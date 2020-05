Charlie XCX – Claws

Ein Album während kompletter Corona-Isolation? "Challenge accepted", dachte sich Charlie XCX und legt am 15. Mai mit "How I'm Feeling Now" eine komplette Platte vor, die in Selbstisolation geschrieben, aufgenommen und produziert wurde. "Für mich gehen positiv und kreativ zu bleiben, Hand in Hand", sagt Charlie selbst. Natürlich gehört dazu auch das Drehen eines Musikvideos, das wir mit "Claws" jetzt präsentiert bekommen. Die 27-jährige Britin posiert vor einer Greenwall und taucht damit wahlweise in malerische Wasserfall-Fantasiewelten mit Schmetterlingen oder tänzelt vor einem neonfarbenenen Animations-Sportwagen – Bubblegum-Ästhetik wohin das Auge reicht. Damit hievt sie das DIY-Konzept auf ein ganz neues Level!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Milton Nascimento & Criolo feat. Amaro Freitas - Cais

Unter dem Motto #ExisteAmor haben der brasilianische Rap-Superstar Criolo und die Legende Milton Nascimento schon vor zwei Wochen zu mehr Liebe in schwierigen Zeiten aufgerufen. Die Neuauflage von "Não Existe Amor em SP" hat dabei so gut funktioniert, dass jetzt ein weiterer Klassiker von Milton Nascimento eine Remake bekommt: "Cais" ist 1972 auf Miltons Album "Club Da Esquina" erschienen und bedeutet so viel wie Pier. Schon in den Siebzigern war der Song konzipiert, Hoffnung zu spenden. Sinnbildlich steht der Pier dabei als Anker, der den Menschen in schwierigen Tage Halt geben soll. Mit Unterstützung des brasilianischen Pianisten Amaro Freitas ist die ohnehin schon dramatische Gitarren- und Klavierversion noch eindringlicher geworden. Genau das, was die Welt gerade braucht!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ghoula – Bambara

"Demi écrémé" – so wird das neue Album von Ghoula heißen, das Ende 2020 erscheinen soll. Und mit "Bambara" bekommen wir jetzt schon einen exquisiten Vorgeschmack auf den neuen Output des Tunesiers. Es ist elektronische Hommage an den Stambali-Kult, der religiöse Zeremonien zelebriert, bei dem durch Tanz und Musik tranceartige Zustände hervorgerufen werden. Die Stambali geht zurück auf afrikanische Sklaven, die nach Tunesien gebracht wurden. Der Gesangspart wird dabei von Abd Elmajid Mihoub übernommen, einem echten Meister der Stambali Tunesiens. Im animierten Video zu "Bambara" lässt Ghoula uns an einer Zeremonie teilhaben: Es zeigt Tänzer- und Sänger*innen, aber auch heilige Tiere, die alle Teil der Geisterbeschwörung sind.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Jamie xx – Idontknow

Schon seit Monaten kursiert der neue Track von Jamie xx auf den globalen Dancefloors und in den Playlisten vieler DJs wie Four Tet oder Caribou (natürlich vor Coronoa). Was aber keiner wusste: Von wem ist die diese bassgetriebene Upbeat-Nummer mit Dubstep-Einschlag? Die Vermutung, dass sie aus UK stammen könnte, lag aufgrund des Sounds nahe. Doch jetzt hat der Heavy-Dancefloor-Track auch ein Gesicht: Jamie xx von The xx. "Idontknow" ist jetzt offiziell draußen und kommt mit einem Video, das ein Tag vorm großen Lockdown gedreht wurde. Zu sehen ist Choreographin Oona Doherty, die sich durch die dunklen Straßen des nordirischen Belfast schlängelt. Ob mit "Idontknow" jetzt aber ein ganzes Projekt von Jamie xx in den Startlöchern steht, ist bislang nicht klar.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Kraftwerk – Das Model

Über 40 Jahre lang war Florian Schneider-Esleben das musikalische Mastermind hinter Kraftwerk. Jetzt ist der deutsche Elektro-Pionier nach kurzer Krebserkrankung im Alter von 73 Jahren verstorben. 1975 feierten Kraftwerk mit ihrem Album "Autobahn" den internationalen Durchbruch und gelten sogar in den sonst so tonangebenden USA als Legenden. Synthetisch, minimalistisch und avantgardistisch – so sollte der neue Elektro-Sound aus Deutschland klingen. Mit Mut und einem Hang zum Außergewöhnlichen hat Schneider die Popkultur als Produzent und Multiinstrumentalist geprägt, wie kein Zweiter. Es war also nur eine logische Konsequenz, dass er und Ralf Hütter 2014 den Grammy für ihr Lebenswerk verliehen bekamen. "Das Model" (1978) ist bis heute der erfolgreichste Track von Kraftwerk.