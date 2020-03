Lido Pimienta feat. Li Saumet – Nada

Die "Queen der neuen Cumbia" – so wird Lido Pimienta aus Kolumbien genannt. Seit einigen Jahren lebt Lido in Kanada und lässt beide Welten in ihre Musik zusammenfließen. Sie selbst bezeichnet sie als Avant Pop, bei dem aber auch die Systemkritik nicht zu kurz kommt. Trotzdem ist ihr neues Album "Miss Colombia" (VÖ: 17. April) vor allem eine Liebeserklärung an ihre lateinamerikanische Heimat geworden. Auf "Nada" widmet sie sich dem Frau- und Muttersein und bekommt dafür Unterstützung von keiner Geringeren als Li Saumet von Bomba Estéreo. Die Sängerinnen sind beide Mütter und inszenieren sich in einem mystischen und indigen angehauchten Setting, das regelrecht an ein Cumbia-Ritual erinnert.

Thundercat – Dragonball Durag

Für Thundercat ist die Dragonball einfach das halbe Leben! Ein richtiger Glücksfall war es also auch, als der Multiinstrumentalist aus Los Angeles ein Durag der japanischen Manga-Serie auf der Straße fand, dem er gleich einen ganzen Track widmet. In "Dragonball Durag" versucht er damit seine prominenten Angebeteten zu bezirzen, darunter Kali Uchis und die Haim-Schwestern Danielle, Este und Alana. Als das mit dem Durag nichts wird, müssen die Moonwalk-Skills aus den Achtzigern und der Robotdance herhalten. Sympathisch, aber auch ein bisschen creepy, wie Thundercat sich da an die Girls ranpirscht. Alles natürlich mit großen Augenzwinkern und in trashy Neunzigerjahre-Proll-Optik – wie immer sehr großes Kino!

Muthoni Drummer Queen – Power

Eine Hymne zum Weltfrauentag kommt diese Woche von Muthoni Drummer Queen. Die Rapperin und Sängerin aus Kenia zollt damit den Frauen ihrer Heimat Respekt und zählt im Zuge dessen Namen großer Persönlichkeiten aus Kultur und Geschichte auf: Boxchampion Judy Waghutii wird genannt, aber auch Mütter von politischen Gefangenen, die 1992 für ihre Söhne auf die Straße gingen. Es soll aber auch darum gehen, Frauen auf der ganzen Welt zu empowern, ihr eigenes Ding zu machen und sich Unterdrückung zu widersetzen. Es ist nicht das erste Mal, dass Muthoni ein starkes Zeichen für Frauen setzt: Auf ihrem letzten Album "She" hat sie jeden Track einer Frau gewidmet, die sie beeindruckt hat.

Pongo – UWA

"UWA" heißt die neue EP von Pongo, mit der sich die einstige Stimme von Buraka Som Sistema jetzt endgültig die Krone des Neo-Kuduro gesichert hat. Die Portugiesin erzählt darauf sehr persönliche Geschichten – vom Rassismus ihrer Kindheit und wie sie sich Schritt für Schritt in ihrer neuen Karriere vorangetastet hat, um als Solokünstlerin letztlich zu wachsen. Bei all der Selbstreflexion vergisst Pongo aber nie auf Tanzbarkeit zu setzen. So ist auch die Titelsingle "UWA" ein gewohnt energiegeladenes Gemisch aus Kuduro, HipHop und Elektro geworden, das voller Lebensfreude steckt - mit Aufnahmen aus dem Senegal und Südafrika, die eindeutig auf die angolanischen Roots der Sängerin anspielen.

Ozferti feat. Eténèsh Wassié – Hagir Fikir

Mit Ozferti wird es jetzt ganz schön trippy: Der französische Producer hat mal wieder ganz tief in den nubischen Gefilden gediggt und veröffentlicht seinen neuen Track "Hagir Fikir", der die äthiopische Sängerin Eténèsh Wassié featurt. Mit ihr tanzen wir auch durch's dazugehörige Video – ein abstraktes Klang-Universum aus UK Garage, Tribal Grooves und traditionell äthiopischer Musik. Track und Video sind nämlich eine Hommage an das historische Hager-Fikir-Theater in Addis Ababa. Es ist das älteste, traditionelle Theater in Afrika. Damit knüpft Ozferti thematisch an sein erstes Album "Addis Aboumbap" an, auf dem er schon 2016 Ethiojazz und elektronische Clubmusik zusammenbrachte. Mit "Solarius Gamma" steht jetzt die nächste Soloplatte des einstigen Producers von La Chiva Cantiva an.