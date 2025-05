Hiatus Kaiyote-Bassist von KI-Plagiat betroffen

Die australische Neo-Soul-Band Hiatus Kaiyote steht seit fast 15 Jahren für experimentelle Neo-Soul-Grooves. Bassist Paul Bender hat außerdem seit fünf Jahren ein sehr erfolgreiches Nebenprojekt, das Trio The Sweet Enoughs. Und unter diesem Namen ist Anfang des Jahres ein KI-generierter Fake-Song auf Streaming-Plattformen aufgetaucht. Darüber hat der Musiker aus Melbourne gerade zum ersten Mal gesprochen. Scheinbar ein allgemeines Problem. Das Verwirrende: die Fake-Songs tauchen tatsächlich auf den Original-Kanälen der Artists auf. So erscheinen zum Beispiel schon seit einigen Jahren immer wieder fragwürdige Thrashcore Remixe post-mortum über die Profile des 2020 verstorbenen britischen Rappers MF Doom.

Paul Bender macht mit The Sweet Enoughs tiefenentspannte Sounds zwischen Exotica und Easy-Listening, eingängig, aber trotzdem musikalisch anspruchsvoll. Was man von dem KI-Fake-Song scheinbar nicht behaupten kann. Paul Bender beschreibt, wie er von dem Plagiat erfahren hat: "Vor einigen Monaten habe ich bei Spotify gesehen, dass wir einen neuen Song veröffentlicht haben. Moment, haben wir das wirklich? Dieses bizarre Stück Musik, das unter unserem Namen veröffentlicht wurde, habe ich weder geschrieben, aufgenommen, hochgeladen oder überhaupt jemals gehört. Ich habe es mir angehört und – ich konnte es nicht glauben." Paul Bender beschreibt den Sweet-Enough-KI-Fake als den wahrscheinlich schlechtesten Versuch, Musik zu machen, den er je gehört habe. So lahm, dass ihm sofort klar geworden sei: der muss von einer Künstlichen Intelligenz generiert worden sein.

Extra-bitter: bevor der Song gelöscht werden konnte, hatten ihn sich schon tausende Fans von The Sweet Enough angehört. Paul Bender sieht das Problem aber nicht in Künstlicher Intelligenz, sondern bei den Plattformen, die Künstler nicht vor solchen Situationen schützen. Er erzählt, wie leicht es sei, gefälschte Musik über das Profil eines beliebigen Künstlers hochzuladen – ohne Hacking, ohne Authentifizierung und ohne Passwort. Wie das geht, kann man sich scheinbar einfach in einem Youtube-Tutorial anschauen. Paul Bender sagt außerdem auch noch, dass es das Problem von Fake-Songs auch schon vor dem KI-Boom gab, damals hätten eben irgendwelche Produzenten ihre Plagiate hochgeladen.

Billie Eilish für zwei Konzerte in Köln

Der kalifornische Pop-Star hat zwei Tage hintereinander die LANXESS Arena in Köln ausverkauft. Ein Konzert war gestern, das nächste ist heute Abend (30.05.25). Hunderte Fans sitzen schon seit vier Uhr auf Campingstühlen vor der Arena. Mit dem Ziel einen Platz ganz vorne zu ergattern. Auf dem Gelände der Arena ist das Campen verboten, deswegen warten sie im Park gegenüber der Halle.

Der Einlass in den vorderen Bereich beim Billie Eilish Konzert wird nämlich über ein sogenanntes "Numbering" System geregelt: Fans können sich ein Bändchen mit einer Nummer an der Arena abholen. Diese Nummer ist dann der Platz in der Warteschlange. Es geht aber eigentlich auch viel mehr um das gemeinsame Abhängen vor dem Konzert. Aus Bluetooth-Boxen schallen Billie Eilishs Hits, während ihre Anhänger davon erzählen, wann sie angefangen haben Billie Eilish zu hören, oder bei welchen Krisen ihre Musik ihnen schon mal geholfen hat. Außerdem werden die Fans am Bahnhof Köln Messe-Deutz sogar von ihrem Idol höchst persönlich begrüßt. Zwischen 16 und 19 Uhr macht die Sängerin etwa alle fünf Minuten eine Durchsage, in der sie dazu aufruft, gegenseitig auf sich aufzupassen.

Rund 150 Euro haben Fans pro Person für eine Stehplatzkarte bezahlt. Manche hatten sogar das Glück, für beide Konzerte Tickets zu ergattern. Gestern hat Billie Eilish einige ihrer Fans auf jeden Fall schon zu Tränen gerührt, das konnte man heute im Kölner Stadtanzeiger lesen. Und auch heute sind die Anhänger der 23-Jährigen wieder in Köln unterwegs. Vor allem junge Leute sind aus ganz Deutschland in die Domstadt gekommen, um ihren Star live zu erleben - zwischen 15 und 30 Jahre alt sind die Billie Eilish Fans.