Lass – Ma Yaro

Lass verliert sich in seinem neuen Video "Ma Yaro" in einer Fantasielandschaft aus Collagen. Mal tanzt der Senegalese durch die Stadt und trifft dabei auf schmetterlings- und feenartige Wesen, im nächsten Moment schwebt er neben Zebras und Kometen im All. Eine afrofuturistische Reise – nicht nur visuell, sondern auch mit sanften Elektronica-Sounds, die auf akustische Gitarren-Elemente treffen und sich zu leichtem Afro House zusammentun. Soundmäßig knüpft der Wahlfranzose damit an das an, was die Vergangenheit schon an Kollabos mit Acts wie Voilaaa oder Waktou herangespült hat. Zu hören ist "Ma Yaro" dann auf der kommenden EP, deren VÖ für den 22. Oktober angesetzt ist. Schon vorher könnt ihr Lass aber live erleben – am 16. Oktober, bei der COSMO Wildcard in Essen!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Kali Uchis feat. SZA – Fue Mejor

Mit "Fue Mejor" hatte Kali Uchis schon auf ihrem letzten Album "Sin Miedo (del amor y otros demonios)" eine Latin R'n'B Nummer vom Feinsten geliefert. Auf der 2020er Version bekam sie vom kanadischen Sänger PARTYNEXTDOOR Unterstützung, der vor allem aus dem Umfeld um Rap-Superstar Drake bekannt ist. Jetzt folgt die Neuauflage, allerdings mit einem weiblichen Part, der sich noch organischer fügt als der Vorgänger: SZA gibt sich nicht nur am Mikro, sondern auch im dazugehörigen Video die Ehre und verdreht zusammen mit Kali ihren Geliebten den Kopf. Wobei hinter der Nummer vor allem eins steckt: Herzschmerz und die Erkenntnis, dass die vermeintlich große Liebe doch nur Zeitverschwendung war. Und die besingt SZA zum ersten Mal auf Spanisch, was nicht nur dem Track, sondern auch ihr ziemlich gut steht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

James BKS – Kusema

"Kusema ruft Gelassenheit, Willenskraft und Integrität hervor!" – das steht auf der Packungsbeilage zum neuen Track von James BKS geschrieben. "Kusema" ist ein empowerndes Manifest, das davon handelt, die Kontrolle über sein Leben zu erlangen und an sich selbst zu glauben. Der Sohn der kamerunischen Musik-Legende Manu Dibango besinnt sich damit auf seine HipHop-Roots. Aufgewachsen ist er nämlich in Frankreich, später dann aber in die USA gegangen, um bei Akons Label Konvikt Muzik für Legenden wie Diddy oder Snoop Dogg zu produzieren. Mittlerweile lebt James BKS wieder in Frankreich und bringt in seiner Musik Melodien und Styles von Bikutsi bis Travis Scott zusammen. Der einstige Voll-Producer tritt dabei jetzt endlich aus dem Schatten der Mischpultknöpfe und regiert jetzt selbst am Mikrofon.