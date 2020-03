Yaeji – Waking Up Down

Bei Yaeji und ihrem Hund stellt sich so richtig die Frühjahrsmüdigkeit ein: In "Waking Up Down" erzählt die Brooklynite mit koreanischen Wurzeln davon, wie sie völlig erschöpft aufwacht. Sport soll helfen und Musik – aber so richtig auszuspannen von den Strapazen des Alltags, gelingt Yaeji nicht. Deshalb zieht sie Coach Bird & Worm und Chef Eggman zu Rate – und sogar der Geist ihrer Großmutter erscheint. Die Suche nach neuen Lebensgeistern werden mit süßen Animationen bebildert, die Yaeji selbst erstellt hat. "Waking Up Down" ist außerdem ein Vorgeschmack auf das kommende Mixtape "What We Drew", das am 02. April erscheinen soll.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Aloïse Sauvage – Omowi

Ein Track für mehr Selbstliebe – den hat Aloïse Sauvage gerade veröffentlicht, eine der spannendsten Newcomerinnen, die die französische Pop-/Rap-Szene dieser Tage hervorbringt. "Omowi" richtet sich dabei vor allem an die LGBTQ+-Szene: "Ich wollte einen freudigen Song schreiben. Ein kollektives Lied, das uns hilft, einander anzunehmen." Ein Ausdruck von Liebe, Respekt und Stolz. Dabei tanzt Aloïse mit ihren Freunden auf poppige 808-Tunes durch die Straßen von Paris. Zu hören ist der Track auf dem ersten offiziellen Album der 28-Jährigen, "Devouring", das mit großer Spannung erwartet wurde und seit Februar nun auch komplett anzuhören ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Davido – 1 Milli

Gerade erst hat Naija's Finest Davido sein neues Video veröffentlicht, schon werden Plagiatsvorwürfe gegen den Afrobeats-Prinzen laut: Das Video zu "1 Milli" soll sehr stark dem Kurzfilm "Entitled" des britisch-nigerianischen Filmemachers Adeyemi Michael ähneln. Long story short: Der Regisseur hat daraufhin in einem Instapost ganz klar betont, dass er von eben jenem inspiriert wurde und dem Werk dementsprechend Respekt zollen wolle. Alles also wieder gut und Davido und seine Angebetete Chioma Rowland, die übrigens auch im echten Leben Davidos Verlobte ist, können fröhlich weiter Hochzeit in Lagos feiern. Eine ziemlich pompöse Angelegenheit übrigens: Mit einer ausgelassen bunten Parade und natürlich ganz viel Liebe!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bamba Wassoulou Groove – Dankélé

Bamba Wassoulou Groove ist eine sechsköpfige Band aus Bamako, die das Erbe des legendären Gitarrenspielers Zani Diabaté aus Mali aufrechterhalten. 2011 verstarb Diabaté, aber seine Fusion aus Traditionellem und Einflüssen aus Rock leben in den elektrisierenden Arrangements von Bamba Wassoulou Groove weiter. "Dankélé" bedeutet so viel wie "Die Mutigen" und ist eine Hommage an die Bevölkerung Bamakos und Mali. Im dazugehörigen Video führt uns die Combo durch die Metropole am Niger: Es wird ausgelassen getanzt und natürlich in die Saiten gehauen. "Dankélé" wird auf dem gleichnamigen Album von Bamba Wassoulou Groove zu hören sein, das am 27. März erscheint.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Onipa – We No Be Machines

In Zeiten, in denen viele Dinge in Akkordarbeit von Maschinen erledigt werden, bekommt man den Anschein, dass auch die Erwartungen an den Menschen steigen. "We No Be Machine" von Onipa greift genau diesen Gedanken auf. Wenn Menschen nämlich nur noch abliefern, ohne auf sich selbst und andere zu achten. Oder aber sich ausschließlich von TV, Smartphone und Co. berieseln lassen. "People Got The Power" heißt es in den Lyrics auf Englisch und Kreol von K.O.G, dem Sänger von K.O.G And The Zongo Brigade. "We No Be Machines" ist aber nicht nur thematisch ein gutes Stück Zukunftsmusik: Die afrofuturistischen Tunes schlagen die Brücke von Accra nach London, über Johannesburg und Kinshasa.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 13.03.2020, 16:00