio: "Aboogi" erscheint Ende Januar und setzt auf genau das, was wir von der Tuareg-Combo erwarten: mystischer Wüstenblues, der auf Akustik- und E-Gitarren trifft und diese mit Claps und Drums ergänzt. Der Rocksound aus der Sahara entspringt ihrer südalgerischen Heimat Tamanrasset, wo sie auch ihr Studio gebaut haben. Dabei spiegelt das neue Album vor allem die Lebensrealität von Imarhan in allen möglichen Farben und Facetten wider. Besonderen Fokus legen sie dabei auch auf die Natur – die pralle Sonne, den heißen Sand und die stürmischen Wüstenwinde, die auf "Aboogi" in Sounds übersetzt werden. "Achinkad", die erste Single aus dem neuen Album, ist dabei klassischerweise eine Hommage an die Tuareg und ihre Kultur – mit entsprechenden Aufnahmen zwischen Tradition und Moderne.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bonobo – Rosewood

Lucky number seven – das hat sich Bonobo für sein neues Album auf die Fahne geschrieben. "Fragments" soll nämlich nicht einfach nur das siebte Album des britischen Produzenten werden, sondern sein "Opus magnum", das maßgeblichste Werk seiner Karriere. Der großen Ankündigung folgt auch schon eine Kostprobe von eben jenem: "Rosewood" ist ein Track, der straight für den Dancefloor gemacht ist – genauso wie der Rest der Platte. Ironischerweise ist es aber in den letzten zwei Jahren in absoluter Abgeschiedenheit in der Natur entstanden. Gerade das soll Bonobo aber mal wieder daran erinnert haben, wie sehr er den engen Kontakt mit Menschen und die Bewegung auf der Tanzfläche vermisst hat. Mehr von den emotionalen und tanzbaren Fragmenten gibt es dann ab dem 14. Januar.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

João Selva feat. Flavia Coelho – Meu Mano

Brasilianische Retro-Vibes liefern João Selva und Flavia Coelho mit "Meu Mano". Jazz, Disco und Bossa Nova sind die altbewährten Zutaten, auf die Selva bei seinem neuen Feature setzt und erinnert dabei stark an die Kunst eines Marcos Valle. Kein Wunder, gehört der doch zu den großen Vorbildern des Priestersohns, der schon die ganze Welt mit seinem Veröffentlichungen umschifft hat. Und wenn dann noch Wahlpariserin Flavia Coelho dazukommt, sind gute Vibes schon vorprogrammiert. Auch auf seinem zweiten Album "Navegar" steht bei Musik-Nomade Selva, der zwischen Frankreich und Brasilien unterwegs ist, der Black Atlantic und seine Kreol- und Tropical-Elemente im Mittelpunkt. "Meu Mano" wurde daraus jetzt nachträglich mit einer gutgelaunten Jam-Session bebildert.