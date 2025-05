Kesha mit eigener App

Die kalifornische Sängerin Kesha bringt ihre eigene App an den Start. Damit will sie eine Plattform schaffen, auf der Newcomer sich vernetzen und Musik veröffentlichen können, ohne die Rechte an ihrem kreativen Eigentum aufs Spiel zu setzen. "Smash" soll diese Plattform heißen. Kesha beschreibt sie als eine Art "LinkedIn für Musikschaffende". Ihr Anspruch ist dabei einen Digitaler Save-Space zu schaffen, in dem sich Künstler:Innen connecten und zusammenarbeiten können, ohne lange Verträge mit Labels eingehen zu müssen.

Schon letztes Jahr hat Kesha ihr eigenes Label gegründet, um damit ein Zeichen für faire Konditionen in der Musikindustrie zu setzen. Ihr Engagement hat mit ihrer eigenen Leidensgeschichte zu tun: sie stand zehn Jahre lang mit ihrem ehemaligen Produzenten Dr. Luke im Rechtstreit, unter anderem wegen der Rechte an ihrer eigenen Musik. Jetzt will Kesha die Machtverhältnisse in der Musikindustrie für zukünftige Newcomer revolutionieren.

Vor ein paar Tagen hat Kesha die Idee von "Smash" offiziell potenziellen Investoren vorgestellt. Als Business-Software für die Musikindustrie. Dabei scheint sie bei einigen Firmen aus der Musiktechnologie Interesse geweckt zu haben. Brancheninsider spekulieren, dass WndrCo zu diesen Interessenten gehören könnte - ein Unternehmen, dass in der Vergangenheit auch schon in die globale Expansion der Plattform Mixcloud investiert hat. Außerdem kommen strategische Investoren in Frage, zum Beispiel von Künstlern selbst unterstützte Fonds wie die Blue Icon Group von The Weeknd.

Keshas App steckt noch in der Gründerphase. Der Pop-Star hat "Smash" als Start-up vorgestellt. Für die technische Umsetzung ihrer App hat sie Alan Cannistraro als CTO mit ins Boot geholt. Der hat bereits für Unternehmen wie Apple und Facebook gearbeitet. Wie genau Keshas Vision für die App tatsächlich umgesetzt werden soll, ist bisher nirgendwo genauer ausgeführt.

Das Interesse scheint aber auf jeden Fall da zu sein: auf Youtube konnten Künstler sich als potenzielle Nutzer der App in eine Art Warteliste eintragen, die war nach 72 Stunden schon über 50.000 Interessenten lang. Und auch die Statistiken sprechen für ein Interesse an so einer Indie-Musik-Plattform: Laut einer Umfrage von Music Business Worldwide aus dem letzten Jahr legen 83 Prozent der unabhängigen Künstler inzwischen mehr Wert darauf, die Rechte an ihrer Musik zu behalten, als einen traditionellen Labelvertrag zu unterschreiben.

Global-Pop-Stars räumen bei den American Music Awards ab

In Las Vegas wurden heute Nacht die American Music Awards verliehen. Unter den Gewinnern und Gewinnerinnen sind viele Stars aus dem Global Pop. Abräumerin des Abends war auf jeden Billie Eilish, ganze sieben American Music Awards hat die kalifornische Singer/Songwriterin gewonnen. Unter anderem auch den Hauptpreis als Artist Of The Year. Dabei konnte Billie Eilish bei der Verleihung im Luxushotel Fontainbleau in Las Vegas nicht mal selbst dabei sein. Sie ist gerade auf großer Welttournee und spielt Freitag und Samstag in der LANXESS Arena in Köln. Nichtsdestotrotz gabs für Billie Eilish unter anderem auch noch die Preise für das Album des Jahres, als Lieblings-Popkünstlerin und für das Lieblings-Pop-Album.

Bad Bunny konnte auch zwei American Music Awards mit nach Hause nehmen. "DeBÍ TiRAR MáS FOToS” ist das beste Latin-Album des Jahres bei den American Music Awards, und Bad Bunny der Lieblings Male Latin-Artist. Weibliches Pendant dazu ist Becky G, mit dem Award als Favourite Female Latin Artist.

Außerdem hat Janet Jackson den Icon-Ehrenpreis gewonnen. Den hat sie ganz bescheiden angenommen, nachdem sie ein Medley ihrer größten Hits auf der Bühne präsentiert hat. Sie betrachte sich selbst nicht als "Ikone" sagte Janet Jackson. Sie sei dankbar, es sei aber nie ihr eigener oder der Traum ihrer Familie geweseen berühmt zu sein; so seien sie nicht erzogen worden. Es sei immer nur die besondere Liebe zur Musik, zum Tanzen und zum Singen gegangen. Der Ruhm kam als Ergebnis von harter Arbeit und Hingabe, sagt Janet.

Mordermittlungen nach Geolier-Konzert

Der 25-jähriger MC Geolier aus Neapel hat Anfang des Monats vier Konzerte in Deutschland gespielt. Jetzt stellt sich heraus, dass es nach seinem Auftritt in Frankfurt zu einem Zwischenfall vor der Jahrhunderthalle gekommen ist. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach dem Konzert des italienischen Shootingstars sei es laut Bericht zu einem Streit zwischen einer größeren Gruppe und drei weiteren Geolier-Fans gekommen. Die Auseinandersetzung sei eskaliert und drei Menschen erlitten Verletzungen - eines der Opfer so schwere, dass die Mordkommission die Ermittlungen übernommen hat. Der Verdacht eines versuchten Totschlags steht im Raum.

Wer die Tat beobachtet, fotografiert oder sogar gefilmt hat, der soll sich bitte bei der Polizei melden. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden, im Netz findet man dazu außerdem auch noch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer der Mordkomission der Hessener Polizei.

Dass sich die Polizei fast einen Monat nach dem Konzert an die Öffentlichkeit wendet, lässt vermuten, dass die Beamten in ihren Ermittlungen auf der Stelle treten. Weitere Details zum Vorfall wurden auf jeden Fall nicht bekannt gegeben - etwa, warum es zum Streit gekommen ist, oder wer die drei Verletzten sind.

Rapper Geolier steht jedenfalls eigentlich für genau das Gegenteil: Er kommt aus einem armen Stadtteil von Neapel mit schlechtem Ruf und ist für viele junge Italiener ein hoffnungsvolles Beispiel, dass man es auch ohne Kriminalität zu etwas schaffen kann. In seiner Musik gibt es keine Verherrlichung von Waffen oder Gangstergehabe. Außerdem kämpft er mit seinen Liedern auf Neapolitanisch gegen die Spaltung zwischen Süd- und Nord-Italien. Kids finden es plötzlich wieder cool ihren Dialekt zu sprechen und auch Fans, die nicht Neapolitanisch sprechen, lieben die Musik von Geolier. In Italien wird seine Musik millionenfach gekauft und gestreamt. Schade, dass sein Konzert in Frankfurt jetzt mit so einem gewaltsamen Vorfall in Verbindung steht.