C. Tangana feat. Natti Natasha – Viene y Va

Reggaeton und Vierzigerjahre-Eleganz – das vereinen C. Tangana und Natti Natasha in ihrem gemeinsamen Track "Viene y Va". Der Rapper spielt in dem vom Film Noir inspirierten Video einen Boxer, der in den Ring steigt und ordentlich vermöbelt wird. Allerdings ist der Kampf manipuliert: Tangana verzichtet freiwillig auf den Sieg, damit Femme Fatale Natti Natasha ordentlich Cash macht. Ein richtiges Korruptions-Drama, das an den Film "The Set-Up" von 1949 angelehnt ist. Musikalisch bleiben Tangana und Natti allerdings in der heutigen Zeit: Der poppige Reggaeton des Spaniers trifft auf die karibische Toughness der Dominikanerin, die durch ihre Videos, unter anderem mit Bad Bunny, Ozuna und Daddy Yankee, aktuell die meistgesehene Frau auf Youtube ist.

Klein – Claim It

Der Faceswap zählt wohl zu den gruseligsten Dingen, die das Wordlwide Web bis dato hervorgebracht hat. Klein macht sich diese Funktion für ihr neues Video zunutze und löst damit leichte Beklemmungen beim Zuschauer aus. Es geht los mit einem liebevollen Geburstagsständchen, dann dreht die Kamera ihre Runden auf der Party und vertauscht die Gesichter der feiernden Gäste, was teilweise zu Zombie ähnlichen Verzerrungen führt. Allerdings ist genau das gewollt, denn auch musikalisch ist "Claim It" ein düsteres Stück Musik aus rollenden Synths, knarrzenden Hi-Hats und gechoppten Menschenlauten. Unterstützung beim Video gab's übrigens von Nicolai Niermann, der schon für Beyoncé und Jay Z, Blood Orange und Kendrick Lamar gefilmt hat.

Chilla – Cool

Aya Nakamura, Shay oder Sianna – in Frankreich haben les Femmes Rap fest in der Hand und fahren Millionen von Klicks auf ihren Youtube-Konten ein. Auch Chilla aus Lyon kann sich hier mit einreihen. Sie ist in der Szene längst keine Unbekannte mehr: 2017 kam ihre erste EP "Karma" raus, nachdem Rapper Tefa sie entdeckte. Chilla rappt aber nicht nur, sie ist auch eine echte Vollblutmusikerin: Zwölf Jahre lang hat die gebürtige Schweizerin Violine gespielt und nebenher die Tracks ihrer liebsten Artists gecovert. Mittlerweile ist sie aber zu eigenen Pop- und Trap-Tunes mit Street Credibility übergegangen. So auch auf ihrem neuen Track "Cool", wo sie auf ihrem silber-glitzernden Cruiser durch die Straßen rollt und uns mit selbstverständlicher Leichtigkeit eine Anleitung zum Coolsein gibt.

Lina_Raül Refree – Quando Eu Era Pequenina

Raül Refree ist in spanischsprachigen Musikgefilden schon seit Jahren eine riesige Nummer und hat für Künstler*Innen wie Mala Rodriguez, Sílvia Pérez Cruz und vor allem Rosalía den Grundstein für eine internationale Karriere gelegt. Dabei überträgt der Produzent aus Barcelona die spanische Kultur wie Flamenco in die Jetztzeit. Sein aktuelles Projekt widmet Refree aber dem Fado und sichert sich die Unterstützung der portugiesischen Sängerin Lina Rodrigues: "Quando Eu Era Pequenina" ist ein leidenschaftliches Klangfeuerwerk zwischen Weltschmerz, Melancholie und Drama. Das hat den spanischen Filmproduzenten Isaki Lacuesta so sehr inspiriert, dass er zum Track ein Video aus Retroaufnahmen mit glühenden Lavaströmen, Rauchschwaden und rauschenden Bächen gezaubert hat. Sehr eindringlich!

Murda & Ezhel – Bi Sonraki Hayatimda Gel

In der Türkei zählt Ezhel zu den ganz Großen. Mit sozialkritischen Texten, zwischen Rap-Untergrund und Banger-Trap-Beats, ist der aus Ankara stammende Rapper in den letzten Jahren zum absoluten Rap-Superstar und einem der maßgeblichsten europäischen Künstler avanciert. Auch außerhalb der Landesgrenzen ist Ezhel ein gern gesehener Gast und großes Vorbild: Im November hat UFO361, Rapper aus Berlin mit türkischen Wurzeln, ein ganzes Album mit Ezhel rausgebracht. Jetzt sichert sich Murda, Rap-Youngster und niederländisches Pendant zu UFO, die Rapgunst des Superstars. Und die leichten Trap-Tunes mit Pop-Einschlag von "Bi Sonraki Hayatimda Gel" machen ordentlich Laune und liefern einen weiteren türkisch-kosmopolitischen Rap-Banger.