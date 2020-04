Ari Lennox – Bussit

Im Hause Dreamville, dem Label von US-Rapper J. Cole, wird seit geraumer Zeit so einiges auf dem Herd zusammengeköchelt. Eine der Spezialitäten, die das Haus hervorgebracht hat, ist Ari Lennox aus Washington. Dreamville's First Lady hat sich spätestens mit ihrem Debütalbum "Shea Butter Baby" im letzten Jahr, in der New Wave R'n'B-Szene ihren Platz gesichert. "Bussit" ist einer der Tracks, die in der aktuellen Frühjahrsplaylist definitiv nicht fehlen dürfen: ein butterweiches Brett aus sanftem Flow und modernem Soul- und R'n'B-Bässen. Natürlich eine Liebesnummer, die davon handelt, dass Ari ständig an ihren Lover denken muss. Dazu gibt’s jetzt auch ein Video, das in Corona-Zeiten ein pastelliges Schönheitssalon-Entertainment liefert. Mit Federboa und Glitter - genau so königlich, wollen wir aus der Ausgangssperre herausspazieren.

Dino D'Santiago feat. Julinho KSD – Kriolu

Funaná ist der neue Funk – mit seinem neuen Album "Kriola" holt Dino D'Santiago dieser Tage zum nächsten großen, internationalen Schlag aus. Irgendwo zwischen Afropop, Funaná, Azonto und Kizomba lässt er die Kreolkultur Lissabons aufleben und verpasst dieser die nötige Prise Modernität. An seiner Seite: Die Crème de la Crème der lusophonen Szene. Zum Beispiel Enchufada-Produzent Pedro Maurício und Branko von Buraka Som Sistema. Selbst für die ist der Kreol-Klang-Ausflug ein Abenteuer. Dennoch ist Tanzwut auf der Titelsingle "Kriolu" vorprogrammiert: Heißkochender Funaná wird von treibenden Akkordeonvibes herausgefordert. Dazu kommt Unterstützung am Mic von Portugals New Rising Rapper Julinho KSD - ein echter Kreol-Crash vom Feinsten!

Flavia Coelho – Bonne Nouvelle

Quarantäne heißt vielleicht zuhause bleiben, aber nicht, auf neue Musik verzichten zu müssen. Auch Flavia Coelho aus Brasilien hält sich vorbildlich an die Ausgangssperre. Nach einem Home-Konzert für COSMO, liefert uns die Wahlpariserin jetzt einen neuen Smasher aus dem heimischen Studio. "Wir sind quasi eingesperrt und machen jeden Tag Livemusik. Um nicht verrückt zu werden, haben wir diesen Text geschrieben." Dabei klingt "Bonne Nouvelle" alles andere als nach dunkler Keller-Session, sondern vielmehr nach Party im Club: "Es ist ein einfaches Lied, ohne großen Anspruch und voller Leichtigkeit", sagt Flavia selbst über den Track, während sie ausgefallen im dazugehörigen Video tanzt. Also: Aufdrehen und vorerst übers heimische Parkett fegen, bis wir dann hoffentlich im Sommer zu "Bonne Nouvelle" wieder frei über grüne Wiesen tanzen dürfen.

Bill Withers – Ain't No Sunshine

"Lean On Me", "Lovely Day" und "Ain't No Sunshine" sind Tracks, die jeder kennt und jeder liebt. So viel Soul und Hingabe schaffte nur ein Bill Withers in den Siebzigerjahren. Letzte Woche ist der Sänger aus West Virginia im Alter von 81 Jahren verstorben. Und die Welt muss sich damit von einer wahren Musiklegende verabschieden. Trotz seiner relativ kurzen Musikerkarriere bleiben seine Songs unvergessen und spenden vor allem in harten Zeiten wie gerade Mut. "Ain't No Sunshine" handelt davon, Dinge zu vermissen, die vielleicht nicht unbedingt gut für einen sind. Inspiriert hat ihn dazu der Film "Days Of Wine And Roses" aus dem Jahr 1962, der von zwei Alkoholikern handelt, die sich mit ihrem Leben in einer Abwärtsspirale befinden. Allerdings bezieht sich Withers in "Ain't No Sunshine" auf eine verflossene Liebe - und bleibt damit unvergessen!

Samy Deluxe – OneTakeWonder – Covid19

Ein iPhone, ein Mic und ein Beat, der alles zerschmettert - sperrt man Samy Deluxe mit diesen drei Sachen ein, kann Großes entstehen, wie jetzt das neue Video "OneTakeWonder - Covid19" zeigt. Das Thema, das sich der Hamburger Rapgott vorgeknöpft hat? Natürlich das Coronavirus. Und relativ schnell wird klar: Covid19 kann Samys Rapkunst rein gar nichts anhaben. In dem über fünf Minuten langen Freestyle verteilt er nicht nur Stiche gen Virus, sondern auch in Richtung Fanta Vier, die "Tickets an der Aldi-Kasse verticken" oder prangert Corona-Verschwörungstheorien im Rap an und heuchlerische Instagram-Promis. Und wo er das Mic dann gerade schon mal in der Hand hat, kündigt Samsemilia dann auch noch ein neues Album an, das bald erscheinen soll. Zeit, um den Nachfolger seines letzten Albums "Hochkultur" einzurappen, hätte er ja gerade genug.