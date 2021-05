Pip Millett feat. Ghetts – Running

Seit Pip Millett von UK-Neo-R'n'B-Queen Jorja Smith in die Playlist gepackt wurde, darf sich die Sängerin aus Manchester über einen ziemlichen Hype freuen. Tatsächlich haben die beiden Artists musikalisch und auch sonst einiges gemeinsam: Zum Beispiel heißen sie beide Georgia bzw. Jorja, was Pip dazu veranlasste, ihren Spitznamen als Künstlernamen zu picken. Dennoch steht die 22-jährige Newcomerin, die zuvor in London Musik studiert hat, ihrer Soundschwester in nichts nach – wie auch die neue Single "Running" beweist, für die sie sich die Unterstützung von UK-Rapper Ghetts geholt hat. In "Running" geht es um die bittere Rassismus-Realität von Schwarzen Menschen bzw. PoC in einer weiß-dominierten Welt. Veranschaulicht wird das Thema im dazugehörigen Video mit einer Schwarzen Frau, die vor weißen Aristokrat*innen in einem Palast flieht, während Pip und Ghetts wahre Worte spitten.

Aya Nakamura – Bobo

Mit Aya Nakamura kann der Sommer jetzt endlich kommen. Der französische Afrobeats-Superstar verbreitet in ihrem neuen Video zu "Bobo" nämlich Insel- und Urlaubsfeeling. Dass Aya diesbezüglich die beste Adresse ist, hat sie in den letzten Jahren ja bereits mit Tracks wie "Djadja" oder "Jolie Nana" bewiesen – nur um ein paar zu nennen. Jetzt kommt "Bobo" und damit auch der langersehnte Sommer. Für die richtigen Vibes im Video ist Aya auf die Kapverden geflogen. Mal tanzt sie am Strand, mal streift sie durch die Straßen der Insel. Dabei switcht sie gewohnt gekonnt zwischen Französisch, Englisch und spanischem Slang, während sie vom tiefen Fall nach einem Liebes-Aus erzählt. Trotzdem ist "Bobo" ein Track fürs Tänzchen im Sonnenuntergang, ein süßer Sommerflirt und auch der Blick nach vorne nach einer harten Zeit.

Mustafa – The Hearse

James Blake, Jamie XX und Sampha auf dem Debüt, Drake und den kanadischen Premier Justin Trudeau in der Fanriege – es könnte für Mustafa aus Toronto schlechter laufen. Das langerwartete Album "When Smoke Rises" ist jetzt erschienen. Und damit erzählt Mustafa seine ganz eigene Geschichte vom Aufwachsen im Problemviertel Regent Park. Das Album ist dabei vor allem ein großes Stück Vergangenheitsbewältigung und Trauerverarbeitung geworden. Mustafa gedenkt den Homies, die auf der Straße ihr Leben gelassen haben. Auch in "The Hearse", wenn Mustafa erklärt: "There's a war outside and I can't lose all my dawgs." Das Album hat der Lyricist deshalb auch nach seinem verstorbenen Freund Smoke Dawg benannt. "Ich fühle mich befreit. So lange habe ich an diesen Songs geschrieben, aber es kam nichts heraus", sagt Mustafa über seine Trauer. Ein Album, das von Herzen kommt.

Tobe Nwigwe feat. Fat Nwigwe – Fye Fye

Kurz mal das Energielevel bis zum Anschlag aufgedreht und eine Hymne für die Blackness geschrieben: Tobe und Fat Nwigwe krempeln die US-Rap-Szene mit ihrem neuen Video zu "Fye Fye" kurzerhand um. Und in der Tat: That shit's fye! Das Couple aus Houston hat eine ganze Schar an Representer*innen in Weiß und Türkis um sich versammelt, die auf dem Basketballplatz so richtig aufdrehen. Und ganz nebenher gibt Fat auch noch ihre Schwangerschaft bekannt, während sie und der Hubby mit pointierten Lines um sich schießen: "Ariana ain't the only one that do it grande." "Fye Fye" macht mit seinen Sounds und der speziellen Ästhetik einfach Spaß anzuschauen. Genau darauf setzt Tobe schon seit 2016: Seitdem hat der US-Amerikaner mit nigerianischen Roots jeden Sonntag ein Video über Social Media veröffentlicht und sich dadurch eine beachtliche Fanbase erspielt. Da schauen selbst Common und Michelle Obama gern zu.

Derya Yıldırım & Grup Şimşek – Haydar Haydar

Türkischer Psych-Rock und ein Hauch Achtziger-Trash-Ästhetik – darauf setzen Derya Yıldırım und Grup Şimşek im neuen Video zu "Haydar Haydar". Das heißt vor allem, der Fokus liegt auf der leidenschaftlich melancholischen Stimme von Derya und natürlich der traditionellen Bağlama, die die Combo mit Dream-Pop-Tunes vermischt. Ihre Sounds haben sie sich in ganz Europa zusammengesucht: Sängerin Derya lebt nämlich in Berlin und Grup Şimşek setzt sich aus Künstler*innen aus Deutschland, UK, Frankreich und natürlich der Türkei zusammen. "Haydar Haydar" ist die erste Kostprobe nach dem Debütalbum "Kar Yağar", das vor zwei Jahren erschienen ist und basiert auf einem alevitischen Gedicht, das seit fast 500 Jahren über Generationen weitergetragen wurde. Zu hören wird es auf dem kommenden Langspieler sein: "Dost" heißt auf Deutsch übersetzt "Freund" und erscheint mit dem ersten Teil am 25. Juni.