Global-Pop-Stars stellen sich hinter US-Kampagne zur Familienplanung

Die Kampagne setzt sich für Gesundheitszentren ein, die unter anderem Frühuntersuchungen in der Schwangerschaft und Abtreibungen anbieten. US Präsident Donald Trump ist ja bekanntermaßen ein Abtreibungsgegner – die Kampagne sagt aber: Diese Gesundheitszentren bieten viel mehr als das an: Krebsvorsorge, Schwangerschaftsuntersuchungen oder Behandlung von sexuell übertragbaren Krankheiten etwa. Das wird durch ermöglicht durch Title X – ein Förderprogramm in den USA, das seit den 1970er-Jahren dafür sorgt, dass sich diese Zentren finanzieren können. Und das will Trump jetzt abschaffen.

Laut der Kampagne wären 130 Planned Parenthood Zentren direkt von der Abschaffung der Title X-Förderung betroffen und müssten dicht machen. Das würde mehr potentiell 850.000 Menschen in den USA den Zugang zu Gesundheitsversorgung in genau diesen Zentren erschweren.

Bad Bunny in neuem Film "Caught Stealing"

Bald kann man Global-Pop-Superstar Bad Bunny auch auf der Kinoleinwand sehen: In "Caught Stealing" spielt er nämlich einen puerto-ricanischen Hitman. Elvis-Darsteller Austin Butler übernimmt in dem Film die Hauptrolle: ein ehemaliger Baseballspieler, der in der New Yorker Unterwelt der 1990er Jahre aus Versehen ins Fadenkreuz von kriminellen Organisationen gerät. Und neben Bad Bunny gibt es noch mehr Starpower: Auch Zoë Kravitz und Rapper Action Bronson spielen mit.