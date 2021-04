Mon Laferte feat. Gloria Trevi – La Mujer

Mon Laferte veröffentlicht eine Ode an die Frau – aber ohne falsches Empowerment. Denn das, so die Sängerin aus Chile, ist eigentlich Schwachsinn. Denn Frauen sind immer stark, deshalb braucht es eigentlich auch niemanden, der oder die sie empowert. Nichtsdestotrotz bekommen wir bei "La Mujer" die volle Schippe Frausein ab: Es geht darum, sich selbst zu respektieren, zu lieben, aber auch zu wissen, wann man seine Stimme erhebt und für sich einsteht. Dass Mon Laferte dabei mit der mexikanischen Musiklegende Gloria Trevi zusammenarbeitet, macht den Female-Power-Knall so richtig laut. Damals in der Schule hat Mon schon Glorias Musik gefeiert – sie ging sogar als ihre kleine Doppelgängerin durch. Nachdem der Track lange rumlag, weil ihr der Text nicht zu 1000 Prozent gefiel, hat es "La Mujer" aber nun doch aufs neue Album "Seis" geschafft.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Schmyt feat. RIN – Gift

An der Tatsache, dass RIN einer der erfolgreichsten Rapper*innen der deutschen Rapszene ist, hat sich auch im Jahr 2021 nichts geändert. Trotzdem – oder gerade deshalb – lässt es sich der Artist aus Bietigheim-Bissingen nicht nehmen, auch kleinere Acts zu unterstützen. Einer davon ist Schmyt, der bis letztes Jahr Teil der Elektro-Band Rakede war und jetzt im Alleingang die deutsche Musikszene erobert. Nach Megaloh und Yassin gibt es auf "Gift" jetzt also RIN zu hören, eine Elektro-Pop-Nummer mit 808-Bässen. Dazu ein bizarres Psycho-Video, in dem die beiden von ihren Erfahrungen mit Gift ähnlichen Substanzen wie Alkohol berichten. Die gleichnamige EP ist dabei eine Geschichte, die vom Scheitern der Liebe und Verlust erzählt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Haiyti – Freitag

Wenn Freitag ist, holt Haiyti den Maybach raus und streckt den Mittelfinger in Richtung Neider aus. Mit Gangster-Ästhetik und Stories von der Straße bleibt sich Haiyti auch in ihrem neuen Video zumindest thematisch treu. Obendrauf gibt es einen Drill-Beat, der auf 808s und Eurodance-Ästhetik trifft. Soundmäßig hat Haiyti mittlerweile auch abseits von klassischen Rap-Tunes einiges zu bieten, was auch die letzten Alben "Sui Sui" und "Influencer" bewiesen haben, die beide im letzten Jahr erschienen sind. Bei all dem Produktions-Eifer, den die Rapperin aus Hamburg in den letzten Monaten an den Tag gelegt hat, liegt die Vermutung nahe, dass auch 2021 wieder ein Album von ihr erscheinen wird.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Alsarah & The Nubatones – Men Ana

Vor zwei Jahren begann im Sudan die Revolution, was zum Sturz von Umar al-Baschir führte. "Men Ana", ein Song, den Alsarah & The Nubatones schon zur damaligen Zeit geschrieben haben, handelt genau davon: den Protesten junger Menschen, die sich ein besseres Leben in dem nord-ostafrikanischen Land erhoffen. Alsarah gehört auch zu ihnen, auch wenn sie bereits 1989 mit ihren Eltern, die beide politische Aktivist*innen waren, vor der al-Baschir-Regierung fliehen musste und schließlich mit ihrer Familie als Geflüchtete in den USA landete. Trotz Revolution blickt Alsarah aber auch unsicher auf die Entwicklungen in ihrer Heimat. Wer bin ich und was wird die Zukunft bringen, gehört zu den zentralen Fragen, die sie in "Men Ana" stellt. Das Video behandelt aber auch die traumatischen Erfahrungen, die junge Menschen während des Massakers in Khartoum machen mussten, bei dem mehr als 100 Menschen starben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Teni – Moslado

Im Februar hat Teni uns in ihr ganz persönliches musikalisches "Wondaland" mitgenommen. So lautet nämlich der Titel ihres Debütalbums, auf das die Sängerin aus Nigeria seit ihrem Durchbruch 2018 akribisch hingearbeitet hat. "Wondaland" ist dabei eine Anlehnung an Disney World in Orlando, denn Teni hat den Freizeitpark in den letzten Jahren regelmäßig besucht. Der hat ihr nämlich auch für das Album reichlich Inspiration gegeben, wenn es in Sachen Kreativität mal nicht so gut lief. Hitschreiben ist dieser Tage für Teni allerdings die kleinste Übung: Zuletzt dominierte sie die Afrobeats-Szene zusammen mit Davido und dem gemeinsamen Track "For You", der auch auf dem Langspieler zu finden ist. Jetzt wird auch "Moslado" mit einem Lyrics-Video ausgekoppelt. Ein echter "Smash Hit", wie Teni selbst sagt.