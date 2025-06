Neuer Name hilft nicht

Ende vergangenen Jahres haben sich NewJeans umbenannt und schreiben sich jetzt „NJZ“, was aber weiter wie „New Jeans“ ausgesprochen wird. Auch dagegen war das Label schon mit einer einstweiligen Verfügung vorgegangen – mit Erfolg. Darum gab es seit März keine Auftritte der Band. Das neue Gerichtsurteil ist eine sogenannte „Zwangsvollstreckung“ – es soll New Jeans dazu zwingen, die einstweilige Verfügung anzuerkennen. Damit ist es ein weiterer Teilerfolg im anhaltenden Rechtsstreit.

Unterschiedliche Gründe für Krach

New Jeans werfen ihrem Label verschiedene Dinge vor. Man habe ihren Style kopiert und den Erfolg sabotiert. Das Arbeitsumfeld sei toxisch und „unmenschlich“ geworden. New Jeans haben noch eine Anklage wegen Mobbing und sexuellen Übergriffen im Job gegen ADOR laufen. Der aktuelle Prozess ist noch nicht abgeschlossen: Die Gerichtsverhandlungen zur Aktualität der Verträge gehen am Donnerstag weiter.

Baile-Funk-Sänger Poze do Rodo in Rio festgenommen

In Brasilien wurde der prominente Baile-Funk-Sänger Poze do Rodo festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in seinen Texten zur Kriminalität aufzurufen. Die Kulturszene Brasiliens zeigt sich besorgt. Poze do Rodo ist ein Star der brasilianischen Baile-Funk-Szene: Er hat über fünf Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Vergangenen Donnerstag wurde er in seinem Haus in Rio festgenommen. In Handschellen, ohne Shirt und Schuhe, wurde er abgeführt. Die Bilder wurden in Nachrichten gezeigt und auf den Titelblättern brasilianischer Tageszeitungen.