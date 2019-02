Dendemann - Menschine

Dendemann liefert einen Track für alle schuftenden Menschen: Schon der Titel "Menschine" ist ein ausgeklügeltes Wortspiel mit Dendemann'scher Handschrift und erzählt auf einem eher melancholisch-tiefen Beat von der Maschinenhaftigkeit vieler Arbeitstiere: Hörigkeit, Konsum und Schmerzignoranz bis zum Burn-Out. Aber schon Siebzigerjahre-Sängerin Su Kramer wusste, was viel besser ist: "Nehmt euch doch einmal in die Arme". Und damit schafft es ihr gleichnamiger Song auch in die Hook vom Dende-Track. Also, wie wär's: Einfach mal lieb haben und leben! Dendemanns neue Platte "Da nich für" macht das auf jeden Fall leichter.

Aminé - Blackjack

So vielfältig und humorvoll wie Aminé zeigt sich kaum ein Künstler in der US-Hiphop-Landschaft. Ganz im Stil des jungen Eminems, weiß der Rapper aus Portland zu entertainen, ohne dabei den sozialkritischen Background zu vergessen. Im Video zum Track "Blackjack", der auf seinem Überraschungsrelease "ONEPOINTFIVE" zu finden ist, geht's für Aminé zurück in die High School. Die "School of Rap" ist angelehnt an den Film "School of Rock" mit Jack Black in der Hauptrolle. Aminé entpuppt sich als randalierender Schüler, der Klowände beschmiert und jeden noch so geduldigen Lehrer in den Wahnsinn treibt - Anruf bei Vati inklusive!

Diplo feat. Niska - Boom Bye Bye

Wenn jemand ein Händchen dafür hat, die größten Hits mit den vielversprechendsten Künstlern zu kredenzen, dann ist es Diplo. Während er mit seinem letzten Projekt "California" noch Artists, Vibes und den Spirit unter der Westcoast-Sonne eingefangen hat, fokussiert der US-Producer sich jetzt auf "Europa" und die dortigen, spannenden Künstler. Dazu zählt auch Niska aus Paris, der in Frankreich aktuell mit jedem seiner Songs die Chartspitze stürmt. "Boom Bye Bye" ist eine frankophone Trap-Nummer mit Pop-Einschlag. Im Gegensatz zum Text ist der Sound eher uplifting statt düster - und mit Diplo-Trademark natürlich ein garantierter Banger.

Koffee - Throne

Wenn es um den Reggae-Nachwuchs Jamaikas geht, darf ein Name nicht fehlen: Koffee. Mit gerade mal 18 Jahren hat sie die Szene der Insel bereits erobert und nimmt uns in ihrem neuen Video "Throne" passenderweise genau dorthin - und führt durch ihre Homebase Spanish Town. In Vintage-Optik treibt sie sich auf den vielbefahrenen Straßen rum, bleibt im Verkehr stecken und schmettert nebenbei eine echte Feel-Good-Hymne, die weibliche Energie, das Lebensgefühl der Generation Z, aber auch Sozialkritik vereint.

Toddla T feat. Alicai Harley - Instruction (Gallong Gal)

Souliger Dancehall kommt dieser Tage von Toddla T. Der Brite weiß seit Jahren an den Knöpfen zu überzeugen. Immerhin ist er nicht nur als DJ und Resident bei BBC Radio 1 bekannt, sondern auch als Produzent für Tracks mit UK-Größen wie Skepta, Wiley, Idris Elba und Stefflon Don. Für "Instruction (Gallong Gal)" hat er sich die Londonerin Alicai Harley zur Seite geholt, die mit der Nummer Big Vibes ihrer jamaikanischen Heimat hochkochen lässt: "Es bringt mich zurück nach Jamaika, wo ich früher alte Folk Songs mit meinen Cousins gesungen hab." - Karibisches Feeling mitten im Winter ist genau das, was wir jetzt brauchen!