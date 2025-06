Social-Media-Beef mit Kritikern

Einige Social-Media-Nutzer spotteten, Burna Boy sei öffentlich brüskiert worden. Natürlich reagierte der Sänger auf seinen Socials.

"Ich habe gesagt, dass ich eine kostenlose Show machen möchte, und während viele Leute positiv darüber denken, haben einige Idioten überraschenderweise unglaublich negative Dinge gesagt, die mich schockiert haben." Burna Boy

schreibt er und schimpft über dumme Kommentare. Und Burna Boy verteidigte außerdem seine humanitären und wohltätigen Bemühungen in Afrika.

Gemischte Reaktionen

Die Antwort von Burna Boy hat im Internet neue Diskussionen über Aktivismus von Prominenten, öffentliche Kritik und die Beziehung zwischen Künstlern und afrikanischen Staatschefs ausgelöst. Wahrscheinlich freut sich hier aber insgeheim der Dritte. Also der 37 Jahre junge Ibrahim Traoré, Staatschef von Burkina Faso. Er sagt gar nichts – so, als stünde er da drüber. Das passt zum Selbstbild, denn Traoré hat gerade ziemlich viele Fans in Afrika. Er gibt sich als Revolutionär und antikolonial. Er hat die Armee der früheren Kolonialmacht Frankreich aus dem Land verbannt und die französische Botschaft geschlossen. Er gibt sich betont antiwestlich. Das kommt gut an: von Wagadugu bis Nairobi. Seine Nähe zu Russland ist vielen dagegen egal. Er selbst denkt sich vielleicht: Wer ist schon Burna Boy, wenn ich mit Wladimir Putin verkehre? Ibrahim Traoré hat übrigens schon Lobeshymnen über sich komponieren lassen: von Beyoncé, Justin Bieber und Rihanna. Es waren zwar nur KI-Avatare. Aber: "Who cares" in einer Welt der alternativen Fakten.

Global Pop-Stars gegen Streichung von LGBTQ+-Krisenhotline

Viele queere Jugendliche in den USA haben Suizidgedanken. Dagegen wurde die Krisenhotline 988 eingerichtet. Das Gesundheitsministerium der Trump-Administration will 988 wegkürzen. Dagegen gibt es jetzt einen offenen Brief, über 100 große Namen des Global Pop sind dabei. Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Diplo, Dua Lipa.

Sie alle sagen: Wir sind gegen die Streichung von knapp 50 Millionen US-Dollar aus LGBTQ+-Jugendsuizidpräventionsprogrammen, und darum muss die 988 bleiben. Das Schreiben folgt auf Nachrichtenberichte vom April: Ein Haushaltsentwurf des US-Gesundheitsministeriums war durchgesickert und der sah die Streichung sämtlicher Mittel für die Krisenhotline vor. Seit zwei Jahren bietet dieses Bundesprogramm Hilfe über Telefon und SMS und einen Chat, wenn queere Jugendliche über Suizid nachdenken.