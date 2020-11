Dua Lipa feat. Angèle – Fever

Wenn UK's Popstar auf Belgiens Popstar Nummer eins trifft, dann wird das sicher eine lange Nacht. Dua Lipa und Angèle bilden mit "Fever" eine unschlagbare Combo, auf die die europäische Musikszene gewartet hat, ohne es zu wissen. Auf Dance-Pop-Tunes tanzen die beiden durch die Straßen von London. Gerade eher unvorstellbar, trotzdem sind die Bilder vom nächtlichen Streifzug und dem Spaß, den die beiden Girls haben, eine schöne Erinnerung daran, wie Partynächte eigentlich aussehen. Zwischendurch werden in "Fever" auch mal ungewöhnliche Dinge besprochen. Zum Beispiel, dass Dua Lipas Hund Dexter in den USA ist, weil er kastriert werden muss. Ahja! Später finden die beiden noch neue Freundinnen für die Squad und tanzen bei der Youtube-DJ-Party durchs Apartment. Diese Nacht kann einfach alles!

Symba – Battlefield Freestyle

Seit Symba vor einem Jahr mit "Maxi King" auf dem Deutschrap-Radar auftauchte, hat er mit jedem Track bewiesen, dass das Genre doch noch Neues zu bieten hat und sich nicht dusselig im Kreis drehen muss. Lo-Fi-Produktionen, die klingen wie zwischen Schreibtisch und Bett aufgenommen, und 808-Trap-Anleihen mit einem Flow, den so auch noch niemand hierzulande gehört hat. Einfach, aber effektiv könnte man sagen. Zeug, das sich fürs Radio eignet, wie der Berliner Rapper mit "Mario Run" bewiesen hat, aber auch für die Cypher. Die betritt Symba, der übrigens auch Schauspieler ist, jetzt wieder mit seinem "Battlefield Freestyle" und zerschlägt damit auch die Hoffnung aufs schnelle Debüt: "Die wollen ein Album, doch bekommen kein Album/Das ist ein Drei-Gang-Menü und nicht All-You-Can-Eat!" Symba nimmt sich Zeit und davon werden wir am Ende wohl alle profitieren.

Tássia Reis – Inspira, Try

Nachdem uns Tássia Reis zusammen mit Hazel Rose erst kürzlich eine Dancefloor-Nummer für den Lockdown beschert hat, schwingt die Brasilianerin jetzt rüber zu Soul mit Brasil Vibes. Und auch in "Inspira, Try" wird der Lockdown gewissermaßen aufgegriffen. Es geht nämlich ums Trinken. Das Glas Wein am Abend alleine vorm Fernseher, aber auch in feiner Gesellschaft. Um den Kater am nächsten Tag, der sich überhaupt nicht fein anfühlt, und die Probleme, die wir damit versuchen zu lösen. Veranschaulicht wurden Thema und Track mit einem animierten Video, das Tássia in unterschiedlichsten (Wein-)Situationen zeigt. Zu hören ist "Inspira, Try" übrigens auf Tássias aktuellen Album "Próspera", das im Sommer erschienen ist.

Wax Tailor feat. Rosemary Standley – Misery

Gerade erst raus und schon hat Wax Tailor mit seinem neuen Video ordentlich Preise abgestaubt: den Award für das beste Musikvideo bei den New York International Film Awards, den Oniros Film Awards und den Cannes Indie Short Awards. Nicht schlecht! Allerdings kann sich "Misery", ein Vorbote auf das kommende Album "The Shadow Of Their Suns", das im Januar erscheinen soll, auch ziemlich sehen lassen: Es ist ein 3D-Animations-Video von Berkay Türk, einem jungen 3D-Motion-Designer aus Istanbul, das die Dystopie einer Emoticon-Gesellschaft abbildet, in der die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Es ist aber auch eine Kritik am Einfluss der sozialen Netzwerke. Soundmäßig bekommen wir das geliefert, was Wax Tailor am besten kann: Smoothe BoomBap-Sounds und die weiche Stimme von Sängerin Rosemary Standley aus Paris.

Ilhan Ersahin's Istanbul Sessions – Hurri-Mitanni (Güzel Haber)

Ekstatischer Jazz aus Istanbul – das hat sich Ilhan Ersahin's Istanbul Session vorgenommen. Dafür hat der schwedisch-türkische Saxophonist vier weitere Artists um sich geschart. Dass der Fusionmusiker dabei immer ein Händchen für jazzigen Feinsinn beweist, hat er in der Vergangenheit schon als Mitbegründer der New Yorker Trip-Hop-Band Wax Poetic bewiesen. Jetzt geht es mal wieder in die türkische Metropole, mit "Hurri-Mitanni (Güzel Haber)", dem Aushängeschild des fünften Albums des Quartetts. Das hält, was es verspricht, wenn türkische Flöten und Gesänge auf Saxophon, Jazz-Drums und Elemente aus Elektro treffen. Dazu tanzen sich mal übergroße, mal winzige, bunte Menschkreaturen durch die Straßen und zeigen uns den Puls der Stadt am Bosporus. Das Album "Bir Zamanlar Şimdi" ist jetzt draußen!