Jungle feat. Bas – Romeo

"Loving In Stereo" – so wird das dritte Album von Jungle heißen, das das Duo aus UK für August angekündigt hat. Und passend zur Love-Thematik verweist auch der Titel des neuen Tracks auf eine Person, die sinnbildlich für Romantik steht: "Romeo". Wer jetzt allerdings schnulzigen Herzschmerz erwartet, hat weit gefehlt: Der Track verbreitet ordentlich Feel-Good-Vibes und fährt – entgegen des sonst eher elektronischen Funk und Neo-Soul – auf der HipHop-Schiene. Rapper Bas aus dem Dreamville-Roster von J. Cole macht die Sache komplett und ist damit das erste Feature, das die Briten je auf einer Platte hatten. Wie schon vorher bei Jungle gesehen, gibt es auch beim Video zu "Romeo" eine beeindruckende Tanzeinlage – natürlich mit Breakdance-Elementen – die noch mal ihre ganz eigene Geschichte erzählt.

Muzi feat. BlackRose – Fools Love

Achtung, das neue Video von Muzi ist nichts für schwache Nerven und Herzen! Der Sänger aus Südafrika schlüpft in die Rolle von Stephen Kings Es und dreht im Clown-Outfit und roten Louftballons seine Runden durch die Nacht. Weniger schaurig ist da der Soundtrack zum Ritt: Es geht nämlich um verflossene Liebe; die Ex-Flamme, die schon längst über ihn hinweg ist. Dazu gibt's Pop-Tunes, die sich mit R'n'B, Elektronica, Kwaito und Mbaqanga vermischen. Das ist übrigens auch das Rezept für das neue Album von Muzi, das aktuell zwar noch keinen Titel hat, aber mit "Fools Love" schon die dritte Kostprobe verpasst bekommen hat.

Mabiland – WOW

Quibdó, die Stadt im Nordwesten Kolumbiens, ist von Drogenkriminalität, Guerilla-Konflikten und Gewalt geprägt. Es ist aber auch die Heimat von Mabely Largacha aka Mabiland. Die Sängerin und Rapperin ist Schwarz, queer und damit eine richtige Ausnahmeerscheinung in der kolumbianischen Musikszene. Vor allem scheut sie aber nicht davor zurück, die Missstände in ihrer Heimat anzusprechen. In "WOW", einer ihrer Singles aus dem kommenden Album "Niñxs Rotxs", erzählt sie von den Ungerechtigkeiten, die Schwarze Menschen auf den Straßen von Quibdó erleben und knüpft damit an die weltweiten Black-Lives-Matter-Proteste an. Anders als bei ihren letzten Projekten "1995" und "Ciclos", die vor allem Soul und R’n’B vereint haben, geht sie mit "WOW" eindeutig in eine düstere Trap-Richtung, was dem Ganzen noch mehr Dringlichkeit verpasst.

Teni – Hustle

Erfolg haben, ist nicht immer einfach. Teni weiß, wovon sie spricht. Mit "Wondaland" hat die Nigerianerin im März ihr Debütalbum hingelegt, das in der Afrobeats-Szene ziemlich steil gegangen ist. Der Entstehungsprozess war aber nicht immer einfach: Drei Jahre lang hat Teni auf die Platte hingearbeitet. Wenn sie mal nicht weiter wusste, ist sie nach Disney World in Orlando, Florida gefahren – einem Ort der Freude. Auf "Wondaland" ist aber nicht alles rosig: Es werden auch die Schattenseiten thematisiert, Trauer und Verluste. Auf "Hustle" zum Beispiel geht es neben dem kreativen Kampf und die ständige Kritik vor allem um ihre Depression, den durch die Karriere entstandenen Druck und den schmerzlichen Tod ihres Vaters.

RasgaRasga – Monotonie

Nichts hat in der Pandemie so sehr geschwankt wie unsere Feelings: mal niedergeschlagen, mal euphorisch und hoffnungsvoll. Und manchmal hat sich auch ein bisschen Monotonie eingeschlichen. Emotional haben uns die letzten Monate krass gefordert. Das war bei RasgaRasga aus Köln nicht anders. Und dennoch hat die sechsköpfige Combo das Beste draus gemacht und ihre ganze Gefühlswelt in die Musik gepackt. Wie das klingt, zeigt zum Beispiel "Monotonie". In Sachen Sound und Video ist der Titel allerdings alles andere als zutreffend: Bläser, Drums und Gitarren blasen mit poppigem Style und Farben á la David Bowie das Corona-Grau ganz weit weg. Die noch bessere Nachricht: Bei der COSMO Odyssee sind sie vom 14. bis 17. Juli auch live zu sehen.