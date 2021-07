Doja Cat feat. The Weeknd – You Right

Seit ihrer 2020er Single "Say So" ist Doja Cat nicht nur im Rap-, sondern auch im Pop-Olymp angekommen. Dazu passt auch das neue Video der US-Künstlerin: "You Right" spielt zwar nicht direkt im griechischen Gebirge, dafür aber unter anderem zwischen griechisch-göttlichen Statuen und Bauten. Der Track ist auf ihrem gerade erschienen Album "Planet Her" zu finden. Und auch die Featureliste von eben jenem zeigt: Doja Cat ist ein Star! Denn auf der Platte gesellen sich ganz schön große Namen zu ihr: Ariana Grande, SZA, Young Thug und auch The Weeknd, der für "You Right" noch last minute akquiriert wurde. Auch im dazugehörigen Video ist der zu sehen, das Doja und The Weeknd durch ferne Galaxien trägt – auf der Suche nach Real Love!

BXKS – Must Feel

BXKS aus Luton ist die neue Newcomerin in der Musikszene UKs, auf die gerade alle schauen. Ihre Musik beschreibt sie selbst als Alternative Grime: weniger dirty und rau, sondern eher smooth, aber ohne auf Schnelligkeit zu verzichten. Ein Mittelding zwischen Skepta und Craig David könnte man sagen. Damit hat BXKS eine Nische gefunden, die noch keine*r vor ihr bedient hat. Passend zum futuristischen Sound ist auch das Video zu ihrem neuen Track: In "Must Feel", von ihrem aktuellen Projekt "Full Time Daydreamer", befindet sich BXKS in einer Art Matrix, während sie ihre Lines über Selbstwert und die Probleme der Generation Insta spittet. Musikalisch wie thematisch eine echte Newcomer-Visionärin!

Fixi & Nicolas Giraud feat. Djeuhdjoah – La vie est belle

Ein musikalisches Ehrenfest für Tony Allen – dafür haben sich die alten Freunde Fixi und Nicolas Giraud zusammengetan. Die Pariser haben eine ganze Platte rausgebracht, die das Erbe der nigerianischen Afrobeat-Legende ehrt und aufleben lässt: "A Tony Allen Celebration". Dabei gibt's nicht nur das für Fixi typische Akkordeon und die virtuosen Drum-Rhythmen von Allen, sondern auch viel Lebensfreude – wie auch die neue Auskopplung "La vie est belle" zeigt, "das Leben ist schön". Und das wird ausgiebig auf den Straßen von Paris zelebriert, wobei sie sich die lyrische Unterstützung vom französischen Sänger Djeuhdjoah gesichert haben. Der ist hier zwar mal nicht im Duo mit Lieutenant Nicholson unterwegs, weiß aber dennoch mit seinem Afropean Sound perfekt die Brücke zwischen den beiden Welt zu schlagen.

Yemi Alade feat. Mzansi Youth Choir – Rain

Nach dem Regen kommt die Sonne – das sind Aussichten, die Afro-Pop-Queen Yemi Alade auf ihrem neuen Track "Rain" stellt. Gewohnt positive Vibes gibt's dabei. Mit dem Mzansi Youth Choir, einem der besten Chöre Südafrikas, verpasst Yemi dem Ganzen aber noch mal eine viel majestätischere Note. Damit ist "Rain" nicht nur Hoffnungsspender, sondern auch eine farbenfrohe Zelebrierung des Motherland, dem afrikanischen Kontinent. Ihrem Beinamen "Mama Africa" wird Yemi hier mal wieder mehr als gerecht. Der Track ist Teil von Yemis sechstem Album "Empress", auf dem die nigerianische Sängerin zahlreiche afrikanische Einflüsse vereint und ein empowerndes Bild von Blackness zeichnet.

Mamaki Boys – Takkai

Wenn es um Untergrund-Rap aus Niger geht, sind die Mamaki Boys schon seit den Nullerjahren die erste Anlaufstelle. Dieser Tage feiern sie den Re-Release ihres Albums "Patriote", das 2009 erstmals in Eigenregie erschienen ist und damals eine Antwort auf die viel zu nachgeahmten Posh-Produktionen der HipHop-Szene in Niamey war. Mit ihrer Musik wollten die Mamaki Boys zu ihren Roots; ließen die Traditionsmusik ihrer Dörfer, die ihre Eltern ihnen nahegelegten, mit Lo-Fi-Produktionen zerfließen. Das Resultat war ein treibender Trance-Sound mit heißlaufenden Percussions und einem vom Ragga inspirierten Flow. Für die Platte luden sie auch ältere Musiker*innen ins Studio ein, die Instrumente wie Duma und Kalango einspielten. Wie ihr "Tradi-Modern" klingt, zeigt auch das Video zu "Takkai" - natürlich in Lo-Fi-Vintage-Aufnahmen.