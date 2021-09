Tokischa x Rosalía - Linda

Dembow trifft auf Flamenco Pop, die Dominikanische Republik auf Spanien - Tokischa und Rosalía machen gemeinsame Sache und es knallt, wie zu erwarten war. "Linda" ist das, wonach sich der Global Dancefloor seit Monaten gesehnt hat: Ein Banger, der explosionsartig alles in Bewegung setzt. Entstanden ist er bei einem Besuch von Rosalía in der Dominikanischen Republik: "Wir haben im Studio abgehangen und der Track ist einfach passiert. Es hat nicht mal vier Stunden gedauert," erzählt die Sängerin aus Barcelona im Interview, die nach Features mit Billie Eilish und J Balvin längst im Musikbiz-Olymp angekommen ist. Tokischa hält die Fahne dagegen für das Dembow-Movement hoch, das die dominikanische Musikszene gerade vollends dominiert. Nicht nur mit den ballernden Sounds, sondern auch mit ihren sexpositiven und unerschrockenen Lyrics, die auch mal für Kontroversen sorgen.

Bibiza feat. Liebcozy - Pilgramgasse

Wien hat als österreichische Hauptstadt schon längst ihren Marker auf die Rap-Landkarte gesetzt. Crack Ignaz, Yung Hurn oder Mavi Phoenix sind da nur ein paar Namen, die auch hierzulande zu überzeugen wissen. Bibiza und Liebcozy ziehen nach und die Fans sind sich nach der neuen Single "Pilgramgasse" sicher: Die Haltestelle der Linie U4 ist der neue Mehringdamm. Der Vergleich zielt natürlich vor allem auf den Sound ab, den das Berliner Pendant, bestehend aus Namen wie Symba oder Pashanim, gerade hierzulande fährt. Elektronische Sounds aus jeglichen Sparten - im Fall von "Pilgramgasse" vor allem ein Mix aus lowkey UK-Dub- und Drum'n'Bass-Sounds, die an goldene Untergrundtage im London der Nullerjahre erinnern. Gerappt wird allerdings auf Deutsch.

Trans Kabar - Zis In Rogar

Liebe auf den ersten Blick - manche glauben dran, andere eher nicht. Trans Kabar aus La Réunion gehören zu Ersteren - zumindest in ihrem neuen Video "Zis In Rogar". Man könnte auch sagen, es geht um zurückkehrende Liebe: Wenn der Mensch wieder eins wird mit der Natur. So wie der Tänzer im Video, der schamanenartig mal von Schlangen umgeben, mal vorm Regenbogen performt. Die Erde und Hitze auf sich fühlt und eins wird mit der malerischen Vulkanlandschaft. Das passt auch zum Klangkonzept von Trans Kabar. Die Combo nennt ihre Musik "Trans Maloya", die vom Servis Kabaré inspiriert ist, einem Ritual, mit dem versklavte Menschen einst mit ihren Vorfahren kommunizierten. Lange galt die Spielart als verboten, durch Geheimhaltung hat sie aber überlebt und steht heute in der Musik von Trans Kabar im Fokus.

Yanga Chief feat. Blxckie & 25K - Ntoni Na

Yanga Chief gehört aktuell zu den aufregendsten Rapper*innen aus Südafrika und hält die lokale Szene dort aufrecht, die eigentlich vom US-Rap dominiert wird. Soundmäßig orientiert sich der Rapper natürlich an seinen Kolleg*innen von der anderen Seite der Welt. Doch verpasst er den Trap-Tunes und Flutes seine ganz eigene Note, was auch auf "Ntoni Na" sehr deutlich zu hören ist. Gerappt wird auf Mzansi und Englisch, geflext auf Safari - zumindest im dazugehörigen Video. Da gesellt sich auch Blxckie, der in Sachen Vibes stark an den Gesang von Rap- und R'n'B-Duo Rae Sremmurd aus Mississippi erinnert. Und 24K, der derzeit in Südafrika zu den stärksten Features im Rap-Game zählt. Ein Track, der vom üblichen Rap-Hedonismus handelt, aber auch die SA-Rap-Szene und ihre Vielschichtigkeit widerspiegelt.

Kasai Allstars - Musungu Elongo Paints His Face White To Scare Small Children

In den Dörfern der Bassognes, einem kongolesischen Volk, das in der Provinz Lomami lebt, gibt es einen Brauch: Ein Mensch malt sich das Gesicht mit weißer Tonerde an und schlüpft in die Rolle des Musung Elongo, eine fiktive Figur, die die Kinder des Dorfes erschreckt und dabei mahnt, sich gut zu benehmen. Außerdem müssen sie ihn mit Süßigkeiten versorgen, um ihn positiv zu stimmen. An diesen Brauch knüpft auch der neue Track der Kasai Allstars an: Das Kollektiv aus dem Kongo hat gerade sein viertes Studioalbum veröffentlicht, auf dem sie vor allem elektronische Sounds mit ihren traditionellen Rhythmen vermischen. "Musungu Elonge Paints His Face White To Scare Small Children" ist die zweite Single daraus, die jetzt auch ein Video verpasst bekommen hat. Darin ist zwar nicht Musung Elongo selbst zu sehen, wie er kleine Kinder erschreckt, dafür aber ziemlich ansteckende Tanzeinlagen.