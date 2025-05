Chaos bei Jul Konzerten in Frankreich

Am Wochenende hat der französische Rap-Superstar in seiner Heimatstadt Marseille mit zwei ausverkauften Stadionkonzerten für Chaos gesorgt. Er ist aktuell einer der erfolgreichsten Artists in Frankreich. Letztes Jahr war er der meistgestreamte Künstler bei Spotify in seiner Heimat, und auch dieses Jahr scheint sich da nicht viel geändert zu haben mit fast 10 Millionen monatlichen Streams.

Knapp 150.000 Fans hatten Karten für die beiden Auftritte im Velodrom-Stadion in Marseille, also fast 75.000 pro Abend. Dabei ist es in Marseille zu großem Verkehrschaos gekommen, nicht nur rund um das Fußballstadion, in dem Jul aufgetreten ist. Dort gabs ebenfalls chaotische Szenen - mehrere Leute sollen versucht haben, ohne Ticket reinzukommen, und mussten laut Medienberichten von der Polizei zurückgedrängt werden. Es soll laut Polizeiangaben auch zu Vandalismus gekommen sein. Zum Beispiel beim Fanshop des Fußballvereins Olympique Marseille. Außerdem ist in Berichten die Rede von Angriffen gegen Polizisten. Verletzte soll es allerdings nicht gegeben haben. Insgesamt wurden 33 Menschen festgenommen.

Vor einem Monat hat Jul schon mal für Schlagzeilen mit einem seiner Konzerte gesorgt. In Paris hat er den Rekord für das Konzert mit den meisten Besuchenden gebrochen - mit 98.000 Zuschauern in Frankreichs National-Stadion.

Toomaj mit erster Single seit Freilassung

"Dorse Abi" heißt die neue Single des iranischen Rappers und Aktivisten Toomaj, der erste Song seit seiner Freilassung. Er ist seit Jahren eine der lautesten Stimmen der Proteste gegen das Regime in Iran, deswegen wurde er schon zwei Mal verhaftet. Ende letzten Jahres ist er aus dem Gefängnis gekommen - nach insgesamt 753 Tagen Haft, also mehr als zwei Jahren, in denen der 34-Jährige gefoltert und zwischenzeitlich sogar zum Tode verurteilt wurde.

Toomaj musste sich seither erstmal erholen und zurück zu Kräften finden. 2022 wurde er im Zusammenhang mit den "Frau, Leben Freiheit"-Protesten im Iran zum ersten Mal festgenommen. Seine Musik ist aber nicht weniger politisch geworden. "Dorse Abi" bedeutet "blauer Hoodie" – für Toomaj die Kluft, mit der es auf die Straße geht, um seine Stimme hörbar zu machen. Im Song geht es um die Unterdrückung der Menschen, die dabei für ihre Rechte einstehen und darum, das Protestierende in Iran grundlos verhaftet werden. Toomaj erzählt also mehr oder weniger, was ihm selbst widerfahren ist, und bleibt weiterhin Regime-kritisch in seiner Musik.

In seiner Instagram-Story hat er sich am Wochenende außerdem noch mit einer Bitte an seine Fans und Follower gerichtet. Toomaj bittet die Hörer, dass sie seine Musik nur über die offiziellen Kanäle wie zum Beispiel seinen Youtube Kanal anhören sollen. In der Vergangenheit sei Musik von ihm nämlich gestohlen und über fremde Kanäle auf Plattformen hochgeladen worden, auch während seiner Haft. Schnee von gestern, sagt Toomaj, er bittet die Fans aber, ab jetzt darauf zu achten. Mit der Single kündigt Toomaj auch seine erste EP an, von jetzt an will er wöchentlich neue Songs davon droppen. Die Texte zu diesen Songs hat er alle während seiner Haft geschrieben.

Balbina gibt ihre Spotify-Jahreseinnahmen bekannt

Gerade ist ihr neues Album "INFINITY TUNES" erschienen. Dazu hat Balbina der ZEIT ein Interview gegeben. Darin hat die deutsche Pop-Sängerin ganz nebenbei bekannt gegeben, wie viel sie über Spotify verdient. Schlappe 343 Euro waren es für das gesamte letzte Jahr. Weiterhin verrät Balbina, dass ihre Spotify Einnahmen pro Tag etwa bei 94 Cent liegen. Sie schließt dann mit dem Satz "Ich mache Musik, um zu überleben. Aber ich überlebe nicht, weil ich Musik mache."

Balbina äußert sich schon seit vielen Jahren dazu, wie Spotify die Ausschüttung von Tantiemen an Musiker und Musikerinnen beeinflusst. Zuletzt im Talk mit dem Medien-Podcast "In Kleiner Runde":

"Wenn Lieder sehr, sehr oft im Loop gespielt werden, wenn du zu den Künstler:Innen gehörst, die eben so konsumiert werden, dann kannst du damit Geld verdienen. Du musst halt wirklich immer in den Top 20 Charts bei Spotify Oben drin sein, alle anderen gehen komplett leer aus!" Balbina

In einem Interview von vor zwei Jahren hat Balbina dieses System damit verglichen, wie wenn man Schriftsteller in der Literatur danach bezahlen würde, wie oft jemand die Seiten ihrer Bücher liest.