Stefflon Don & Ms Banks – Dip

Stefflon Don und Ms Banks legen den Dancefloor in Flammen: "Dip" heißt die neue Single der beiden Rap-Queens aus UK, die reichlich Banger-Sound-Nuancen unter einen Hut bringt: Dancehall trifft auf orientalisch angehauchte Flöten, HipHop und Heavy Drums. Dazu gibt's ziemlich empowernde Lyrics und eine Choreo in Duo-Pastell-Tönen, die mit infektiösen Twerk-Einlagen so ziemlich alles in den Schatten stellt. Ob "Dip" ein erster Vorgeschmack auf das neue Projekt von Stefflon Don ist, ist gerade noch nicht klar. 2018 erschien "Secure", ihr zweites Mixtape. Spätestens nach ihrem Hype mit "Boasty", den Steff zusammen mit Wiley, Sean Paul und Idris Elba rausgebracht hat, ist die Zeit fürs erste offizielle Album jetzt jedenfalls mehr als reif.

José González – Swing

Nachdenkliche Gitarren-Sounds, die an einen Sonnenuntergang am Strand erinnern – das zeichnet die Musik José González aus. Auf die Gitarre setzt er natürlich auch auf seiner neuen Single, allerdings gehen Sound und Lyrics in eine etwas beschwingtere Richtung: "Swing" ist eine Aufforderung sich zu den Lo-Fi-Sounds des gebürtigen Schweden mit Roots in Argentinien zu bewegen – ganz natürlich, so wie die Wellen des Ozeans oder die Vogelschar am Himmel. Das Setting mit dem melancholisch weiten Blick aufs Wasser bleibt also auch hier bestehen. "Swing" ist die dritte Kostprobe vom neuen Album "Local Valley", das Mitte September erscheinen soll. Inspiriert wurde sie nach Aussage von González vor allem vom westafrikanischen Highlife und afrokaribischer Musik.

Ximena Sariñana – Mr. Carisma

Für ihre neue Single wurde Ximena Sariñana vor allem von einer Band inspiriert: Los Ángeles Azules, die mexikanische Combo, die die Cumbia bereits seit den Siebzigerjahren am Leben hält. Die Sängerin aus Guadalajara lässt das Genre wiederum in die Popmusik einfließen, indem sie Elemente aus Rock und Elektropop ergänzt. Die Fusion unterschiedlicher Musikstile ist auch das, was sie sich fürs neue Album "Amor Adolescente" auf die Fahne geschrieben hat. "Teenie-Liebe", darum geht es auch auf "Mr. Carisma". Etwas unreif, mit viel Augenzwinkern, handelt der Track von einer Liebschaft mit einem Frauenhelden, die zu nichts führt. Im dazugehörigen Video wird dieser durch einen flauschigen Vierbeiner abgebildet, dem Ximena ihre volle Aufmerksamkeit schenkt – Krallen lackieren inklusive.

Ayra Starr – Bloody Samaritan

Als Ayra Starr als Teenie ihren Künstlernamen wählte, hatte sie schon eine leise Vorahnung davon, was die Zukunft bringen könnte. Aktuell zählt die 19-Jährige als neuer Star am nigerianischen Afrobeats-Himmel. Das hat vor allem die Zusammenarbeit mit Don Jazzy möglich gemacht, der schon ihr Talent erkannte, als sie noch Cover ins Internet schoss. Eine ziemlich große Nummer, immerhin hat der nigerianische Producer schon Hits für Künstler*innen wie D'Banj oder Tiwa Savage geschmiedet. Unter seiner Fittiche ist auch "Bloody Samatarian" entstanden, der auch auf Ayras Debütalbum "19 & Dangerous" zu hören ist. Nicht nur der Titel des Album, sondern auch der Track selbst ist eine Ansage: Darauf steckt Ayra ihr Revier ganz klar ab und sagt smooth aber bestimmt: "Keiner kann meinen Vibe killen!"

Heavy Baile – Montagem Partiu Não Para (Ombrim Pezin)

Bei Heavy Baile ist der Name Programm: Das brasilianische Multimedia-Kollektiv zollt mit dem neuen Projekt "Montagem Partiu Não Para (Ombrim Pezin)" der Straßenkunst Tribut – vor allem den Tänzer*innen. Natürlich wird der Banger für die nötige Motivation direkt mitgeliefert: Baile Funk Tunes treffen auf HipHop und Dancehall. Getanzt wird der Passinho, der Tanz aus den Favelas von Rio de Janeiro, der sich dort in den Nullerjahren entwickelt hat und mittlerweile zum festen Bestandteil der brasilianischen Popkultur gehört. Das dazugehörige Video, das nicht nur auf tänzerische, sondern auch auf Gender-Vielfalt setzt, liefert damit die Steilvorlage für eine TikTok-Challenge. Also: Handys raus und einfach drauf lostanzen!